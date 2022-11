1. Retired Intelligence Officer Killed: প্রাক্তন গোয়েন্দাকে ইচ্ছা করে ধাক্কা গাড়ির ? প্রৌঢ়ের মৃত্যু

মাইসোর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের ভিতরে একটি রাস্তার ধার দিয়েই হাঁটছিলেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক ৷ কিন্তু আচমকা গাড়ি এসে ধাক্কা মারল তাঁকে (Car allegedly smashed Retired Intelligence Officer) ৷

2. Businessman Stabbed in Local Train: শিয়ালদহ লোকালে ব্যবসায়ীকে ধারালো অস্ত্রের কোপ দুষ্কৃতীদের

ডায়মন্ড হারবার-শিয়ালদা লোকালে এক ব্যবসায়ীকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কোপ মারার অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে (A Businessman Allegedly Stabs in Diamond Harbour-Sealda Local) ৷ শিয়ালদা দক্ষিণশাখার দেউলা স্টেশনে ঘটনাটি ঘটেছে ৷

3. PM Narendra Modi: গুজরাতে গণবিবাহের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী মোদি, রয়েছে জনসভাও

বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণার পর প্রথমবার নিজের রাজ্যে সফরে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Narendra Modi) । বিকেল 5টা 45মিনিটে একটি গণবিবাহ অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন মোদি ।

4. Indian Fishermen Arrested: শ্রীলঙ্কার নৌসেনার হাতে গ্রেফতার 15 ভারতীয় মৎস্যজীবী

জলসীমা অতিক্রম (Breach International Territorial) করায় 15 জন ভারতীয় মৎস্যজীবীকে গ্রেফতার করল শ্রীলঙ্কার নৌসেনা (Indian Fishermen Arrested by Sri Lanka Navy) ৷ তাঁদের মৎস্যবিভাগের আধিকারিকের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে সেদেশের নৌসেনা ৷

5. Bypolls Results 2022: আজ 7 বিধানসভা কেন্দ্রের ভাগ্য নির্ধারণ, 6 রাজ্যে শুরু ভোটগণনা

3 নভেম্বর বিহার, মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, তেলেঙ্গানা, উত্তরপ্রদেশ এবং ওড়িশায় মোট 7টি কেন্দ্রে উপ-নির্বাচন হয় ৷ আজ তার ফলপ্রকাশ ৷ বিজেপি তো আছে, আছে গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক দলগুলি (6 states Bypolls Results 2022) ৷

6. Kamariya Kare Lapalap: 'পাখি বিক্রি হয়ে গিয়েছে', ইলন মাস্ক হিন্দি-ভোজপুরীতে টুইট করছেন ?

ইলন মাস্কের টুইটার হ্যান্ডেলের মতো ডিসপ্লে ছবি ৷ নাম ইলন মাস্ক, রয়েছে ব্লু টিক ৷ শুধু টুইটগুলি হিন্দি আর ভোজপুরী ভাষায় ৷ তাহলে এবার মার্কিন ধনকুবের ভারতের এই দু'টি ভাষায় লিখতে শুরু করলেন (Hindi Bhojpuri tweets Elon Musk verified handle) ?

7. Elon Musk: 'মানবাধিকার রক্ষা করুন', ইলনকে বড় বার্তা রাষ্ট্রসঙ্ঘের

রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার বিভাগের হাইকমিশনার ভোলকার ট্রুক (High Commissioner for Human Rights in UN Volker Truk) ইলনকে একটি চিঠি লিখেছেন । তাতে বলা হয়েছে, '' মানবাধিকার যাতে টুইটারের পরিচালন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে তা নিশ্চিত করুন ।"

8. Cricketer Arreted on Rape Charges: ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটার

বিশ্বকাপ চলাকালীন ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটার । সিডনি পুলিশ রবিবার ভোরে ধানুষ্কা গুণাথালিকাকে গ্রেফতার করেছে বলে সংবাদসংস্থা পিটিআই সূত্রে জানা গিয়েছে । 2 নভেম্বর এক মহিলাকে যৌন নিগ্রহে অভিযুক্ত হন এই ক্রিকেটার। জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে গ্রেফতার করে সিডনি পুলিশ (Gunathilaka was arrested by Sydney police in the wee hours of Sunday) ।

9. T-20 World Cup: বিশ্বকাপ থেকে বিদায় ‘চোকার’ প্রোটিয়াদের, সেমিতে ভারত

নেদারল্যান্ডের বিরুদ্ধে 13 রানে হারের ফলে গ্রুপ পর্যায়েই টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেল দক্ষিণ আফ্রিকা (Netherlands Win Against South Africa by 13 Runs) ৷ অন্যদিকে, দক্ষিণ আফ্রিকার হারের সঙ্গেই গ্রুপ 2 থেকে প্রথম দল হিসাবে সেমি-ফাইনালে প্রবেশ করে গেল ভারত (India Qualify for Semi-Final) ৷

10. New Film Amrapali: ওটিটিতে হাজির রাজা চন্দর 'আম্রপালি'

ওটিটিতে হাজির হল নতুন ছবি 'আম্রপালি'(New Film Amrapali is Out Now in OTT)। ছবির কাহিনি এবং চিত্রনাট্য লিখেছেন রাজা চন্দ । বনি সেনগুপ্ত, আয়ুষী এবং সোমরাজ মাইতি এই তিন অভিনেতা ফুটিয়ে তুলবেন নতুন এই গল্পটিকে ৷