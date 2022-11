1. Indians Killed in Maldives Fire: মালের বহুতলে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, মৃত 9 ভারতীয়

রাজধানী মালের একটি বহুতলে ভয়াবহ আগুন (Indians died in Maldives Fire) ৷ এখনও পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী, এই দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন 9 জন ভারতীয় (9 Indians Killed In Maldives Fire) ৷

2. Gyanvapi Case: শুক্রে আলাদা বেঞ্চ গঠন করে জ্ঞানব্যাপী মামলার শুনানি

জ্ঞানব্যাপী মামলায় (Gyanvapi Case) আলাদা বেঞ্চ গঠনের দাবি মেনে নিল সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court) ৷ শুক্রবার দুপুরে বেঞ্চ গঠন করে মামলা শোনা হবে বলে জানিয়ে দিলেন প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় (Chief Justice D Y Chandrachud) ৷

3. Gujarat Assembly Elections: গুজরাত নির্বাচনে বিজেপির টিকিটে লড়বেন রবীন্দ্র জাদেজার স্ত্রী রিভাবা

গুজরাত বিধানসভা নির্বাচনে (Gujarat Assembly Elections) জামনগর উত্তর থেকে বিজেপির টিকিটে লড়ছেন ক্রিকেটার রবীন্দ্র জাদেজার স্ত্রী রিভাবা জাদেজা (Rivaba Jadeja)৷ বিজেপি আজ প্রথম প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে ৷

4. India vs England: আকাশের মুখ ভার, অ্যাডিলেডে ম্যাচ ভেস্তে গেলে কী হবে ?

এখনও পর্যন্ত বৃষ্টিতে ভারতকে পয়েন্ট ভাগ করতে না-হলেও ভেস্তে গিয়েছিল ইংল্যান্ডের খেলা । অজিদের সঙ্গে পয়েন্ট শেয়ার করেছিলেন জনি বেয়ারেস্টোরা (Huge cloud cover after overnight rain in Adelaide) ।

5. Pandey Brothers: পান্ডে ব্রাদার্সের অতিরিক্ত 130 কোটি টাকা লেনদেনের হদিশ পেল লালবাজার

হাওড়ার অনলাইন গেমিং অ্যাপ প্রতারণা চক্রে নয়া মোড় ৷ অভিযুক্ত পান্ডে ব্রাদার্সের কোটি কোটি টাকা বেআইনি লেনদেনের সন্ধান পেল কলকাতা পুলিশ (Kolkata Police looks into Pandey Brothers online game fraud case) ৷

6. Modi to Unveil 108 Ft Statue: মোদির হাতে উন্মোচিত হবে 108 ফুটের মূর্তি, নাম উঠছে 'ওয়ার্ল্ড বুক অফ রেকর্ডস'য়ে

শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Prime Minister Narendra Modi) কেম্পেগৌড়ার 108 ফুটের মূর্তি উন্মোচন (Kempegowda Statue) করবেন ৷ যা 'ওয়ার্ল্ড বুক অফ রেকর্ডস'-এ স্থান পেয়েছে ৷ এটিকে 'সমৃদ্ধির মূর্তি' (Statue of Prosperity) বলা হচ্ছে ৷

7. T20 World Cup 2022: অ্যাডিলেডে নামছে ভারত-ইংল্যান্ড, মহারণে ফোকাসে থাকবেন কারা ?

সেমিফাইনালের মহারণে নামতে চলেছে ভারত-ইংল্যান্ড ৷ দেখে নেওয়া যাক, কোন কোন খেলোয়াড়ের ওপর আজ নজর থাকবে ফ্যানদের ৷

8. Jacqueline Fernandez: জামিনের মেয়াদ বাড়াতে আদালতে যাচ্ছেন জ্যাকলিন

সুকেশ চন্দ্রশেখর আর্থিক তছরুপ মামলায় অভিনেত্রী জ্যাকলিন ফার্নান্দেজের অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের মেয়াদ বৃহস্পতিবার শেষ হতে চলেছে ৷ জামিনের আবেদনের জন্য আজ পাতিয়ালা হাউস কোর্টে হাজিরা দেবেন তিনি (Jacqueline Fernandez to appear in Court) ৷

9. East Bengal: গত আইএসএলে ক'টা ম্যাচ জিতেছিল ইস্টবেঙ্গল ? তথৈবচ পারফর্ম্যান্সে সাফাই কনস্ট্যান্টাইনের

ডার্বি এবং চেন্নাইয়িন এফসি ম্যাচ হেরে এবার পরাজয়ের হ্যাটট্রিকের সামনে লাল-হলুদ । এই অবস্থায় গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো দলের চোট-আঘাতের সমস্যা যোগ হয়েছে (East Bengal eyes to win against Bengaluru FC) ।

10. Myositis: আক্রান্ত হয়েছেন সামান্থা প্রভু ! মায়োসাইটিস কী প্রাণঘাতী হতে পারে ?

মায়োসাইটিস একটি রোগ বা অবস্থা যেখানে শরীরের বেশিরভাগ পেশী প্রভাবিত হয় । এটি একটি অটোইমিউন রোগ বলে মনে করা হয় যা ত্বক-সহ শরীরের অনেক অঙ্গ এবং সিস্টেমকে প্রভাবিত করতে পারে । এমনকী অনেক সময় এই রোগের কারণে রোগীর হাঁটা, ওঠা-বসা ইত্যাদি স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সমস্যা অনুভব করতে পারেন (Myositis)।