1. Narendra Modi: 'আমি এই গুজরাত তৈরি করেছি' ! ভোটের আগে নতুন স্লোগান মোদির

আসন্ন গুজরাত বিধানসভা নির্বাচনের (Gujarat Assembly Election 2022) আগে দলের জন্য নতুন নির্বাচনী স্লোগান (Election Slogan) তৈরি করে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi) ৷ গুজরাতিতে বললেন, 'আমি এই গুজরাত তৈরি করেছি' !

2. IND vs ZIM: জিম্বাবোয়ে 'বধ' করে শীর্ষে থেকেই শেষ চারে রোহিতরা, সেমিতে সামনে ইংল্যান্ড

আধিপত্য নিয়ে জিম্বাবোয়েকে হারিয়ে গ্রুপ শীর্ষে থেকেই সেমিফাইনাল নিশ্চিত করল টিম ইন্ডিয়া ৷ গ্রুপের শেষ ম্যাচে রোহিত অ্যান্ড কোম্পানি জিতল 71 রানে (India beat Zimbabwe by 71 runs) ৷ বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে রোহিতদের প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড (India will face England in Semifinal) ৷

3. Imran Khan: হামলাস্থল থেকেই মঙ্গলে শুরু পদযাত্রা, হাসপাতালে ঘোষণা ইমরানের

ইমরান খানের (Imran Khan) উপর যেই জায়গায় হামলা চালানো হয়েছিল, সেই জায়গা থেকেই মঙ্গলবার পাক সরকারের (Pakistan Govt) বিরুদ্ধে দীর্ঘ পদযাত্রা (PTI Long March) ফের শুরু হবে ৷ হাসপাতাল থেকে এ কথা ঘোষণা করলেন স্বয়ং ইমরান (Imran Khan Attacked)৷

4. Plane Crashes Into Lake: চল্লিশের বেশি সওয়ারি নিয়ে তানজানিয়ায় হ্রদে ডুবল উড়ান

তানজানিয়ার সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, বুকোবা বিমানবন্দরে নামার সময় প্রেশিসন এয়ারলাইন্সের যাত্রীবাহী উড়ানটি এদিন ল্যান্ডিংয়ের সময় দুর্ঘটনাবশত ভিক্টোরিয়া লেকের জলে ডুবে যায় (Passenger Plane Crashes Into Lake Victoria In Tanzania) ৷ তানজানিয়া ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন সূত্রে পাওয়া প্রাথমিক খবরে 15 জনকে উদ্ধারের কথা জানানো হয়েছে ৷

5. Woman Kills Daughter: বড় ছেলেকে বাঁচাতে কুসংস্কারের বশে মেয়েকে খুন করল মা !

বারাণের (Baran crime news) আন্তা এলাকায় বড় ছেলের জীবন বাঁচাতে চেয়ে কুসংস্কারের বশে 12 বছরের মেয়েকে শ্বাসরোধ করে খুন করলেন মা ! অভিযুক্ত মহিলাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ (Mother killed daughter in Superstition)।

6. Abhijit Banerjee: ভোটের আগে উপহার বিলিয়ে গরিবের উপকার করা যায় না, মত নোবেলজয়ীর

অর্থনীতি সংক্রান্ত একটি আলোচনাসভায় অংশ নিলেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhijit Banerjee) ৷ সেখানে কী বার্তা দিলেন তিনি ?

7. Cattle Smuggling Scam: ইডি, সিবিআই-এর নজরে পড়তেই গ্রেফতার কেষ্ট ঘনিষ্ঠ টুলু !

গরুপাচার মামলায় (Cattle Smuggling Scam) সিবিআই (CBI) ও ইডি (ED)-এর নজরে ছিলেন বীরভূমের ব্যবসায়ী টুলু মণ্ডল (Tulu Mondal) ৷ হঠাৎই একটি পুরনো মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করল মহম্মদবাজার থানার পুলিশ (West Bengal Police) ৷ এই ব্যবসায়ী জেলা অনুব্রত মণ্ডলের (Anubrata Mondal) ঘনিষ্ঠ হিসাবেই পরিচিত ৷

8. Celebs Congratulate Ranbir-Alia: আনন্দে আত্মহারা পরিবার, রণলিয়াকে শুভেচ্ছায় ভরালেন অক্ষয়-অনুষ্কারা

রণবীর কাপুর এবং আলিয়া ভাটের কন্যাসন্তানের খবরে উচ্ছ্বসিত তাঁদের পরিবার (New Parents Alia and Ranbir)৷ মহেশ ভাট (Mahesh Bhatt) থেকে শুরু করে সোনি রাজদান ও নীতু কাপুর সবাই আনন্দে আত্মহারা ৷ রণলিয়াকে (Celebs Congratulate Ranbir-Alia) অভিনন্দন জানিয়েছেন তাঁর বলিউডের সতীর্থরা ৷

9. Businessman Died by Suicide: ব্যবসায় বিরাট ক্ষতি, যমুনায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী ব্যবসায়ী !

যমুনা নদীতে (Yamuna River) ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হলেন উত্তর দিল্লির (North Delhi) বাসিন্দা এক ব্যবসায়ী (Businessman Died by Suicide) ৷ ঋণের দায়ে তিনি এই পদক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছেন বলে দাবি পুলিশের ৷

10. Maharashtra Politics: মহারাষ্ট্রে উদ্ধব শিবিরের 'কামব্যাক' ! উপনির্বাচনে জয়ী ঋতুজা

অন্ধেরী পূর্ব (Andheri East) বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে (Maharashtra Assembly Bypoll) দুরন্ত 'কামব্যাক' শিবসেনার (Shiv Sena) উদ্ধব ঠাকরে (Uddhav Thackeray) গোষ্ঠীর ৷ 53 হাজার 471টি ভোটের ব্যবধানে জয়ী হলেন উদ্ধবের অনুগামী ঋতুজা লটকে (Rituja Latke) ৷