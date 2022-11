1. Shyam Saran Negi Passes Away: প্রয়াত দেশের প্রথম ভোটার শ্যাম শরণ নেগি

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনিই প্রথম ভোট দিয়েছিলেন ৷ হিমাচল প্রদেশের কিন্নোরের থাকতেন মাস্টারমশাই শ্যাম শরণ ৷ তিনি আর নেই (Country's first voter Shyam Saran Negi passes away) ৷

2. Santipur Fair Tragedy: মেলায় সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, মৃত বেলুন বিক্রেতা, জখম 2 শিশু সহ 7

জগদ্ধাত্রী পুজোয় মেলায় বেলুন বিক্রি করছিলেন তিনি ৷ শনিবার রাতে হঠাৎ গ্যাস বেলুনের সিলিন্ডারটি ফেটে যায় ৷ সঙ্গে সঙ্গে মারা গেলেন বেলুন বিক্রেতা ৷ গুরুতর জখম 2 শিশু সহ অনেকে (Horrific Incident in Jagadhatri Puja Fair) ৷

3. Rajasthan BSF Vehicle Accident: রাজস্থানে বিএসএফ’র গাড়ি ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ, মৃত 2 জওয়ান

রাজস্থানের বারমেরে বিএসএফয়ের গাড়ির সঙ্গে একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় (BSF Vehicle Head on Collision With Truck) ৷ সেই ঘটনায় 2 জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে ৷ আশঙ্কাজনক অবস্থায় 4 জওয়ানকে জেলা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে ৷ আরও 1 জওয়ান স্থানীয় গ্রামীণ হাসপাতালে আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৷

4. Accident on Yamuna Expressway: পথদুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন 4 জন, আহত আরও 4

পথদুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন 4 জন । আহত হলেন আরও 4 জন । যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতে শুক্রবার রাতে এই ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, দুর্ঘটনার কবলে পড়ে দুটি গাড়ি । এই 8 জন ওই দুটি গাড়িতেই ছিলেন (4 died in a road accident in Uttar Pradesh) ।

5. Hundreds of Elephants Zebras Die: কেনিয়ার খরায় শয়ে শয়ে হাতি ও জেব্রার মৃত্যু, রিপোর্ট ঘিরে চাঞ্চল্য

শুক্রবার প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কয়েক দশকের মধ্যে পূর্ব আফ্রিকা সবচেয়ে ভয়ানক খরার সম্মুখীন হয়েছে এখন ৷ কেনিয়ার বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে হাতি এবং বিপন্ন গ্রেভিস জেব্রা-সহ শয়ে শয়ে প্রাণীর মৃত্যু হয়েছে (Hundreds of Elephants Zebras Die) ।

6. Roger Binny on Asia Cup: এশিয়া কাপ খেলতে পাকিস্তানে যাবে ভারত ? সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের হাতে ছাড়লেন বিনি

ভারতীয় ক্রিকেট দল পাকিস্তানে গিয়ে এশিয়া কাপ খেলবে কিনা, সেই সিদ্ধান্ত সরকার নেবে (Centre will Decide Whether Indian Team Go to Pakistan) ৷ 2023 এশিয়া কাপ (Asia Cup 2023) নিয়ে বিসিসিআইয়ের অবস্থান স্পষ্ট করে দিলেন বোর্ড সভাপতি রজার বিনি ৷

7. GJM May Ally With BJP: দাবি সেই পৃথক গোর্খাল্যান্ড, ফের 'বিজেপি মুখী' বিমল গুরুং !

পৃথক গোর্খাল্যান্ড ইস্যুকে (Separate Gorkhaland Issue) হাতিয়ার করে ফের একবার বিজেপির সঙ্গে হাত মেলাতে পারেন বিমল গুরুং ? এমনই সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে পাহাড়ের রাজনীতিতে (Bimal Gurung GJM May Ally With BJP) ৷ অন্তত গুরুংয়ের বক্তব্যের পর এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিকমহল ৷

8. Sapna Choudhary: প্রতারণার অভিযোগে নৃত্যশিল্পী স্বপ্নার বিরুদ্ধে চার্জ গঠন

প্রতারণার অভিযোগে বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী স্বপ্না চৌধুরি-সহ আরও চারজনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করল আদালত(Charges framed against Sapna Choudhary in cheating case) ৷ অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শান্তনু ত্যাগীর আদালত নৃত্যশিল্পী স্বপ্না চৌধুরি এবং তাঁর সঙ্গী জুনাইদ আহমেদ, ইভাদ আলি, অমিত পান্ডে এবং রত্নাকর উপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির 406 এবং 420 ধারায় চার্জ গঠন করেছে ৷

9. Priyanka on Jee Le Zaraa: কবে শুটিং শুরু 'জি লে জারা'র ? জানালেন প্রিয়াঙ্কা

প্রিয়াঙ্কা চোপড়াকে আগামীদিনে দেখা যাবে আলিয়া ভাট এবং ক্যাটরিনা কাইফের সঙ্গে স্ক্রিনশেয়ার করতে ৷ এবার এই ছবি নিয়ে মুখ খুললেন পিগিচপস (Priyanka Katrina Alia road trip film )৷

10. Aindrila Sharma: লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন ঐন্দ্রিলা, ভুয়ো খবর ছড়ানো বন্ধ করার আর্জি সব্যসাচীর

লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন ঐন্দ্রিলা শর্মা (Aindrila Sharma)৷ এ কথা জানালেন তাঁর বন্ধু সব্যসাচী চৌধুরী (Sabyasachi Chowdhury)৷ তবে অভিনেত্রীকে নিয়ে নেতিবাচক খবর ছড়ানো বন্ধ করার আর্জি জানিয়েছেন তিনি ৷