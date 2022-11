1. CAA: বিধানসভায় সিএএ নিয়ে ফের নিন্দা প্রস্তাব আনতে পারে রাজ্য সরকার

গুজরাতে 1955 সালের আইন মোতাবেক নাগরিকত্ব দেওয়া নিয়ে ফের প্রাসঙ্গিক হয়েছে সিএএ (CAA) ৷ এ রাজ্যে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন লাগুর হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari) ৷ সিএএ চালু করতে না দেওয়ার কথা বলছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷ এই পরিস্থিতি বিধানসভায় এই নিয়ে ফের নিন্দা প্রস্তাব আনতে পারে রাজ্য সরকার ৷

2. Bengal Recruitment Scam: মহিলা চাকরি প্রার্থীকে কামড়ে দিল পুলিশ ! টেট-বিক্ষোভে নজিরবিহীন ঘটনা

2014 সালের টেট (TET) উত্তীর্ণ চাকরি প্রার্থীরা বুধবার কলকাতার এক্সাইড মোড়ে বিক্ষোভ দেখান ৷ সেখানে এক আন্দোলনকারীকে কামড়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ৷

3. Bride Refuses to Marry: বরের বাড়ির লেহেঙ্গা না-পসন্দ, বিয়ে বাতিল করলেন কনে !

বরের বাড়ি থেকে পাঠানো লেহেঙ্গা (Lehenga) পছন্দ হয়নি ৷ শুধুমাত্র সেই কারণেই বিয়ে ভেঙে দিলেন এক তরুণী (Bride Refuses to Marry) ! নৈনিতালের হলদ্বানী কোতওয়ালি (Haldwani Kotwali) এলাকার ঘটনায় নাজেহাল হতে হল পুলিশকে !

4. Odds in favour of India at Adelaide: বিরাট-সূর্যের ব্যাটেই সেমিতে ইংল্যান্ড 'বধ' করার ব্লু-প্রিন্ট কষছে ভারত

এখনও পর্যন্ত টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ স্কোরার বিরাট কোহলি (246 রান) । 225 রান করে তালিকার তিন নম্বরে রয়েছেন সূর্যকুমার যাদব । বিরাট-সূর্যের ব্যাটেই সেমিতে ইংল্যান্ড 'বধ' করার ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করছে ভারত (India to take on England) ।

5. Mamata Banerjee: 'দলে থেকে ঝগড়া করলে সম্পর্ক রাখব না !' কোন্দল মেটাতে বার্তা মমতার

বুধবার নদিয়ার (Nadia) কৃষ্ণনগরে (Krishnanagar) জনসভা করেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷ দলকে সঙ্গবদ্ধ রাখতে কী বার্তা দেন তিনি ?

6. Democracy in Danger: ভারতের রাজনীতি যেন খোলা বাজার ! বিপদে গণতন্ত্র

ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামো নিয়ে চিন্তা বাড়ছে বিশেষজ্ঞ মহলের (Democracy in Danger) ৷ রাজনীতি বাজারে পরিণত হওয়াতেই (Politics Turns into Market) বাড়ছে বিপদ ৷

7. Husband-Wife Fire Fighting: বিরিয়ানি নিয়ে ঝগড়া, একে অপরকে আগুন ধরালেন স্বামী-স্ত্রী

বিরিয়ানি খাওয়া নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া (Fight for Biriyani) ৷ আর সেই ঝগড়া এমন পর্যায়ে পৌঁছল, যে স্বামী প্রথমে স্ত্রীর গায়ে আগুন ধরিয়ে দেন ৷ পালটা জলন্ত অবস্থায় স্ত্রী ছুটে গিয়ে স্বামীকে জড়িয়ে ধরেন (Husband and Wife Set Each Other On Fire) ৷ ঘটনায় দু’জনেরই মৃত্যু হয়েছে ৷

8. Mouni Roy: কলকাতায় এসেই মৌনী খেলেন খিচুড়ি-লাবড়া, ভালোবাসেন নলেন গুড়ের সন্দেশ

কলকাতায় এসেই মৌনী রায় (Mouni Roy) খেলেন খিচুড়ি, লাবড়া ও বেগুন ভাজা ৷ এ ছাড়াও নলেন গুড়ের সন্দেশ খেতেও ভালোবাসেন বলে জানালেন তিনি (Mouni Roy visits Kolkata)৷ এ দিন তিনি নিজের ফ্যাশন ফান্ডা নিয়েও নানা সিক্রেট শেয়ার করেছেন ৷

9. 15 years of Deepika Padukone: দীপিকার অভিনয় জীবনের 15 বছর পূর্তি, সেলিব্রেশনের মুডে ভক্তরা

দীপিকা পাড়ুকোনের (Deepika Padukone) অভিনয় জীবনের 15 বছর পূর্তিতে (15 years of Deepika Padukone) সেলিব্রেশনের মুডে রয়েছেন ভক্তরা ৷ সোশ্যাল মিডিয়ায় আজ দিনভর দীপিকাকে নিয়ে নানা চর্চা চলেছে ৷

10. T-20 World Cup: বাবরের বিস্ফোরণে নিউজিল্যান্ড 'বধ', প্রথম দু'ম্যাচ হেরেও ফাইনালে পাকিস্তান

সিডনিতে মোক্ষম সময়ে জ্বলে উঠলেন অফ ফর্মে থাকা বাবর আজম, যোগ্য সঙ্গত করলেন মহম্মদ রিজওয়ান । সেমি-ফাইনালে কিউয়িদের 7 উইকেটে উড়িয়ে দিয়ে ফাইনালে পাকিস্তান (Pakistan beat New Zealand) ।