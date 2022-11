1. Bomb Blast in Deganga: তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের নির্মীয়মাণ বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণ, জখম 2 শ্রমিক

উত্তর 24 পরগনার দেগঙ্গায় তৃণমূল সদস্যের বাড়ি তৈরির কাজ চলছিল ৷ হঠাৎ বোমা বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে পুরো চত্বর ৷ জখম দুই শ্রমিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন (2 labours injured in bomb blast) ৷

2. Suri Youth Murder: 'বালিঘাটের দখল' নিয়ে বিবাদের জেরে খুন তরুণ, ধৃত তৃণমূল নেতা-সহ 15

বীরভূমের (Birbhum) সিউড়িতে এক তরুণকে কুপিয়ে খুনের (Suri Youth Murder) অভিযোগ ৷ কাঠগড়ায় তৃণমূল কংগ্রেস ৷ বালিঘাটের দখল নিয়ে বচসার জেরে খুন বলে দাবি নিহতের পরিবারের সদস্যদের ৷

3. T-20 World Cup: সাকিবের আউট নিয়ে বিতর্ক, শাহিনের তাণ্ডবে মাত্র 127 রানে শেষ বাংলাদেশ

টি-20 বিশ্বকাপে (T-20 World Cup) পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথমে ব্যাট করে মাত্র 127 রান তুলতে পারল বাংলাদেশ (Pakistan vs Bangladesh) ৷ শাহিন শাহ আফ্রিদির 4 উইকেটের সুবাদে প্রথম ইনিংস শেষে এগিয়ে পাকিস্তান ৷

4. Bypoll Counting: 6 রাজ্যের 7 কেন্দ্রে উপনির্বাচনের ভোটগণনা চলছে; 3 আসনে এগিয়ে বিজেপি, মুনুগোড়েতে টিআরএস

6 রাজ্যের 7টি কেন্দ্রে উপনির্বাচনের ভোটগণনা (Bypoll Counting) শুরু হয়েছে রবিবার সকালে (Counting for Bypolls 2022 underway)৷ প্রাথমিক ট্রেন্ডে (Counting Initial Trend) দেখা যাচ্ছে, 3টি আসনে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি (BJP leads)৷ আর তেলাঙ্গানার মুনুগোড়েতে এগিয়ে আছে টিআরএস (TRS Leads in Munugode)৷

5. Mithai: খড়কুটোর পথেই মিঠাই, আসছে নয়া মোড়

খড়কুটোর পথেই হাঁটতে চলেছে বাংলা ধারাবাহিক (Bengali TV Serial) মিঠাই (Mithai)৷ এই গল্পে আসছে নয়া মোড় ৷ মৃত্যুর পর নয়া অবতারে হাজির হচ্ছেন এমন একজন, যাঁকে অবিকল দেখতে মিঠাইয়ের মতো (New turn in Mithai)৷

6. Businessman Stabbed in Local Train: শিয়ালদা লোকালে ব্যবসায়ীকে ধারালো অস্ত্রের কোপ দুষ্কৃতীদের

ডায়মন্ড হারবার-শিয়ালদা লোকালে এক ব্যবসায়ীকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কোপ মারার অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে (A Businessman Allegedly Stabs in Diamond Harbour-Sealda Local) ৷ শিয়ালদা দক্ষিণশাখার দেউলা স্টেশনে ঘটনাটি ঘটেছে ৷

7. Retired Intelligence Officer Killed: প্রাক্তন গোয়েন্দাকে ইচ্ছা করে ধাক্কা গাড়ির ? প্রৌঢ়ের মৃত্যু

মাইসোর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের ভিতরে একটি রাস্তার ধার দিয়েই হাঁটছিলেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক ৷ কিন্তু আচমকা গাড়ি এসে ধাক্কা মারল তাঁকে (Car allegedly smashed Retired Intelligence Officer) ৷

8. PM Narendra Modi: গুজরাতে গণবিবাহের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী মোদি, রয়েছে জনসভাও

বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণার পর প্রথমবার নিজের রাজ্যে সফরে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Narendra Modi) । বিকেল 5টা 45মিনিটে একটি গণবিবাহ অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন মোদি ।

9. Indian Fishermen Arrested: শ্রীলঙ্কার নৌসেনার হাতে গ্রেফতার 15 ভারতীয় মৎস্যজীবী

জলসীমা অতিক্রম (Breach International Territorial) করায় 15 জন ভারতীয় মৎস্যজীবীকে গ্রেফতার করল শ্রীলঙ্কার নৌসেনা (Indian Fishermen Arrested by Sri Lanka Navy) ৷ তাঁদের মৎস্যবিভাগের আধিকারিকের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে সেদেশের নৌসেনা ৷

10. T-20 World Cup: বিশ্বকাপ থেকে বিদায় ‘চোকার’ প্রোটিয়াদের, সেমিতে ভারত

নেদারল্যান্ডের বিরুদ্ধে 13 রানে হারের ফলে গ্রুপ পর্যায়েই টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেল দক্ষিণ আফ্রিকা (Netherlands Win Against South Africa by 13 Runs) ৷ অন্যদিকে, দক্ষিণ আফ্রিকার হারের সঙ্গেই গ্রুপ 2 থেকে প্রথম দল হিসাবে সেমি-ফাইনালে প্রবেশ করে গেল ভারত (India Qualify for Semi-Final) ৷