1. Contempt Notice to SEBI: সেবির বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার নোটিশ জারি সুপ্রিম কোর্টের

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ কার্যকর না করায় এবার সিকিউরিটিস অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগের ভিত্তিতে নোটিশ জারি করা হল (Supreme Court Issues Contempt Notice to SEBI) ৷

2. Mamata Banerjee: এখনই ভাগ হবে না 7 জেলা, নদিয়ায় ঘোষণা মমতার

প্রাশাসনিক বৈঠক থেকে মমতা জানান, এখনই 7 জেলা বিভক্তিকরণের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে না (Division of Seven Districts of West Bengal) ৷) ৷ দু‘টি নতুন জেলা ছাড়া আর কোনও বিভক্তীকরণ হচ্ছে না। আপাতত উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা থেকে দুটো নতুন জেলা হবে- বসিরহাট এবং সুন্দরবন।

3. Govt to Enter in Retail Liquor Business: উত্তরবঙ্গের তিন জেলায় 92টি মদের দোকান খুলছে রাজ্য

উত্তরবঙ্গের তিন জেলায় মোট 92টি দোকান খুলবে প্রশাসন । এর মধ্যে দার্জিলিঙে থাকবে 42টি, আলিপুরদুয়ারে 31টি এবং কালিম্পঙে 19টি দোকান (The West Bengal State Beverages Corporation to open 92 shops across 3 districts of North Bengal) ।

4. Tiger kills 10 years Old Boy: মর্মান্তিক ঘটনা! বাঘের হানায় মৃত 10 বছরের বালক

উত্তরপ্রদেশের দুধয়াতে বাঘের হানায় মৃত্যু 10 বছরের বালকের ৷ ঘটনার পরই স্থানীয়রা মানুষ খোকো বাঘটিকে ধরতে জঙ্গলের মধ্যে ফাঁদ পাতা হয়েছে ৷ হাতির পিঠে করে টহলদারি শুরু হয়ছে (Tiger killed a 10 year old boy in Uttar Pradesh) ৷

5. Bengali Serial Sunethra: 'সুনেত্রা' নাম নিয়ে তেলুগু ধারাবাহিক 'নন্দিনী' ফিরছে বাংলায়

তেলুগু ধারাবাহিক 'নন্দিনী' এবার আসছে বাংলা চ্যানেলে(Nandini is Coming as Sunethra in Bengali) । 'নন্দিনী'র ডাবিং-এর পর তার নতুন নাম হতে চলেছে 'সুনেত্রা' ৷

6. Jasmeet Kaur Bains: প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভুত শিখ মহিলা ক্যালিফোর্নিয়া অ্যাসম্বলির সদস্য হলেন

ক্যালিফোর্নিয়া অ্যাসম্বলি নির্বাচনে জয়ী হলেন ভারতীয় বংশোদ্ভুত শিখ মহিলা জসমিত কৌর বেইন্স (Indian Origin Sikh Woman Jasmeet Kaur Bains) ৷ তিনি প্রথম কোনও ভারতীয় বংশোদ্ভুত শিখ মহিলা, যিনি এই নির্বাচনে জিতলেন (Jasmeet Kaur Bains Elected to California Assembly)৷

7. Jalpaiguri Bee Farming: গ্রামে হাতির হানা রুখতে মৌমাছি চাষ, আর্থিক লাভও হচ্ছে গ্রামবাসীদের

বক্সার জঙ্গল লাগোয়া বন-বস্তি বা গ্রামগুলোতে হাতির হানা রুখতে মৌমাছি চাষের উদ্যোগ নিয়েছেন স্থানীয়রা (Bee Farming to Prevent Elephant Attacks) ৷ মৌমাছি চাষের ফলে মধু সংগ্রহ করে রোজগার হচ্ছে । পাশপাশি কমেছে হাতির হানাও ।

8. Bhalobasha Not Out: নতুন ছবি নিয়ে হাজির সায়ন বসু, অন্য প্রেমের গল্প বলবে 'ভালোবাসা নট আউট

সামনে এল পরিচালক সায়ন বসুর নতুন ছবির নাম। ছবির নাম 'ভালোবাসা নট আউট'।

9. New Film Dostoji: দেশ জুড়ে আজ মুক্তি 'দোস্তজী'র

প্রসূণ চট্টপাধ্যায় পরিচালিত প্রথম ছবি 'দোস্তজী' 11 নভেম্বর মুক্তি পেতে চলেছে কলকাতা-সহ গোটা দেশে (New Film Dostoji)। এই ছবি ইতিমধ্যেই পৃথিবীর 26টি দেশ ঘুরে 8টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার জিতে নিয়েছে ।

10. Jammu-Kashmir Encounter: সোপিয়ানে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে জঙ্গিদের গুলির লড়াই

আবারও নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে গুলির লড়াই শুরু হয়েছে জঙ্গিদের । জম্মু ও কাশ্মীরের সোপিয়ানের কাপেরান এলাকায় শুক্রবার ভোর থেকে গুলির লড়াই চলছে বলে জানা গিয়েছে । টুইট করে এই খবর দিয়েছে জম্মু- কাশ্মীর জোনের পুলিশ (Encounter breaks out in Shopian area) ।