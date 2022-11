1.Mamata Banerjee: 'আপনারা নাগরিক না হলে নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হলেন কীভাবে' ! মতুয়াদের প্রশ্ন মমতার

আবারও সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (Citizenship Amendment Act, 2019) বা সিএএ (CAA)-এর বিরোধিতায় সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Mamata Banerjee) ৷ বুধবার নদিয়ার (Nadia) কৃষ্ণনগরে (Krishnanagar) আয়োজিত জনসভার মঞ্চ থেকে কী বললেন তিনি ?

2.Sanjay Raut: শিবসেনা সাংসদ সঞ্জয় রাউতের জামিন

জামিন হল শিবসেনা সাংসদ সঞ্জয় রাউতের (Shiv Sena MP Sanjay Raut) ৷ বুধবার তাঁর জামিন মঞ্জুর করেছে আদালত ৷ তিনি একটি জমি কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত ৷

3.CBI Summons Shashank Roy Basunia: চিটফান্ড মামলায় তৃণমূল নেতা শশাঙ্ক রায় বসুনিয়াকে তলব সিবিআইয়ের

চিটফান্ড মামলায় জলপাইগুড়ির তৃণমূল নেতা শশাঙ্ক রায় বসুনিয়াকে তলব করল সিবিআই (CBI Summons Jalpaiguri TMC Leader Shashank Roy Basunia) ৷ জানা গিয়েছে, আগামী 11 নভেম্বর সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে সিবিআই দফতরে তাঁকে হাজির হতে বলা হয়েছে ।

4.QS Asia Universities Ranking: এশিয়ার 200টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কলকাতার স্থান 181

মঙ্গলবার এশিয়ার সবচেয়ে ভালো 200টি বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা প্রকাশিত হয়েছে ৷ এর মধ্যে ভারতের 19টি বিশ্ববিদ্যালয় জায়গা করে নিয়েছে ৷ তবে কলকাতা ও যাদবপুর যথাক্রমে 181 ও 182তম স্থানে রয়েছে (QS Asia Universities Ranking 2023) ৷

5.GSI Official Arrested in Kolkata: তহবিল তছরুপের অভিযোগে গ্রেফতার জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার আধিকারিক

জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার তহবিল তছরুপের (Fund Defalcation) অভিযোগে কলকাতা অফিসের এক আধিকারিককে গ্রেফতার (Geological Survey of India Top Official Arrests) করল সিআইডি ৷ অভিযুক্তের নাম সব্যসাচী সাহা ৷

6.Father Killed Minor Daughter: ভিনজাতে প্রেম, মেয়েকে খুন করে পুজো দিয়ে ফেরার পথে গ্রেফতার বাবা

মেয়ে প্রেম করেছে ভিন ধর্মে ৷ সেই কারণে মেয়েকে খালে ঠেলে ফেলে দিল বাবা ৷ ঘটনাটি ঘটেছে কর্নাটকের বল্লারি জেলার কুদুথিনি শহরের সিদ্দামনাহল্লিতে (Father Killed Minor Daughter over Love Relationship with Different Caste Boy) ৷

7.CJI DY Chandrachud: দায়িত্ব নিয়েই জাতির জনককে মাল্যদান প্রধান বিচারপতির

বুধবার ভারতের প্রধান বিচারপতির (Chief Justice of India) পদে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন ডিওয়াই চন্দ্রচূড় (DY Chandrachud) ৷ শপথগ্রহণের পরই সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court) চত্বরে মহাত্মা গান্ধির (Mahatma Gandhi) মূর্তিতে মাল্যদান করেন তিনি ৷

8.Firhad Slams Dilip: 'দিলীপ দা'র বাবার ক্ষমতা থাকলে...', ডেঙ্গি কটাক্ষের জবাবে বেলাগাম ফিরহাদ

ডেঙ্গির বাড়বাড়ন্ত নিয়ে তোলপাড় তিলোত্তমা । ক্রমশ সুর চড়াচ্ছেন বিরোধীরা । সেই কটাক্ষের জবাব দিতে গিয়েই এবার বেলাগাম ফিরহাদ হাকিম (Firhad Hakim Slams Dilip Ghosh) । বুধবার কলকাতার নিজের ওয়ার্ডে পরিদর্শনে গিয়েছিলেন কলকাতার মহানাগরিক । সেখানেই বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষের কটাক্ষের জবাব দিতে গিয়ে ফিরহাদ জানান, উত্তরপ্রদেশে ডেঙ্গির অবস্থা খুব খারাপ । দিলীপ দা'র বাবার ক্ষমতা থাকলে যোগী'কে গিয়ে প্রশ্ন করুক ।

7.Mother of Debashree Dies: মাতৃহারা হলেন অভিনেত্রী দেবশ্রী রায়

না ফেরার দেশে চলে গেলেন অভিনেত্রী তথা প্রাক্তন বিধায়ক দেবশ্রী রায়ের মা আরতি রায় (Mother of Debashree Dies)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল 92 বছর ।

8.Education Loan: বিদেশে পড়তে যেতে চান ? কীভাবে পাবেন শিক্ষা ঋণ ?

বিদেশে গিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের (Higher Studies in Overseas) প্রবণতা বাড়ছে ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ৷ কীভাবে মিলবে শিক্ষা ঋণ (Education Loan) ?

9.Bankura Cannel: মুহূর্তেই ধসে পড়তে পারে স্কুল ! গ্রামবাসীর দিন কাটছে চরম অনিশ্চয়তায়

স্কুলের ঠিক পাশে তৈরি হয়েছে প্রায় 200 ফুট উঁচু একটি খাড়াই খাল । রাস্তা একটাই, যা দিয়ে চলাচল করতে হয় গ্রামবাসীকে (Bankura Cannel) ৷ খাড়াই খাল চলাচলের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ গ্রামবাসীর আর্জি একটা চেক ড্যাম তৈরির (Villagers Demand Construction of Check Dam) ৷

10.T20 World Cup: পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত কেন উইলিয়ামসনের

টি20 বিশ্বকাপের (T20 World Cup) প্রথম সেমি-ফাইনালে টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসনের (New Zealand vs Pakistan) ৷