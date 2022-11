1. SSC Agitation: এসএসসি চাকরিপ্রার্থীদের অবস্থান তোলার দাবিতে মামলা, রায়দান স্থগিত রাখল হাইকোর্ট

ধর্মতলা চত্বরে গান্ধি মূর্তির (Mahatma Gandhi Statue) পাদদেশে 600 দিন পার করা এসএসসি চাকরিপ্রার্থীদের ধরনা (SSC Agitation) তোলার দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে (Calcutta High Court) রুজু হয়েছে মামলা ৷ সোমবার সেই মামলার রায়দান স্থগিত রাখল আদালত ৷

2. EWS Reservation: সংরক্ষণ নিয়ে সুপ্রিম রায়ে স্বস্তিতে বিজেপি, স্বাগত জানাল তৃণমূল-সিপিএম

আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়াদের জন্য 10 শতাংশ সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার ৷ সোমবার কেন্দ্রের সেই সিদ্ধান্তকে বৈধতা দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট ৷ ভোটের মরশুমে এই রায়ে স্বস্তিতে বিজেপি ৷ ভোটব্য়াংকের কথা মাথায় রেখে রায়কে স্বাগত জানিয়েছে বিরোধীরাও ৷

3. UGC NET Exam 2022: ধন্যি মেয়ের অধ্যাবসায় ! শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে হারিয়ে নেট পরীক্ষায় 99 শতাংশ নম্বর পিয়াসার

কথায় আছে ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয় ! হ্যাঁ, কথাটা যে কতটা সত্যি তা বারবার প্রমাণিত হয়েছে ৷ আর এবার ফের ইচ্ছেশক্তির জোর যে কতটা তা প্রমাণ করলেন নদিয়ার শান্তিপুরের মেয়ে পিয়াসা মহলদার ৷ 3 ফুট উচ্চতার মেয়ে সর্বভারতীয় নেট পরীক্ষায় পেলেন 99.31 শতাংশ নম্বর (UGC NET Exam 2022)৷

4. Coal Smuggling Case: কয়লাপাচার কাণ্ডে সিআইডি-কে দেওয়া ইসিএলের প্রাক্তন কর্তার গোপন জবানবন্দি হাতে পেতে আদালতে সিবিআই

বারাবনি থানায় দায়ের হওয়া একটি মামলার প্রেক্ষিতে সিআইডির (CID) কাছে গোপন জবানবন্দি দেন ইসিএলের (ECL) এক প্রাক্তন কর্তা ৷ সেই জবানবন্দি সিআইডি সিবিআইকে (CBI) দিচ্ছে না বলে অভিযোগ ৷ তা পেতে এবার আসানসোল আদালতে মামলা সিবিআইয়ের ৷

5. Virat Kohli: বিশ্বকাপে দুরন্ত পারফরম্যান্সে বিরাটের ব্যাগে 'প্লেয়ার অফ দ্য মান্থ' শিরোপা

এখনও পর্যন্ত চলতি বিশ্বকাপে পাঁচ ম্যাচে 205 রান সংগ্রহ করেছেন কোহলি(Virat Kohli) । অক্টোবরজুড়ে তাঁর তুখড় পারফরম্যান্সে আবারও মোহিত হয়েছে ক্রিকেটদুনিয়া । আর তাতেই প্রথমবার বিশ্ব ক্রিকেটের গভর্নিং বডি'র এই বিশেষ সম্মান লাভ করলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক (Virat Kohli bags ICC Men's Player of the Month award for October 2022)।

6. Ananta Maharaj: আমি যেটা বলেছি সেটাই ফাইনাল, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল নিয়ে ফের সরব অনন্ত মহারাজ

রবিবার রাতে শিলিগুড়ির সেভক রোডে গ্রেটার নেতা অনন্ত মহারাজের (Ananta Maharaj) সঙ্গে বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক (Nisith Pramanik), বিজেপি নেতা সুনীল বনসল ও রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার (Sukanta Majumdar) ৷ সেই বৈঠক থেকে বেরিয়ে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল নিয়ে অনন্ত মহারাজ দাবি করেন, আমি যেটা বলেছি সেটাই ফাইনাল ৷

7. ED Interrogates Paresh: তাঁকে ডাকা হয়নি, নথি নিতে ইডি দফতরে গিয়েছিলেন; দাবি পরেশের

ইডি অফিসে হাজির হলেন (ED Interrogates Paresh) পরেশ অধিকারী (Paresh Chandra Adhikary)৷ আজ সকালে তিনি ইডি-র দফতরে উপস্থিত হন ৷

8. Suvendu Adhikari: মমতার অনুষ্ঠানের জন্য বিক্ষোভে বাধা কেন ? প্রশ্ন বিজেপির

শহিদ মিনার চত্বরে আয়োজিত হতে চলা সরকারি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Mamata Banerjee) উপস্থিতির কারণে সোমবার আন্দোলনরত চাকরিপ্রার্থীদের (TET Agitation) মাতঙ্গিনী হাজরার মূর্তির পাদদেশে ধর্নায় না বসার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা পুলিশ (Kolkata Police) ৷

9. WB BJP: উত্তরবঙ্গে সুনীল বনশল, পঞ্চায়েত দখলে উত্তরপ্রদেশের ভোট কুশলীকে ভরসা বঙ্গ বিজেপি'র

আগামী বছর রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হওয়ার কথা ৷ তার আগে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় দলের নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সুনীল বনশল (Bengal BJP Leadership in meeting with Sunil Bansal)

10. State BJP Leaders in Malda: পাখির চোখ পঞ্চায়েত, মালদা জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে বিজেপি নেতৃত্ব

পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রস্তুতিতে এবার মালদায় এল রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব (State BJP Leaders in Malda) ৷ রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার (Sukanta Majumdar) এবং রাজ্যে বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সুনীল বনসল-সহ বিজেপির শীর্ষ নেতারা রবিবার মাঝরাতে মালদায় পৌঁছন ৷