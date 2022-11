1. Kamariya Kare Lapalap: 'পাখি বিক্রি হয়ে গিয়েছে', ইলন মাস্ক হিন্দি-ভোজপুরীতে টুইট করছেন ?

ইলন মাস্কের টুইটার হ্যান্ডেলের মতো ডিসপ্লে ছবি ৷ নাম ইলন মাস্ক, রয়েছে ব্লু টিক ৷ শুধু টুইটগুলি হিন্দি আর ভোজপুরী ভাষায় ৷ তাহলে এবার মার্কিন ধনকুবের ভারতের এই দু'টি ভাষায় লিখতে শুরু করলেন (Hindi Bhojpuri tweets Elon Musk verified handle) ?

2. Elon Musk: 'মানবাধিকার রক্ষা করুন', ইলনকে বড় বার্তা রাষ্ট্রসঙ্ঘের

রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার বিভাগের হাইকমিশনার ভোলকার ট্রুক (High Commissioner for Human Rights in UN Volker Truk) ইলনকে একটি চিঠি লিখেছেন । তাতে বলা হয়েছে, '' মানবাধিকার যাতে টুইটারের পরিচালন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে তা নিশ্চিত করুন ।"

3. West Bengal Weather Update: দার্জিলিংয়ে তুষারপাতের সম্ভাবনা, শুষ্ক দক্ষিণবঙ্গ

শীত আসছে ৷ তার আগমনবার্তা শুষ্কতায় ৷ তবে এর মধ্যে উত্তরের দার্জিলিং, সান্দাকফুতে তুষারপাতের খবর দিয়েছে হাওয়া অফিস (Darjeeling Winter Snowfall Forecast) ৷

4. New Born Injured: হাসপাতালের শয্যা ভেঙে আহত শিশুকন্যা, চোট লেগেছে মায়েরও

সরকারি হাসপাতালের শয্যা ভেঙে আহত সদ্যজাত শিশুকন্যা । চোট লেগেছে মায়েরও। গোটা ঘটনাটি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আশ্বাস মহকুমা শাসকের (SDO is investigating over the matter)

5. Kolkata Market Price: কী বলছে আজকের বাজার দর ? জেনে নিন বিশদে

আজ রবিবার । ছুটির দিন । উপরি পাওনা রোহিত-বিরাটদের মাঠে নামা । সবমিলিয়ে মেতে ওঠার সুযোগ । এরইমধ্যে দু'বেলা ভালো-মন্দ খেতেই হবে । তাই বাজারদরটাও জানা দরকার (Market Price in Kolkata)

6. Vande Mataram: জাতীয় সঙ্গীত ও জাতীয় স্তোত্র সমমর্যাদার অধিকারী, দাবি কেন্দ্রের

ভারতের জাতীয় সঙ্গীত (National Anthem) 'জন গণ মন' (Jana Gana Mana) এবং জাতীয় স্তোত্র (National Song) 'বন্দে মাতরম' (Vande Mataram) আদতে 'একই স্তরে দণ্ডায়মান' ৷ তাই এই দু'টিই সমমর্যাদা ও সম্মান দাবি করে ৷ দিল্লি হাইকোর্টকে (Delhi High Court) একথা বলল কেন্দ্রীয় সরকার (Centre) ৷

7. Twitter Founder Apologies: একের পর এক চাকরি খাচ্ছেন মাস্ক, কর্মীদের কাছে ক্ষমা চাইলেন খোদ টুইটার প্রতিষ্ঠাতা

মাস্কের কার্যকলাপের জন্য ক্ষমা চাইলেন স্বয়ং টুইটারের প্রতিষ্ঠাতা জ্যাক ডরসি (Twitter Founder Jack Dorsey Apologies Amid Elon Musk's Change Overdrive) ।

8. Ananta Maharaj: রাসমেলার আমন্ত্রণপত্রে অনন্ত মহারাজের নাম কেন, উঠছে প্রশ্ন

কোচবিহার রাসমেলার (Coochbehar Rash Mela) উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের (Opening Ceremony) আমন্ত্রণপত্রে (Invitation Card) ছাপা হল অনন্ত মহারাজের (Ananta Maharaj) নাম ! এই ঘটনায় নতুন করে তৈরি হয়েছে বিতর্ক ৷

9. Ananta Maharaj: রাসমেলার আমন্ত্রণপত্রে অনন্ত মহারাজের নাম কেন, উঠছে প্রশ্ন

কোচবিহার রাসমেলার (Coochbehar Rash Mela) উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের (Opening Ceremony) আমন্ত্রণপত্রে (Invitation Card) ছাপা হল অনন্ত মহারাজের (Ananta Maharaj) নাম ! এই ঘটনায় নতুন করে তৈরি হয়েছে বিতর্ক ৷

10. KL Rahul on Athiya Birthday: বান্ধবী আথিয়ার জন্মদিনে ভালোবাসা মাখা শুভেচ্ছা রাহুলের

ভারতীয় ওপেনার কেএল রাহুলের সঙ্গে আথিয়া শেট্টির সম্পর্কের কথা কারোরই অজানা নয় ৷ আর অভিনেত্রী আথিয়ার জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানাতে কোনও ভুল করলেন না এই ডানহাতি ব্যাটার ৷