1.Al Qaeda Terrorist: ছাপোষা দর্জি আজ আল কায়েদার সদস্য, পাড়ার 'ভালো ছেলে' আমিরুদ্দিনের গল্প যেন চিত্রনাট্য

দর্জির পাশাপাশি পোশাক বিক্রির ব্যবসা ৷ সেই সুবাদে জম্মু-কাশ্মীরে যাতায়াত ৷ সাধারণ জীবন যাপনের মাঝে কখন যে হাওড়ার সাঁকরাইলের যুবক আমিরুদ্দিন আল কায়েদা জঙ্গি সংগঠনের সদস্য হয়ে উঠল (Al Qaeda Terrorist Resident of Howrah) তা নিয়ে হতবাক এলাকাবাসী (Al Qaeda Terrorist) ৷

2.Dilip Ghosh: 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তলোয়ারে ধার কমে গেছে বোধহয় !' কটাক্ষ দিলীপ ঘোষের

রেল শহর খড়্গপুরে প্রাতঃভ্রমণে চায়ে পে চর্চায় তুফান তুললেন সাংসদ দিলীপ ঘোষ ৷ রাজ্যে আল কায়েদা জঙ্গির সন্ধান প্রসঙ্গে তিনি জানান, আমরা অভিযোগ করতাম, পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী জঙ্গি পাঠাচ্ছে ৷ এখন জঙ্গি রফতানি করছে ৷ তাঁর দাবি, সারা ভারতে কোথাও জঙ্গি ক্রিয়াকলাপ নেই ৷ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে বিজেপি সহ-সভাপতি জানিয়েছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার চালাবেন, না পার্টি ? কোনও নেতার বিশ্বাসযোগ্যতা নেই ৷ মুখ্যমন্ত্রী শহিদ মিনারে একটি অনুষ্ঠানে তলোয়ার হাতে নেন ৷ এ প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষের প্রতিক্রিয়া, তিনি তলোয়ার নিলে কী জানি কেন ভয় লাগে না ! তাঁর তলোয়ারে ধার কমে গিয়েছে বোধহয় (BJP Vice President Dilip Ghosh take a dig at Mamata Banerjee) ৷

3.Bank Strike: 19 নভেম্বর দেশ জুড়ে ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ডাক একাধিক কর্মী সংগঠনের

দেশ জুড়ে ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ডাক দিল অল ইন্ডিয়া ব্যাংক এমপ্লয়েজ অ্যাসোসিয়েশন-সহ একাধিক কর্মী সংগঠন ৷ আগামী 19 নভেম্বর শনিবার দেশের প্রত্যেকটি রাজ্যের সরকারি-বেসরকারি ব্যাংকগুলিতে বন্ধ থাকবে (Bank Strike) ৷

4.AQIS: মথুরাপুরে জঙ্গি কার্যকলাপ বৃদ্ধিতেই কাজ করত ধৃত আজিজুল-মনিরুদ্দিন, খবর গোয়েন্দা সূত্রে

দক্ষিণ 24 পরগনার মথুরাপুর থেকে দুই জঙ্গিকে গ্রেফতার করে কলকাতা পুলিশের এসটিএফ (STF) ৷ তারা একিউআইস (AQIS)-এর সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে ৷ তারা ওই এলাকায় জঙ্গি কার্যকলাপ বৃদ্ধির কাজ করত বলে তদন্তে উঠে এসেছে ৷

5.Interface 2022: কলকাতা-দিল্লিতে নৃত্য সেমিনার 'ইন্টারফেস 2022', বৃহত্তর পরিকল্পনা সুদর্শন চক্রবর্তীর

নৃত্যের সেমিনার ইন্টারফেস 2022 অনুষ্ঠিত হল কলকাতা ও দিল্লিতে ৷ আজ শেষ দিন ৷ পূর্ব ভারতে এ ধরনের আন্তর্জাতিক নৃত্যানুষ্ঠান এই প্রথম (International Dance Conference in East India Interface) ৷

6.Blood Moon: কলকাতায় কখন শুরু চন্দ্রগ্রহণ ?

আজ চাঁদের রঙে থাকবে লালচে আভা যুক্ত (Blood Moon) ৷ ভারতীয় সময় বিকেল 4টে 52 মিনিটে এই গ্রহণ শুরু হবে । কলকাতায় বিকেল ঠিক সাড়ে চারটে থেকে বিকেল ঠিক 4.52 মিনিট নাগাদ পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে 5.11 মিনিট পর্যন্ত (Full Blood Moon visible from Kolkata and other cities) ।

7.Rohit Sharma: চোট গুরুতর নয় রোহিতের, সেমিতে মাঠে নামতে পারবেন ক্য়াপ্টেন

মঙ্গলবার দলের অনুশীলনে ডান হাতে চোট পেলেন ভারতীয় সমর্থকদের প্রিয় 'হিটম্যান'। তবে চোট গুরুতর নয় বলে টিম সুত্রের খবর (Indian skipper got injured during practice session) ।

8.BJP on Satish Jarkiholi: ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির অপমান, ‘হিন্দু’ শব্দ নিয়ে কংগ্রেস নেতার মন্তব্যের সমালোচনায় বিজেপি

কর্নাটক প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি সতীশ জারকিহলির ‘হিন্দু’ শব্দ নিয়ে মন্তব্যের (Satish Jarkiholi Remarks on Hindu) সমালোচনায় সরব হল বিজেপি ৷ তাঁর এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভারতীয় প্রাচীন সংস্কৃতির অবমাননার অভিযোগ করলেন বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা কর্নাটক বিজেপি-র ইনচার্জ অরুণ সিং (BJP Arun Singh Slams Karnataka Congress President) ৷

9.Modi-Rajnath Visits Advani: আদবানির 95তম জন্মদিন, বাড়ি গেলেন মোদি-রাজনাথ

আজ প্রবীণ বিজেপি নেতা এলকে আদবানির জন্মদিন ৷ তাঁকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং (PM Modi greets L K Advani on his birthday) ৷

10.WB Assembly Winter Session: 18 নভেম্বর শুরু রাজ্য বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন

শুরু হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন ৷ 16 নভেম্বর বিএ কমিটির বৈঠকের পর 18 নভেম্বর থেকে অধিবেশন বসবে বিধানসভায় (Assembly Winter Session Start from November 18) ৷