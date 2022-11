1. Jammu-Kashmir Encounter: সোপিয়ানে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে জঙ্গিদের গুলির লড়াই

আবারও নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে গুলির লড়াই শুরু হয়েছে জঙ্গিদের । জম্মু ও কাশ্মীরের সোপিয়ানের কাপেরান এলাকায় শুক্রবার ভোর থেকে গুলির লড়াই চলছে বলে জানা গিয়েছে । টুইট করে এই খবর দিয়েছে জম্মু- কাশ্মীর জোনের পুলিশ (Encounter breaks out in Shopian area) ।

2. Govt to Enter in Retail Liquor Business: উত্তরবঙ্গের তিন জেলায় 92টি মদের দোকান খুলছে রাজ্য

উত্তরবঙ্গের তিন জেলায় মোট 92টি দোকান খুলবে প্রশাসন । এর মধ্যে দার্জিলিঙে থাকবে 42টি, আলিপুরদুয়ারে 31টি এবং কালিম্পঙে 19টি দোকান (The West Bengal State Beverages Corporation to open 92 shops across 3 districts of North Bengal) ।

3. Jalpaiguri Zilla Parishad: স্মারকলিপি জমা নেওয়া নিয়ে সভাধিপতির-সহকারী সভাধিপতির দ্বন্দ প্রকাশ্যে

জেলাপরিষদে সভাধিপতি উপস্থিত থাকাকালীন সহ সভাধিপতি কংগ্রেসের স্মারকলিপি জমা নিয়েছেন । এ নিয়ে জলপাইগুড়িতে সভাধিপতি-সহকারী সভাধিপতির দ্বন্দ প্রকাশ্যে (Conflict Between President and Vice President of zilla parishad) ৷

4. Jalpaiguri Bee Farming: গ্রামে হাতির হানা রুখতে মৌমাছি চাষ, আর্থিক লাভও হচ্ছে গ্রামবাসীদের

বক্সার জঙ্গল লাগোয়া বন-বস্তি বা গ্রামগুলোতে হাতির হানা রুখতে মৌমাছি চাষের উদ্যোগ নিয়েছেন স্থানীয়রা (Bee Farming to Prevent Elephant Attacks) ৷ মৌমাছি চাষের ফলে মধু সংগ্রহ করে রোজগার হচ্ছে । পাশপাশি কমেছে হাতির হানাও ।

5. Mamata Banerjee: এখনই ভাগ হবে না 7 জেলা, নদিয়ায় ঘোষণা মমতার

প্রাশাসনিক বৈঠক থেকে মমতা জানান, এখনই 7 জেলা বিভক্তিকরণের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে না (Division of Seven Districts of West Bengal) ৷) ৷ দু‘টি নতুন জেলা ছাড়া আর কোনও বিভক্তীকরণ হচ্ছে না। আপাতত উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা থেকে দুটো নতুন জেলা হবে- বসিরহাট এবং সুন্দরবন।

6. West Bengal Weather Update:উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি, দক্ষিণে পারদ পতন

পারদ পতনের মধ্যে দিয়েই শীতের আগমনী শোনা যেতে পারে। সাধারণত 15 ডিগ্রির নিচে পারদ না নামলে শীত পড়েছে বলা হয় না। বর্তমানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 20 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে (Read detailed weather forecast for West Bengal)।

7. Kolkata Market Price: কী বলছে আজকের বাজারদর? জেনে নিন একনজরে

রাজ্যে এখন ভরপুর শীতের আমেজ ৷ আর শীতকাল মানেই বাজারে হরেক রকম সবজির দেখা মেলে ৷ অন্য মরশুমের থেকে সবজির দামও অনেকটাই সস্তা হয় এখন (Market Price in Kolkata) ৷

8. Mamata Banerjee: ডিসেম্বর নিয়ে মমতার মুখে ফের শঙ্কা !

ফের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে ডিসেম্বর মাসে রাজ্যে অশন্তি নিয়ে শঙ্কার কথা ৷ মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর বৃহস্পতিবার নদিয়ার প্রশাসনিক বৈঠকে এই প্রসঙ্গে বিজেপি'কে বিঁধেছেন তিনি (Mamata Banerjee attacks BJP) ৷

9. TMC Leader on Lakshmir Bhandar: সভাতে মহিলা কম আসায় লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বন্ধের নিদান তৃণমূল নেতার

তৃণমূলের জনসভায় মহিলাদের উপস্থিতি কম কেন তাই এবার ক্ষোভে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার (Lakshmir Bhandar Scheme) বন্ধের নিদান ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যানের (TMC Leader Made a Controversial Statement) ৷

10. T20 WC Final: বিশ্বকাপ ফাইনালে ফিরছে তিরিশ বছর আগের স্মৃতি, রবিবাসরীয় মেলবোর্নে সম্মুখসমরে পাকিস্তান-ইংল্যান্ড

2022 টি-20 বিশ্বকাপ ফাইনালে ফিরতে চলেছে তিন দশক আগের সেই স্মৃতি ৷ কারণ, রবিবাসরীয় মেলবোর্নে কাপযুদ্ধের লড়াইয়ে ফের মুখোমুখি পাকিস্তান-ইংল্যান্ড (England will take on Pakistan at T20 WC final on Sunday) ৷ বুধবার নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছিল বাবর অ্যান্ড কোং ৷ আর বৃহস্পতিবার রোহিত অ্যান্ড কোম্পানিকে হারিয়ে কাপযুদ্ধের শেষধাপে পৌঁছে গেল ইংরেজরা ৷