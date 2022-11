1. Jaishankar Meets Lavrov: ইউক্রেন সংঘাতের পরিণতি লক্ষ্য করছি, মস্কোয় রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রীকে বললেন জয়শংকর

ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনের সংঘাত (India Russia War) শুরু হওয়ার পর থেকে ভারত ও রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর (Jaishankar in Russia) এবং সের্গেই লাভরভের মধ্যে চারবার দেখা হয়েছে (Jaishankar Meets Lavrov)৷

2. TET Agitation: কুণালের আশ্বাসে ধরনা মঞ্চ ছাড়লেন বাম আমলের টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীরা

তদন্ত যতই এগোচ্ছে শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত একের পর এক দুর্নীতি প্রকাশ্য়ে আসছে ৷ সিবিআইয়ের আতস কাচে একাধিক রাঘব বোয়াল ৷ তাদের প্রশ্ন করেই উঠে আসছে নিয়োগ সংক্রান্ত একাধিক তথ্য ৷ নিয়োগের দাবিতে ধরনায় বসেছিলেন টেট উত্তীর্ণ প্রার্থীরা (tet candidates left agitation stage in kolkata) ৷

3. Meera changed gender for Love: প্রেমিকাকে বিয়ে করতে লিঙ্গ পরিবর্তন শিক্ষিকার

রাজস্থানের ভরতপুরের এক শিক্ষিকা লিঙ্গ পরিবর্তন পুরুষ হয়েছেন (PT teacher Changed gender in Bharatpur) ৷ ছাত্রীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কের জন্যই তিনি এই সিদ্ধান্ত নেন ৷ সম্প্রতি প্রেমিকা কল্পনাকে বিয়ে করেছেন তিনি ৷

4. KLO: কৈলাসের আত্মসমর্পণের পর থেকেই কেএলও প্রধান জীবন সিং রাজ্য সরকারের উপর ক্ষুব্ধ

কেএলও (KLO) ছেড়ে সমাজের মূলস্রোতে ফিরে এসেছেন কৈলাস কোচ ৷ তাঁর আত্মসমপর্ণের পর বাংলার সংগঠনে ধাক্কা খেয়েছে কেএলও ৷ তাই তার পর থেকে রাজ্য সরকারের সঙ্গে সংগঠনের প্রধান জীবন সিংয়ের (KLO Chief Jiban Singh) সম্পর্কে চিড় ধরেছে ৷

5. IIM Calcutta Campus: খাবারে লোহার তার ও পোকামাকড়, চরম উত্তেজনা আইআইএম কলকাতা ক্যাম্পাসে

খাবারে পাওয়া গিয়েছে লোহার তার থেকে শুরু করে পোকামাকড় (Insects iron wire found in food) ৷ এমনটাই অভিযোগ পড়ুয়াদের ৷ যা নিয়ে উত্তেজনা ছড়াল আইআইএম কলকাতা ক্যাম্পাসে (IIM Calcutta Campus) ৷

6. Opposition on Narendra Modi: নাগরিকত্ব নিয়ে ধর্মীয় ভেদাভেদ, মোদির ‘শিখ বঞ্চনা’ মন্তব্যের সমালোচনা বিরোধীদের

গুরুনানকের জন্মতিথিতে শিখ সম্প্রদায়ের সঙ্গে অবিচারের কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী (PM Narendra Modi Remarks on Sikhs Citizenship) ৷ অভিযোগ করেছেন, দেশভাগের শিকার হয়েছেন শিখরা ৷ যা নিয়ে এ বার সরব হল বিরোধী দলগুলি (Opposition Leaders Critisises PM Narendra Modi) ৷ পাল্টা প্রধানমন্ত্রী এবং বিজেপির বিরুদ্ধে নাগরিকত্ব প্রদান নিয়ে সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদাভেদের অভিযোগে সরব হল, তৃণমূল, কংগ্রেস ও বামেরা ৷

7. Bank Strike: 19 নভেম্বর দেশজুড়ে ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ডাক একাধিক কর্মী সংগঠনের

দেশ জুড়ে ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ডাক দিল অল ইন্ডিয়া ব্যাংক এমপ্লয়েজ অ্যাসোসিয়েশন-সহ একাধিক কর্মী সংগঠন ৷ আগামী 19 নভেম্বর শনিবার দেশের প্রত্যেকটি রাজ্যের সরকারি-বেসরকারি ব্যাংকগুলিতে বন্ধ থাকবে (Bank Strike) ৷

8. Al Qaeda Terrorist: ছাপোষা দর্জি আজ আল কায়েদার সদস্য, পাড়ার 'ভালো ছেলে' আমিরুদ্দিনের গল্প যেন চিত্রনাট্য

দর্জির পাশাপাশি পোশাক বিক্রির ব্যবসা ৷ সেই সুবাদে জম্মু-কাশ্মীরে যাতায়াত ৷ সাধারণ জীবন যাপনের মাঝে কখন যে হাওড়ার সাঁকরাইলের যুবক আমিরুদ্দিন আল কায়েদা জঙ্গি সংগঠনের সদস্য হয়ে উঠল (Al Qaeda Terrorist Resident of Howrah) তা নিয়ে হতবাক এলাকাবাসী (Al Qaeda Terrorist) ৷

9. Blood Moon: কলকাতায় কখন শুরু চন্দ্রগ্রহণ ?

আজ চাঁদের রঙে থাকবে লালচে আভা যুক্ত (Blood Moon) ৷ ভারতীয় সময় বিকেল 4টে 52 মিনিটে এই গ্রহণ শুরু হবে । কলকাতায় বিকেল ঠিক সাড়ে চারটে থেকে বিকেল ঠিক 4.52 মিনিট নাগাদ পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে 5.11 মিনিট পর্যন্ত (Full Blood Moon visible from Kolkata and other cities) ।

10. Dilip Ghosh: 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তলোয়ারে ধার কমে গেছে বোধহয় !' কটাক্ষ দিলীপ ঘোষের

রেল শহর খড়্গপুরে প্রাতঃভ্রমণে চায়ে পে চর্চায় তুফান তুললেন সাংসদ দিলীপ ঘোষ ৷ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে বিজেপি সহ-সভাপতি জানিয়েছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার চালাবেন, না পার্টি ? কোনও নেতার বিশ্বাসযোগ্যতা নেই ৷ মুখ্যমন্ত্রী শহিদ মিনারে একটি অনুষ্ঠানে তলোয়ার হাতে নেন ৷ এ প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষের প্রতিক্রিয়া, তিনি তলোয়ার নিলে কী জানি কেন ভয় লাগে না ! তাঁর তলোয়ারে ধার কমে গিয়েছে বোধহয় (BJP Vice President Dilip Ghosh take a dig at Mamata Banerjee) ৷