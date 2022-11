1. Terrorist Arrested in WB: কলকাতা পুলিশের হাতে গ্রেফতার বাংলাদেশি জঙ্গি

বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠনের এক সদস্যকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (Bangladeshi terrorist arrested by Kolkata Police) ৷ দক্ষিণ 24 পরগনা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷

2. Narendra Modi: 'আমি এই গুজরাত তৈরি করেছি' ! ভোটের আগে নতুন স্লোগান মোদির

আসন্ন গুজরাত বিধানসভা নির্বাচনের (Gujarat Assembly Election 2022) আগে দলের জন্য নতুন নির্বাচনী স্লোগান (Election Slogan) তৈরি করে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi) ৷ গুজরাতিতে বললেন, 'আমি এই গুজরাত তৈরি করেছি' !

3. Indian Army: অস্ত্র প্রদর্শনীতে এসে সেনায় যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ উপত্যকার কলেজ পড়ুয়া কন্যাদের

রবিবার জম্মু-কাশ্মীরের ডোডায় অস্ত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করাছিল সেনা ৷ সেই প্রদর্শনীতে এসে সেনায় যোগদানের ইচ্ছে প্রকাশ করেছে উপত্যকার কলেজ পড়ুয়া ছাত্রীরা (girl students want to join Army) ৷

4. Demonetisation: নোটবন্দির 6 বছর পর নগদ লেনদেন নয়া রেকর্ড !

নোটবন্দির (Demonetisation) 6 বছর পরও ভারতে বেড়ে চলেছে নগদ লেনদেনের পরিমাণ ৷ চলতি বছরের 21 অক্টোবর পর্যন্ত ভারতীয়দের হাতে থাকা নগদের পরিমাণ 30.88 লক্ষ কোটি ! যা এক নতুন রেকর্ড ৷

5. Saugata and Madan on TMC: পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে তৃণমূলে শুদ্ধিকরণের দাবি সৌগত-মদনের

পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে তৃণমূলে শুদ্ধিকরণের দাবি (Needs to Rectify Our Faults) তুললেন সৌগত রায় (Saugata Roy) এবং মদন মিত্র (Madan Mitra) ৷ আর সেই দাবিতে তৃণমূলে ব্যক্তিগত স্বার্থে থাকা লোকজনদের ছাঁটাইয়ে দাবি তুললেন তাঁরা ৷

6. Tirumala Balaji: তিরুমালা বালাজির সম্পত্তি কত, জানলে চোখ কপালে উঠবে আপনারও !

তিরুপতির তিরুমালা বালাজি (Tirumala Balaji) মন্দিরের সম্পদের পরিমাণ ঠিক কত ? শনিবার তারই হিসাব দিল কর্তৃপক্ষ ৷ যা জানলে যে কারও চোখ কপালে উঠবে ৷

7. Non-consensual Sex with Minor Wife: নাবালিকা স্ত্রীর অসম্মতিতে যৌন সম্পর্ক ধর্ষণের সামিল: দিল্লির এলজি

নাবালিকা স্ত্রীর অসম্মতিতে তার সঙ্গে তার স্বামী যৌন সম্পর্ক স্থাপন করলে তা ধর্ষণের (Non-consensual Sex with Minor Wife) সামিল ৷ এই মর্মে আইপিসি সংশোধনের আর্জি জানিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রের কাছে প্রস্তাব পাঠালেন দিল্লির এলজি ভিকে সাক্সেনা (Delhi LG)৷

8. Imran Khan: হামলাস্থল থেকেই মঙ্গলে শুরু পদযাত্রা, হাসপাতালে ঘোষণা ইমরানের

ইমরান খানের (Imran Khan) উপর যেই জায়গায় হামলা চালানো হয়েছিল, সেই জায়গা থেকেই মঙ্গলবার পাক সরকারের (Pakistan Govt) বিরুদ্ধে দীর্ঘ পদযাত্রা (PTI Long March) ফের শুরু হবে ৷ হাসপাতাল থেকে এ কথা ঘোষণা করলেন স্বয়ং ইমরান (Imran Khan Attacked)৷

9. Qatar World Cup: বিশ্বকাপ আয়োজনের ক্ষেত্রে প্রাচুর্যশালী কাতারের শক্তির জায়গা কোনগুলো; জেনে নেওয়া যাক

কাতারের বিপুল সম্পদ আসন্ন বিশ্বকাপ আয়োজনে যে ব্যাপক সহায়ক হতে চলেছ, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না ৷ আসুন দেখে নেওয়া যাক কীভাবে ছোট্ট দেশটির অর্থনীতি ফিফা বিশ্বকাপ আয়োজনে সহায়ক হয়ে উঠছে... (Qatar's vast wealth helps it host FIFA World Cup) ৷

10. Sukanta Majumdar: পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল সন্ত্রাস করলে কোচবিহার দাওয়াই হবে, বিস্ফোরক সুকান্ত

পঞ্চায়েত নির্বাচনে (Panchayat elections) সন্ত্রাস করলে কোচবিহার দাওয়াই (Cooch Behar incident) হবে ৷ শিলিগুড়িতে (Siliguri news) গিয়ে এই হুঁশিয়ারি দিলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার (Sukanta Majumdar)।