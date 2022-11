1.Goutam Paul: টেট উত্তীর্ণদের শংসাপত্র বিলি নিয়ে ধোঁয়াশার জবাব দিলেন পর্ষদ সভাপতি

2014 এবং 2017 সালের টেট উত্তীর্ণদের শংসাপত্র দেওয়া নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা ৷ এ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের (Calcutta High Court) তোলা প্রশ্নের জবাব দিলেন রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের (West Bengal Board of Primary Education) সভাপতি গৌতম পাল (Goutam Paul) ৷

2.Dengue: রাজ্যের ডেঙ্গি পরিস্থিতি নিয়ে শুভেন্দুকে পালটা জবাব শোভনদেবের

বাংলার ডেঙ্গি পরিস্থিতি নিয়ে তৃণমূল (Trinamool Congress) ও বিজেপির (BJP) তরজা ক্রমশ বাড়ছে ৷ ডেঙ্গি নিয়ে রাজ্যের সমালোচনা করেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari) ৷ সোমবার তাঁকে পালটা জবাব দেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ৷ এর পর কৃষিমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তোপ দাগেন বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল ৷

3.Arjun Ram Meghwal on CAA: সিএএ লাগু হবেই, ঠাকুরবাড়ির রাস উৎসবে যোগ দিয়ে বার্তা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর

রাজ্যে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (Amended Citizenship Act) লাগু হবে (CAA will Implement in West Bengal) ৷ ঠাকুরবাড়ির রাস উৎসবে এসে আরও এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ৷ মতুয়াদের নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রসঙ্গে তিনি একথা বলেন ৷

4.Dainhat Municipality: বিতর্কিত শিশিরের উপস্থিতিতেই দাঁইহাট পৌরসভার চেয়ারম্যান হলেন প্রদীপ

পূর্ব বর্ধমানের দাঁইহাট পৌরসভার (Dainhat Municipality) নতুন চেয়ারম্যান (New Chairman) হলেন প্রদীপকুমার রায় (Pradip Kumar Roy) ৷ সোমবার পৌরপ্রধানের পদে শপথ নেন তিনি ৷ উপস্থিত ছিলেন পূর্বসূরি শিশির মণ্ডল-সহ অন্যরা ৷

5.Mamata Banerjee: শিখ সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে সামাজিক কাজের জন্য জমিদানের প্রতিশ্রুতি মুখ্যমন্ত্রীর

শিখ ধর্মগুরু গুরু নানকের 553 তম জন্মোৎসবের (Guru Nanak Jayanti) অনুষ্ঠানে সোমবার শহিদ মিনারের পাদদেশে উপস্থিত হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷ সেখানেই তিনি সামাজিক কাজের জন্য জমিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷

6.School Teacher Resigned: আদালতের নির্দেশের পর বানারহাটে শিক্ষিকার ইস্তফা, ফাইনাল পরীক্ষার আগে সমস্যায় স্কুল

কলকাতা হাইকোর্টের (Calcutta High Court) বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের (Justice Abhijit Ganguly) নির্দেশ ছিল, স্বেচ্ছায় চাকরি ছাড়ুন নয়তো কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে । আজ, সোমবার জলপাইগুড়ির (Jalpaiguri) বানারহাট স্কুলের এক শিক্ষিকা চাকরি থেকে ইস্তফা দিলেন ।

7.Congress Leader Comment: পারস্য থেকে এসেছে 'হিন্দু' শব্দ, যোগ নেই ভারতের সঙ্গে, বিতর্কিত মন্তব্য কংগ্রেস বিধায়কের

'হিন্দু' শব্দের উৎপত্তি নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের অভিযোগ উঠেছে কর্নাটকের কংগ্রেস বিধায়ক সতীশ জার্কিহলির বিরুদ্ধে (controversial comment of Congress MLA Satish Jarakiholi) ৷

8.National Cancer Awareness Day: ক্যানসার দিবসে 'দুয়ারে উপশম চিকিৎসা' পরিষেবা নিয়ে হাজির শহরের হাসপাতাল

জাতীয় ক্যানসার সচেতনতা দিবসে (National Cancer Awareness Day) দুয়ারে উপশম চিকিৎসার ব্যবস্থা (Palliative treatment service at door) নিয়ে হাজির শহরের বেসরকারি হাসপাতাল মেডিকা ৷

9.Father Died By Suicide: চতুর্থ সন্তানও কন্যা হওয়ায় আত্মঘাতী বাবা

চতুর্থ সন্তানও কন্যা (Fourth girl child) হওয়ায় আত্মঘাতী হলেন বাবা (Father Died By Suicide)৷ কর্নাটকের কোলারের ঘটনা ৷ মৃতের নাম লোকেশ ৷

10.Hooghly Accident: পুরীর মন্দিরে পুজো দিতে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনা, মৃত ব্যান্ডেলের 3 পুণ্যার্থী

পুরী মন্দির থেকে পুজো দিতে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনা ৷ ট্যাঙ্কারের ধাক্কা গাড়িতে ৷ মৃত চালক-সহ 3 (Three people Died in an Accident)৷