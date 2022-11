1. Electoral Bond Sale: দুয়ারে হিমাচল-গুজরাত নির্বাচন, ইলেক্টোরাল বন্ড বিক্রির ঘোষণা কেন্দ্রের

হিমাচলে ভোট 12 নভেম্বর ৷ গুজরাতে শুরু 5 ডিসেম্বর ৷ তার আগে রাজনৈতিক দলগুলিকে অনুদান দিতে এবার আসছে ইলেক্টোরাল বন্ড (Electoral Bond Donation to political parties) ৷

2. Al Qaeda Terrorist: জম্মুর রামবানে ধৃত আল কায়েদা জঙ্গি, নাম জড়াল হাওড়ারও

জম্মু-কাশ্মীর থেকে আল কায়েদা জঙ্গিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ সেই সূত্রে উঠে এল হাওড়ার নাম (Al Qaeda Terrorist resident of Howrah) ।

3. Rabindra Sarobar: তিলোত্তমার গর্ব রবীন্দ্র সরোবর এখন ডেঙ্গির 'আঁতুড়ঘর'!

গর্বের এই জলাশয় এখন স্থানীয় মানুষের কাছে ত্রাসের কারণ হয়ে উঠেছে। ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হবেন এই ভয়ে অনেকেই লেকে হাঁটতে আসা আপাতত বন্ধ রেখেছেন । কিন্তু স্থানীয়দের একটা বড় অংশের দাবি সবকিছু দেখেও প্রশাসন নীরব (Dengue Situation in Rabindra Sarobar) !

4. West Bengal Weather Update: বাতাসে হিমেল পরশ, শীতের দেখা কবে ?

বাতাসে ঠাণ্ডার আমেজ এসেছে ৷ কিন্তু সরকারি ভাবে শীত পড়েনি রাজ্যে ৷ তবে রোদের তাপ অনেকটা কম ৷ এখন হেমন্তের পরশ (Winter to set in West Bengal) ৷

5. Dengue Death: চরমে উদ্বেগ ! ডেঙ্গিতে প্রাণ গেল মেয়র গৌতমের প্রতিবেশীর

এবার ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল শিলিগুড়ি মেয়রের এক প্রতিবেশীর ৷ এখনও পর্যন্ত শিলিগুড়ি পৌরনিগম এলাকায় ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়ে 22 জনের মৃত্যু হয়েছে । আক্রান্তের সংখ্যা 284 জন (Death Due to Dengue) ।

6. World Radiography Day: বিশ্ব রেডিয়োগ্রাফি দিবস আজ

8 নভেম্বর দিনটি বিশ্ব রেডিয়োগ্রাফি দিবস হিসাবে পালিত হয় (World Radiography Day) ৷

7. Sujan Chakraborty:'বামেদের ভোটের দায়িত্ব অধীর চৌধুরীকে কেউ দেয়নি', কটাক্ষ সুজনের

পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দকুমারে সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচনে বাম-বিজেপি জোট বেঁধে লড়াই করে অভূতপূর্ব সাফল্য পেয়েছে । বিষয়টি নিয়ে বামেদের বিঁধেছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী (Adhir Chowdhury) ৷ সোমবার অধীরকে পাল্টা দিলেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী (Sujan Chakraborty) ৷

8. TMC Leader Accused for Cheating: চাকরির নামে দলীয় কর্মীর সঙ্গেই প্রতারণার অভিযোগ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে

মালদার তৃণমূল নেতা মনোজ রামের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ আনলেন দলীয় কর্মী (Manoj Ram has been Accused of Cheating) ৷ অভিযোগ সরকারি চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নামে তাঁর থেকে টাকা নিয়েছিলেন মনোজ রাম (TMC Leader Accused for Cheating) ৷

9. WB Govt Fund: রাজস্ব ঘাটতি বাবদ বাংলাকে হাজার কোটি টাকা দিল কেন্দ্র

সপ্তাহ শুরুর দিনেই রাজ্যের কোষাগারে লক্ষ্মীলাভ(WB Govt Fund)৷ রাজস্ব ঘাটতি বাবদ পশ্চিমবঙ্গ-সহ 14টি রাজ্যকে এদিন টাকা পাঠাল কেন্দ্র ৷

10. Rohit Sharma: সেমিতে নামার আগে ডান হাতে চোট পেলেন রোহিত !

সূত্রের খবর, দলের অনুশীলনের সময় ডান হাতে চোট পেয়েছেন ভারতীয় সমর্থকদের প্রিয় "হিটম্যান"। তাঁর চোট ঠিক কতটা গুরুতর তা এখনও স্পষ্ট নয় (Indian skipper got injured during practice session) ।