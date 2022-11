1. Sukanta Majumdar: অনন্ত মহারাজের উলটো সুর সুকান্তের গলায়, ওড়ালেন বঙ্গভঙ্গের সম্ভাবনা

বিজেপি-এর নেতা ও জনপ্রতিনিধিরা বারবার বঙ্গভঙ্গের পক্ষে সওয়াল করলেও উলটো সুর শোনা গেল দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের (Sukanta Majumdar) গলায় ৷ এর আগে গ্রেটার নেতা অনন্ত মহারাজ (Ananta Maharaj) দাবি করেছিলেন, উত্তরবঙ্গকে পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল (Division of Bengal) হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা এখন নাকি শুধুই সময়ের অপেক্ষা ! শনিবার সেই দাবি উড়িয়ে দেন সুকান্ত ৷ এই প্রসঙ্গে কী বলেন তিনি ?

2. Child Death: আর জি করে শিশুর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা

আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে (RG Kar Medical College and Hospital) শিশুমৃত্যু । মৃত শিশুর মাথায় রয়েছে আঘাতের চিহ্ন । শুক্রবার গভীর রাতে মৃত্যু হয় শিশুটির (Child Death) । হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলছে পরিবার ।

3. Cattle Smuggling Case: অনুব্রতকে জেরা করতে আসানসোল সংশোধনাগারে সিবিআই

গরুপাচার মামলায় (Cattle Smuggling Case) অনুব্রত মণ্ডলকে (Anubrata Mondal) আবারও জেরা ৷ শনিবার আসানসোল সংশোধনাগারে (Asansol Special Correctional Home) পৌঁছলেন সিবিআই (CBI)-এর দুই প্রতিনিধি ৷

4. WB DA Issue: 'কোষাগার ফাঁকা, মহার্ঘভাতা দেওয়া সম্ভব নয়', হলফনামায় উল্লেখ রাজ্যের

চলতি অর্থবর্ষের বাজেটে যে টাকা ধার্য করা আছে, তাতে সরকারি কর্মচারীদের ডিএ দেওয়া সম্ভব নয় ৷ কলকাতা হাইকোর্টে হলফনামায় সাফ জানিয়ে দিয়েছে রাজ্য সরকার (West Bengal Government affidavit over DA in Calcutta High Court) ৷

5. Aparupa Poddar: তৃণমূল সাংসদ অপরূপার স্বামী ও মেয়ে ডেঙ্গিতে আক্রান্ত

তাঁরা সপরিবার হায়দরাবাদে গিয়েছিলেন ৷ অক্টোবরের শেষে রাজ্যে ফেরেন ৷ এরপর আরামবাগে তৃণমূল সাংসদের স্বামী ও ছোট মেয়ের ডেঙ্গি ধরা পড়ে (Arambagh Dengue News) ৷

6. Punjab Bandh: নিহত শিবসেনা নেতা সুধীর কুমার সুরি, পঞ্জাবে আজ বনধ ডাকল তাকশালি সংগঠন

শুক্রবার দিনেদুপুরে পুলিশের চোখের সামনে দুষ্কৃতীর গুলিতে খুন হন শিবসেনা নেতা সুধীর সুরি ৷ তাঁর মৃত্যুতে পঞ্জাব জুড়ে বনধ ডাকল হিন্দু সংগঠন (Sudhir Suri Killing Protest) ৷

7. Delhi Pollution: সপ্তাহান্তেও দিল্লিতে দূষণের মাত্রা 'গুরুতর'

দিল্লির ক্রমশ বেড়ে চলা দূষণ (Delhi Pollution) ভাবাচ্ছে সংশ্লিষ্ট মহলকে ৷ শনিবারও রাজধানীর বায়ুর মান ছিল 'গুরুতর'(Severe) শ্রেণিভুক্ত ৷ বায়ুর মান নির্ধারক সূচক (Air Quality Index) বা একিউআই (AQI) এদিন ছিল 431 ৷

8. New Film Amrapali: ওটিটিতে হাজির রাজা চন্দর 'আম্রপালি'

ওটিটিতে হাজির হল নতুন ছবি 'আম্রপালি'(New Film Amrapali is Out Now in OTT)। ছবির কাহিনি এবং চিত্রনাট্য লিখেছেন রাজা চন্দ । বনি সেনগুপ্ত, আয়ুষী এবং সোমরাজ মাইতি এই তিন অভিনেতা ফুটিয়ে তুলবেন নতুন এই গল্পটিকে ৷

9. Narendra Modi: ভোটের প্রচার শুরুর আগে 'সৎসঙ্গে' মোদি

সামনেই হিমাচলপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচন (Himachal Pradesh Assembly Election 2022) ৷ শনিবার এই রাজ্যে ভোটের প্রচারে (Election Campaign) গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi) ৷ তার আগে অমৃতসরের রাধা সোমি সৎসঙ্গ বিয়াসে (Radha Soami Satsangat Beas) এলেন তিনি ৷

10. Anushka on Virat: কোহলির 34তম জন্মদিনে শুভেচ্ছা অনুষ্কার, পোস্ট করলেন মজাদার ছবি

স্বামীর জন্মদিনে তাঁকে শুভেচ্ছা জানালেন অনুষ্কা শর্মা (Anushka Sharma wishes Virat on Birthday) ৷ মজাদার ছবি পোস্ট করে বিরাটেরও মন জিতে নিলেন তিনি ৷