1. CJI DY Chandrachud: দেশের 50তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নিলেন বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়

8 নভেম্বর অবসর নিয়েছেন দেশের প্রধান বিচারপতি ইউ ইউ ললিত ৷ তিনি তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নাম ঘোষণা করেছিলেন ৷ আজ তিনি দেশের প্রধান বিচারপতি হলেন (Supreme Court judge Justice DY Chandrachud becomes Chief Justice of India) ৷

2. Aruna Miller: প্রথম ইন্দো-আমেরিকান লেফটেন্যান্ট গভর্নর অরুণা মিলার

আমেরিকার স্টেট অফ মেরিল্যান্ডের লেফটেন্যান্ট গভর্নর হলেন অরুণা মিলার ৷ তিনিই প্রথম ইন্দো-আমেরিকান যিনি এই পদ পেলেন (Indo-American Aruna Miller) ৷

3. Nitin Gadkari Praises Manmohan Singh: আর্থিক সংস্কারে মনমোহনের ভূমিকার প্রশংসায় গড়করি

1991 সালের আর্থিক সংস্কার ভারতকে স্বাধীন অর্থ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে নতুন দিশা দেখিয়েছে ৷ আর এর জন্য তৎকালীন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের প্রশংসা করলেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রী নীতিন গড়করি (Nitin Gadkari Praises Manmohan Singh for Economic Reforms) ৷

4. Srabanti Latest Looks: গ্ল্যামারাস লুকে অনুরাগীদের কাত করলেন শ্রাবন্তী

অভিনেত্রী শ্রাবন্তী তাঁর নতুন নতুন লুক দিয়ে প্রায়ই অনুরাগীদের ঘায়েল করে থাকেন ৷ আসুন দেখে নিন তাঁর ইনস্টাগ্রাম টাইমলাইনের কিছু ঝলক ৷

5. Mahua Moitra : বিজেপিকে সুবিধা দিতেই নির্বাচনী বন্ড বিক্রির সময় বাড়িয়েছে কেন্দ্র, দাবি মহুয়ার

গুজরাত এবং হিমাচল প্রদেশে বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে নির্বাচনী আচরণ বিধি ভঙ্গ হয়েছে বলে অভিযোগ তুললেন তৃণমল সাংসদ মহুয়া মৈত্র । তাঁর দাবি বিজেপি যাতে বেনামী উৎস থেকে আরও বেশি পরিমাণে অনুদান পেতে পারে তার জন্য নির্বাচনী বন্ড বিক্রির জন্য অতিরিক্ত সময় দেওয়া হয়েছে (Mohua said this decision is a clear violation model code of conduct )।

6. Earthquake Hits Nepal: শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল নেপালের দোটি, মৃত কমপক্ষে 6

পরপর ভূমিকম্পে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল নেপালের দোটি জেলা ৷ এখনও পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী, কমপক্ষে 6 জন মারা গিয়েছেন ৷ আহতের সংখ্যা বহু (Earthquake hits Doti Nepal) ৷

7. Joka-Taratala Metro: জোকা-তারাতলা মেট্রো পরিদর্শনে আসছেন সিআরএস

জোকা-তারাতলা মেট্রোর (Joka-Taratala Metro) কাজ এখনও অনেক বাকি ৷ তার মধ্যেই বৃহস্পতিবার পরিদর্শনে আসছেন সিআরএস (CRS) ৷

8. Road Accident in East Medinipur: নন্দকুমারে ডাম্পারের ধাক্কায় বৃদ্ধা এবং তাঁর নাতনির মৃত্যু

পথ দুর্ঘটনায় এক বৃদ্ধা এবং তাঁর নাতনির মৃত্যু (Old Lady and Her Grand Daughter Died) পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দকুমারের ঘটনা (Road Accident in East Medinipur) ৷ মঙ্গলবার রাতে দিঘার ইস্কন মন্দিরে রাস পূর্ণিমার অনুষ্ঠান থেকে ফেরার পথে একটি ডাম্পার তাঁদের ধাক্কা মারে ৷

9. Earthquake: ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল দিল্লি, উৎসস্থল নেপাল

ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল দিল্লি (Earthquake in Delhi) । রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল 6.3 ।

10. Anti CAA Motion in Assembly: অধিবেশনে সিএএ বিরোধী প্রস্তাব আনতে পারে তৃণমূল

সিএএ লাগু নিয়ে নতুন করে উতপ্ত হতে শুরু করেছে রাজনীতি (Once again CAA has come into the center stage of national politics) । এরইমধ্যে বিরোধীদের উপর চাপ বাড়াতে রাজ্য বিধানসভায় সিএএ বিরোধী প্রস্তাব আনতে পারে রাজ্য।