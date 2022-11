1. Mahua Moitra : বিজেপিকে সুবিধা দিতেই নির্বাচনী বন্ড বিক্রির সময় বাড়িয়েছে কেন্দ্র, দাবি মহুয়ার

গুজরাত এবং হিমাচল প্রদেশে বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে নির্বাচনী আচরণ বিধি ভঙ্গ হয়েছে বলে অভিযোগ তুললেন তৃণমল সাংসদ মহুয়া মৈত্র । তাঁর দাবি বিজেপি যাতে বেনামী উৎস থেকে আরও বেশি পরিমাণে অনুদান পেতে পারে তার জন্য নির্বাচনী বন্ড বিক্রির জন্য অতিরিক্ত সময় দেওয়া হয়েছে (Mohua said this decision is a clear violation model code of conduct )।

2. Ananta Maharaj: বাংলা ভাগ ইস্যুতে মেজাজ হারালেন অনন্ত মহারাজ

কোচবিহার রাসমেলার মাঠে 210 তম রাসমেলার উদ্বোধন করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ (Ananta Maharaj Loose his Temper) । উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পৌরনিগমের মেয়র গৌতম দেব, অনন্ত মহারাজ, কোচবিহারের জেলাশাসক পবন কাদিয়ান-সহ অন্যান্য ৷

3. Dilip Ghosh: 'মায়ের কোল খালি হয়ে যাবে', কেশিয়াড়িতে ফের বিতর্কে দিলীপ ঘোষ !

বিজেপির গাড়ি আটকালে তার পরিণতি হবে ভয়াবহ ৷ এমনই নিদান দিলেন দলের নেতা দিলীপ ঘোষ । তিনি জানান, এবার গাড়ি আটকালে গাড়ি উপর দিয়ে চলে যাবে । মায়ের কোল খালি হয়ে যাবে ৷ এখনই এলআইসি করিয়ে নিন (Dilip Ghosh threatens in Keshiary opposition Paschim Medinipur) ৷

4. Anti CAA Motion in Assembly: অধিবেশনে সিএএ বিরোধী প্রস্তাব আনতে পারে তৃণমূল

সিএএ লাগু নিয়ে নতুন করে উতপ্ত হতে শুরু করেছে রাজনীতি (Once again CAA has come into the center stage of national politics) । এরইমধ্যে বিরোধীদের উপর চাপ বাড়াতে রাজ্য বিধানসভায় সিএএ বিরোধী প্রস্তাব আনতে পারে রাজ্য।

5. West Bengal Weather Update: হেমন্তের শিরশিরানি, শীতের আগমনী

হেমন্তের শিরশিরানি দিয়েই শীতের আগমনী হবে বলে জানাল আবহাওয়া দফতর ৷ আগামী পাঁচদিন শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে । বৃষ্টির কোনও ইঙ্গিত নেই (West Bengal Weather Update) ।

6. Earthquake Hits Nepal: শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল নেপালের দোটি, কমপক্ষে 6 জনের মৃত্যুর আশঙ্কা

পরপর ভূমিকম্পে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল নেপালের দোটি জেলা ৷ এখনও পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী, কমপক্ষে 6 জন মারা গিয়েছেন ৷ আহতের সংখ্যা বহু (Earthquake hits Doti Nepal) ৷

7. Mamata-Mukul Meeting: পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে নদিয়ায় মমতা-মুকুল বৈঠক ঘিরে জল্পনা তুঙ্গে

তিন দিনের নদিয়া সফরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷ প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নেবেন তিনি ৷ তার আগে মঙ্গলবার তিনি কৃষ্ণনগর সার্কিট হাউজে বৈঠক করেন দলের নেতাদের সঙ্গে ৷ সেখানে মুকুল রায়ও (Mukul Roy) উপস্থিত ছিলেন ৷

8. Special Turban for Modi: মুক্তো ও স্ফটিক খচিত লাল বেনারস পাগড়িতে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাবে মাইসোর

আগামী 11 নভেম্বর বেঙ্গালুরু বিমানবন্দরে নাদপ্রভু কেম্পেগৌড়ার একটি বিশাল মূর্তি উন্মোচন করতে মাইসোরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তাঁকে উপহার দেওয়ার জন্য নন্দন সিং নামে মাইসোরের এক শিল্পী বিশেষ একটি বেনারস পাগড়ি তৈরি করেছেন(Special Banaras Turban is ready for PM Modi) ৷

9. Breast milk donation: 55 লিটার স্তনদুগ্ধ দান করে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে কোয়েম্বাটোরের মহিলা

গত 10 মাস ধরে নিয়মিত কোয়েম্বাটোর হাসপাতালে স্তনদুগ্ধ দান করে আসছেন এক সন্তানের মা সিন্ধু মণিকা ৷ চাপা থাকেনি তাঁর এই মহৎ কাজের কথা ৷ শেষপর্যন্ত ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে নাম তুলেই ফেললেন কোয়েম্বাটোরের মহিলা (Breast milk donation)

10. India Lockdown Teaser: মুক্তি পেল টিজার, ইন্ডিয়া লকডাউনে কোভিডের ভয়াবহতা তুলে ধরলেন মধুর

মুক্তি পেল ইন্ডিয়া লকডাউনের অফিসিয়াল টিজার (India Lockdown Teaser) ৷ মধুর ভান্ডারকরের এই ছবি দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছে ৷