1.Sukanta Majumdar: মতুয়া উদ্বাস্তুরা নাগরিকত্ব পাবেন, মুখ্যমন্ত্রীর চাইলেও আটকাতে পারবেন না, হুঁশিয়ারি সুকান্তর

বৃহস্পতিবার উত্তর 24 পরগনার ঠাকুরনগরে বিজেপির (BJP) কর্মী সম্মেলনে হাজির ছিলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার (Sukanta Majumdar) । সেখানে মতুয়া উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়ার বিষয়ে আশ্বাস দেন তিনি ৷

2.India Knocked-out of WC: রোহিতদের 'বিরাট' হারে বিশ্বজয়ের স্বপ্নে ইতি ভারতের

বাটলারদের বাধাটাই টপকাতে পারলেন না রোহিত, বিরাটরা । সেমিফাইনালে 10 উইকেটে হেরে ভারতের টুর্নামেন্ট জয়ের স্বপ্নে তালা পড়ল (India Knocked-out of WC) ।

3.Mamata Banerjee: ভোটার তালিকায় বাদ 12 হাজার ! আধিকারিকদের সজাগ থাকতে বললেন মমতা

বৃহস্পতিবার নদিয়ার (Nadia) রানাঘাটে (Ranaghat) প্রশাসনিক সভা (Administrative Meeting) থেকে ভোটার তালিকা সংশোধন (Voter List Revision) করা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷ কী বললেন তিনি ?

4.Dengue Situation: 'মেয়র আগে মশা মারুন, মানুষকে বাঁচান !' তোপ প্রাক্তন মেয়র পারিষদের

কলকাতায় (Kolkata) যখন ডেঙ্গিতে মানুষের মৃত্যু হচ্ছে, ঠিক সেই সময় কলকাতা পৌরনিগমের মেয়র ফিরহাদ হাকিম (Firhad Hakim) বীরভূমের গরু চোরকে 'বাঘ' বলছেন ! এদিকে, সেই বাঘ সিবিআই-এর ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে ৷ আর ধরা পড়লেই কান্নাকাটি করছে !

5.Swasthya Sathi: স্বাস্থ্যসাথী থাকা সত্ত্বেও রোগীর পরিবারের কাছে মোটা টাকা দাবি !

স্বাস্থ্যসাথী (Swasthya Sathi) কার্ডে ভর্তি হওয়া রোগীর পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে 65 হাজার টাকা দাবি করা হল ! কাঠগড়ায় দুর্গাপুরের (Durgapur) সিটি সেন্টার এলাকার বেসরকারি হাসপাতাল ৷

6.IIT Kharagpur Student Death: আইআইটি খড়গপুরে ছাত্র মৃত্যুতে উদ্বিগ্ন হাইকোর্ট, র‍্যাগিং নিয়ে সতর্ক হওয়ার নির্দেশ

আইআইটি খড়গপুরের ছাত্র মৃত্যুর (IIT Kharagpur Student Death) মামলায় উদ্বিগ্ন কলকাতা হাইকোর্ট ৷ র‍্যাগিং নিয়ে সতর্ক হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি (HC orders vigilance over ragging)৷

7.Tree Plantation: 'উত্তর ভারত থেকে আসা' দূষিত বায়ু মোকাবিলায় গাছ লাগাবে রাজ্য

উত্তর ভারত থেকে আসা দূষিত বায়ুর প্রভাবে বাড়ছে দূষণ (Air Pollution) ৷ সমস্যা মোকাবিলায় বাংলা-ঝাড়খণ্ড এবং বাংলা-বিহার সীমানায় ব্যাপক হারে বৃক্ষরোপণ (Tree Plantation) করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার (West Bengal Government) ৷ জানালেন পরিবেশ মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া (Manas Bhunia) ৷

8.Nandigram Shahid Diwas: শুভেন্দুকে 'গো ব্যাক' স্লোগান, শহিদ দিবসের অনুষ্ঠানে উত্তেজনা

2007 সালের 10 নভেম্বর নন্দীগ্রামের নৃশংস হত্যালীলাকে স্মরণ করে প্রতি বছর পালিত হয় শহিদ দিবস (Nandigram Shahid Diwas) ৷ এ বছরও তার ব্যতিক্রম হল না ৷ সমানতালে চলল রাজনীতিও ৷

9.Hema Malini Dance: রাধার সাজে রাস মহোৎসবে নৃত্য পরিবেশন, তাক লাগালেন 'ড্রিমগার্ল'

রাধার সাজে রাস মহোৎসবে নৃত্য পরিবেশন করলেন হেমা মালিনী ৷ কার্তিক পূর্ণিমায় (Kartik Purnima) তিনি নাচলেন রাধা রাস ভরি (Radha Ras Bhari)৷

10.Malda Medical Mosquito Problem: ডেঙ্গি আতঙ্কের মধ্যেই মালদা মেডিক্যাল হয়ে উঠেছে মশার প্রসবঘর !

রাজ্যজুড়ে বাড়ছে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ৷ এরই মাঝে মালদা মেডিক্যাল কলেজে দেখা মিলল উদ্বেগজনক এক চিত্রের (Malda Medical college) ৷ এখানকার সার্জারি বিভাগের পাশেই নোংরা জমা জল হয়ে উঠেছে মশার আঁতুড় ঘর (Malda Medical becomes the breeding place of mosquito) ৷