1.CNG Bus Service: সিএনজি বাস পরিষেবায় ক্ষতির মুখে মালিকরা, সরকারি সদিচ্ছায় জোর বিশেষজ্ঞদের

চলতি বছরের এপ্রিল থেকে পাঁচটি সিএনজি বাস পরিষেবা (CNG Bus Service) শুরু হয়েছে উল্টোডাঙা থেকে সাপুরজি পর্যন্ত ৷ কিন্তু নানা প্রতিবন্ধকতায় বাস মালিকদের লোকসান হচ্ছে ৷ বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পরিস্থিতি সামলাতে সরকারের সদিচ্ছার প্রয়োজন রয়েছে ৷

2.Dengue: ডেঙ্গি পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এবার জেলায় জেলায় যাবে বিশেষজ্ঞ দল

রাজ্য়ের ডেঙ্গি পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷ জেলার ডেঙ্গি (Dengue) পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বিশেষজ্ঞ দল পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন তিনি ৷

3.DA Case: বুধবার মহার্ঘ ভাতা নিয়ে রাজ্যের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলার শুনানি

বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন এবং বিচারপতি রবীন্দ্রনাথ সামন্তের ডিভিশন বেঞ্চে দুপুর 2টোয় মামলাটির শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে (Hearing of DA case against WB Govt is tomorrow)। মামলাকারী সব কর্মী সংগঠনগুলির আবেদন একত্রে শুনানি হবে বলে কর্মচারীদের আইনজীবী মারফৎ খবর।

4.WB Primary Education Board: 3929 শূন্যপদে নিয়োগের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ, ডিভিশন বেঞ্চে মামলা প্রাথমিক পর্ষদের

গত 26 সেপ্টেম্বর কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (Justice Abhijit Ganguly) 3929টি শূন্যপদে নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে এবার ডিভিশন বেঞ্চে মামলা দায়ের হল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের তরফে। আগামী বৃহস্পতিবার এই মামলার শুনানি হতে পারে।

5.Documentary on Abhishek: অভিষেককে জন্মদিনের উপহার, তাঁকে নিয়ে তথ্যচিত্র বানাল টিএমসিপি

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জন্মদিনে অভিনব উপহার দিল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ (Documentary on Abhishek)৷ তাঁরা অভিষেককে নিয়ে তৈরি করেছে একটি তথ্যচিত্র, তার নাম জেনারেশন নেক্সট (Documentary film on Abhishek Banerjee)৷

6.Air Pollution in Kolkata: কালীপুজো মিটতেই বাতাসে ধূলিকণার পরিমাণ 5 গুণ, আরও বৃদ্ধির আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন পরিবেশবিদরা

দিল্লির পর তবে কি এবার কলকাতা(Air Pollution in Kolkata)? আলোর উৎসব যেতে না যেতেই বাতাসে ধূলিকণার পরিমাণ বাড়ল পাঁচ গুণ ৷ আগামী কয়েকদিনে তা আরও বাড়ার আশঙ্কা করছেন পরিবেশবিদরা ৷ সাধারণ মানুষকে দ্রুত সচেতন ও সাবধান হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন পরিবেশবিদ সৌমেন্দ্রমোহন ঘোষ ৷

7.TMC Factionalism in Coochbehar: পার্টি অফিস দখলকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব শীতলকুচিতে

তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় দখলকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ (Vandalism in TMC Party Office in Coochbehar) ৷ ঘটনায় 2 তৃণমূল কর্মী আহত হয়েছেন (TMC Factionalism in Coochbehar) ৷ পাশাপাশি, তৃণমূলের ওই কার্যালয়ে ভাঙচুর করা হয় ৷

8.Udayan Guha on BJP: বিজেপি কর্মীদের বাঁশপেটা করার নিদান উদয়নের

কয়েকদিন আগেই বিজেপি (BJP) কর্মীদের শরীরে বিচুটি পাতা ঘষে দেওয়ার কথা বলেছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ (North Bengal Development Minister Udayan Guha) ৷ এবার ফের একবার বিতর্কিত মন্তব্য করলেন তৃণমূলের এই মন্ত্রী ৷ বিজেপি কর্মীদের ‘বাঁশডলা’ দেওয়ার নিদান উদয়নের ৷ সোমবার রাতে দিনহাটার নিগমনগর ঘাটপাড়া এলাকায় একটি কর্মীসভায় উদয়ন বলেন, তৃণমূল শান্তি চায় ৷ কিন্তু, কেউ পরিবেশ উত্তপ্ত করার চেষ্টা করলে, তাঁদের ‘বাঁশডলা’ দেওয়া হবে ৷ পাশাপাশি, ওই কর্মীসভায় তৃণমূলের মহিলা কর্মীদের ঝাঁটা হাতে বিজেপি কর্মীদের মোকাবিলা করার কথাও বলেন উদয়ন গুহ ৷ মন্ত্রীর এই মন্তব্যের পাল্টা বিজেপির কোচবিহার জেলার সভাপতি সুকুমার রায় কটাক্ষ, উদয়ন গুহ’র মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে ৷

9.No Money For Terror Conference: সন্ত্রাসের জন্য অর্থ নয়, দিল্লিতে আগামী সপ্তাহে বসছে সম্মেলন

সন্ত্রাসের জন্য অর্থ নয় ৷ দিল্লিতে আগামী সপ্তাহে বসছে 'নো মানি ফর টেররিজম' মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন (No Money For Terror Conference)৷

10.Firearms Seized: জেল খেটেও শিক্ষা হয়নি, আগ্নেয়াস্ত্র-সহ দ্বিতীয়বার পুলিশের জালে অস্ত্র কারবারি

অস্ত্রের কারবার করতে গিয়েই জেল খাটতে হয়েছিল হাবড়ার তপন সাহাকে ৷ জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ফের অস্ত্র ব্যবসা শুরু করে সে ৷ সোমবার রাতে তাকে গ্রেফতার করে রাজ্য এসটিএফ(Firearms Seized)৷