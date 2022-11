1.Balurghat Child Murder: রণক্ষেত্র বালুরঘাট! শিশুকে ঘুড়ির কিনে দেবে বলে ডেকে নিয়ে গিয়ে 'খুন' প্রতিবেশীর

বাড়ির পাশে খাঁড়িতে বস্তাবন্ধ অবস্থায় উদ্ধার হল দীপ হালদার নামের আট বছরের শিশুর মৃতদেহ। বালুরঘাট শহরের পায়েল ব্রিজের পাশে খাঁড়িতে পুঁতে ফেলা হয়েছিল ওই অপহারিত বাচ্চার মৃতদেহ (Child Murder by Neighbor)। কী কারণে এমন ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ (Balurghat Child Murder) ৷

2.Elon Musk: তথ্যে গড়মিল ? অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিতে পারে টুইটার

ইলন মাস্ক দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে একাধিক বড় পরিবর্তনের দিকে হাঁটছে টুইটার । এবার জানা গেল সঠিক তথ্য না থাকলে টুইটার অ্যাকাউন্ট বন্ধও হয়ে যেতে পারে (Twitter may suspend account without giving prior notice) ৷

3.Himant Biswa Sarma: নিয়োগ পরীক্ষায় অকৃতকার্জ ? আবেদন-মূল্য ফেরাবে অসম সরকার

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "যাঁরা ইন্টারভিউতে বসতে পারছেন না তাঁদেরই টাকা ফিরিয়ে দেওয়া হবে । পরীক্ষায় বসার আবেদন করতে যে অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা হয়েছিল সেখানেই টাকা জমা পড়বে । (Assam govt will refund the exam fees to the unsuccessful candidates )" ৷

4.SFI Rally: 'এক ভাষা, এক ধর্ম চাপিয়ে দিতে চাইছে বিজেপি', প্রতিবাদে এসএফআই

বিজেপির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার একটি ভাষা, একটি নির্দিষ্ট ধর্ম, একই ধরনের খাদ্যাভাস এবং একমাত্রিক সংস্কৃতি চাপিয়ে দিতে চাইছে বলে অভিযোগ সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআইয়ের। তাদের দাবি বিজেপি এবং আরএসএস যেভাবে হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তানের এজেন্ডাকে সামনে রেখে দেশ চালাচ্ছে তা সকলেই বুঝতে পেরেছেন।

5.West Bengal Weather Update: বাতাসে ঠান্ডার শিরশিরানি, তবুও শীত দুয়ারে নয়

উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং এবং কালিম্পং ছাড়া বাকি জেলায় আগামী পাঁচদিন শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে । রাতে পারদ পতন এবং হাওয়ায় ঠাণ্ডার শিরশিরানি বজায় থাকলেও শীত এখন নয় (West Bengal Weather Update) ৷ শীত পড়তে নভেম্বরের শেষ ।

6.Jhargram Accident CCTV: ট্রেনের ধাক্কায় বৃদ্ধের মৃত্যু, প্রকাশ্যে হাড়হিম করা সিসিটিভি ফুটেজ

ঝাড়গ্রামের কদমকানন রেলগেট এলাকায় সাইকেল নিয়ে পারাপারের সময় ট্রেনের ধাক্কায় মারা গিয়েছিলেন বৃদ্ধ ৷ সিসিটিভি ফুটেজের সেই দৃশ্যই সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হল (Jhargram Accident CCTV) ৷

7.Kolkata Market Price: সপ্তাহের শুরুতে আজকের বাজারদর কী বলছে ? জেনে নিন

আজকের বাজারদর কত ওঠনামা করল তা বাজার করতে যাওয়ার আগে জানুন একনজরে (Market Price in Kolkata) ৷

8.Man Killed in Kolkata: মাত্র সাড়ে চারশো টাকার জন্য যুবককে পিটিয়ে খুন কলকাতায়

মাত্র সাড়ে চারশো টাকার জন্য যুবককে পিটিয়ে খুন করা হল রিজেন্ট প্লেস এলাকায় । ঘটনায় 3 জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ (Man Killed in Kolkata) ৷

9.UGC NET Bengali Topper 2022: নেট পরীক্ষায় বাজিমাত আফরুজার, বাংলা বিষয়ে প্রথম কোচবিহারের কন্যা

দেশের কাছে রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করলেন কোচবিহারের কৃষক পরিবারের মেয়ে আফরুজা খাতুন (UGC NET Bengali Topper 2022)৷ ইউজিসি নেট পরীক্ষায় বাংলা বিষয়ে দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন তিনি ৷

10.Terrorist Arrested in WB: কলকাতা পুলিশের হাতে গ্রেফতার বাংলাদেশি জঙ্গি

বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠনের এক সদস্যকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (Bangladeshi terrorist arrested by Kolkata Police) ৷ দক্ষিণ 24 পরগনা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷