1. Delhi Air Quality: দমবন্ধ দিল্লির! একিউআই নেমে 326, পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে

আরও অবনতির দিকে দিল্লির বাতাসের মান (Delhi Air Quality) ৷ সোমবার সকালে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স(AQI) মিটারে গুণমান নেমে হয়েছে 326 ৷ ক্রমাগত বাতাসের মান নামতে শুরু করেছে ৷ যা খুবই খারাপ পরিস্থিতির দিকে যাচ্ছে ৷

2. Elon Musk: তথ্যে গড়মিল ? অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিতে পারে টুইটার

ইলন মাস্ক দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে একাধিক বড় পরিবর্তনের দিকে হাঁটছে টুইটার । এবার জানা গেল সঠিক তথ্য না থাকলে টুইটার অ্যাকাউন্ট বন্ধও হয়ে যেতে পারে (Twitter may suspend account without giving prior notice) ৷

3. 16 Indian Arrested in Guinea: গিনি নৌসেনার হাতে বন্দি বাংলার যুবক-সহ 16 ভারতীয়

পশ্চিমবঙ্গের এক যুবক-সহ 16 ভারতীয়কে গিনিতে বন্দি করা হয়েছে (16 Indian Including A Youth from Bengal Arrested in Guinea) ৷ পশ্চিম আফ্রিকায় অবস্থিত ওই দেশের নৌসেনার কর্মীরা তাঁদের গ্রেফতার করেছে বলে খবর ৷

4. Palak Muchhal Wedding: সুরকার মিঠুনের সঙ্গে সাত পাকে বাঁধা পড়লেন পলক

বিবাহ বন্ধনে বাঁধা পড়লেন জনপ্রিয় গায়িকা পলক মুছল(Singer Palak Muchhal tied the knot) ৷ রবিবার মুম্বইতে তাঁর দীর্ঘদিনের প্রেমিক তথা সুরকার মিঠুন শর্মাকেই জীবনসঙ্গী হিসাবে বেছে নিলেন তিনি(Palak Muchhal tied the knot with Mithoon Sharma) ৷

5. Dubai Fire Incident: বুর্জ খালিফার কাছে 35 তলা বিল্ডিংয়ে ভয়াবহ আগুন

দুবাইতে একটি বহুতলে সোমবার ভোরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে (Fire Races Up High Rise Near Burj Khalifa in Dubai) ৷ বুর্জ খালিফার খুব কাছেই এই আগুন লেগেছে বলে সংবাদ সংস্থা এপি সূত্রে খবর ৷

6. Balurghat Child Murder: রণক্ষেত্র বালুরঘাট! শিশুকে ঘুড়ির কিনে দেবে বলে ডেকে নিয়ে গিয়ে 'খুন' প্রতিবেশীর

বাড়ির পাশে খাঁড়িতে বস্তাবন্ধ অবস্থায় উদ্ধার হল দীপ হালদার নামের আট বছরের শিশুর মৃতদেহ। বালুরঘাট শহরের পায়েল ব্রিজের পাশে খাঁড়িতে পুঁতে ফেলা হয়েছিল ওই অপহারিত বাচ্চার মৃতদেহ (Child Murder by Neighbor)। কী কারণে এমন ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ (Balurghat Child Murder) ৷

7. Man Missing in Burdwan: অফিস থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ বেসরকারি সংস্থার কর্মী, অপহরণের অভিযোগ পরিবারের

অফিস থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছেন বেসরকারি সংস্থার কর্মী (Man Missing in Burdwan) ৷ এমনটাই অভিযোগ করেছে তাঁর পরিবার ৷ নিখোঁজ ব্যক্তির নাম সৌরেন দে ।

8. Special Task Force of Kolkata Police: ধৃত জঙ্গিকে জেরা করে উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য

গ্রেফতার হওয়া জঙ্গি আল-কায়েদার উপমহাদেশীয় শাখার সঙ্গে জড়িত । তাকে জেরা করে চাঞ্চল্যকর তথ্য পেল কলকাতা পুলিশের এসটিএফ (Arrested Terrorist) ৷

9. Himant Biswa Sarma: নিয়োগ পরীক্ষায় অকৃতকার্জ ? আবেদন-মূল্য ফেরাবে অসম সরকার

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "যাঁরা ইন্টারভিউতে বসতে পারছেন না তাঁদেরই টাকা ফিরিয়ে দেওয়া হবে । পরীক্ষায় বসার আবেদন করতে যে অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা হয়েছিল সেখানেই টাকা জমা পড়বে (Assam govt will refund the exam fees to the unsuccessful candidates )" ।

10. West Bengal Weather Update: বাতাসে শিরশিরানি, তবুও শীত দুয়ারে নয়

উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং এবং কালিম্পং ছাড়া বাকি জেলায় আগামী পাঁচদিন শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে । রাতে পারদ পতন এবং হাওয়ায় শিরশিরানি বজায় থাকলেও শীত এখন নয় (West Bengal Weather Update) ৷ শীত পড়তে নভেম্বরের শেষ ।