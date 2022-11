1. Shyam Saran Negi Passes Away: মারা গেলেন দেশের প্রথম ভোটার শ্যাম সরণ নেগি

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনিই প্রথম ভোট দিয়েছিলেন ৷ হিমাচল প্রদেশের কিন্নোরের থাকতেন শ্যাম সরণ ৷ তিনি আর নেই (Country's first voter Shyam Saran Negi passes away) ৷

2. Santipur Fair Tragedy: মেলায় সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, মৃত বেলুন বিক্রেতা, জখম 2 শিশু সহ 7

জগদ্ধাত্রী পুজোয় মেলায় বেলুন বিক্রি করছিলেন তিনি ৷ শনিবার রাতে হঠাৎ গ্যাস বেলুনের সিলিন্ডারটি ফেটে যায় ৷ সঙ্গে সঙ্গে মারা গেলেন বেলুন বিক্রেতা ৷ গুরুতর জখম 2 শিশু সহ অনেকে (Horrific Incident in Jagadhatri Puja Fair ) ৷

3. Accident on Yamuna Expressway: পথদুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন 4 জন, আহত আরও 4

পথদুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন 4 জন । আহত হলেন আরও 4 জন । যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতে শুক্রবার রাতে এই ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, দুর্ঘটনার কবলে পড়ে দুটি গাড়ি । এই 8 জন ওই দুটি গাড়িতেই ছিলেন (4 died in a road accident in Uttar Pradesh)।

4. Contai Crematorium Corruption: কাঁথিতে শ্মশান জমি দুর্নীতিতে গ্রেফতার সৌমেন্দু অধিকারী-ঘনিষ্ঠ ঠিকাদার

শ্মশানের জন্য জমি বরাদ্দ করেছিল সরকার ৷ সে সময় কাঁথি পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন সৌমেন্দু অধিকারী ৷ সে জমিতে বেআইনি স্টল নির্মাণের অভিযোগ ওঠে ৷ এই ঘটনায় গ্রেফতার তাঁর ঘনিষ্ঠ ঠিকাদার (Arrest over Contai Crematorium Corruption) ৷

5. Kolkata Municipal Corporation: আবাসিক এলাকায় আর থাকবে না আবর্জনার বিন

কোটি কোটি খরচে প্রায় 12 হাজার ডাস্টবিন বসিয়েও রাস্তার জঞ্জাল চিত্রের বদল করতে পারেনি পৌরনিগম কর্তৃপক্ষ । তাই এবার থেকে আর বসতি এলাকায় ডাস্টবিন থাকবে না (KMC will not install dustbins in the residential areas)

6. Gangrape in Kharagpur: ধর্ষণের বিচার চাইতে গিয়ে কাউন্সিলরের অফিসে ফের গণধর্ষিতা তরুণী

ধর্ষিত তরুণীকে নিজের পার্টি অফিসে ডেকে পাঠান কাউন্সিলর (Gangrape in Kharagpur)। সেখানেই উপস্থিত হন অভিযুক্ত প্রেমিক এবং আরেক যুবক । তরুণীর বিস্ফোরক অভিযোগ, কাউন্সিলর-সহ ওই দু'জন মিলে তাঁকে ধর্ষণ করে । শেষপর্যন্ত বিচার চেয়ে পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হয়েছেন ওই তরুণী (Kharagpur Lady Gang Raped)।

7. Twitter Sacks India Employees: ভারতে প্রচুর কর্মী ছাঁটাই করল টুইটার, সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মার্কেটিং ও যোগাযোগ বিভাগ

ভারতে প্রচুর কর্মী ছাঁটাই করল টুইটার (Twitter Sacks India Employees)৷ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত মার্কেটিং ও যোগাযোগ বিভাগ ৷ তবে ঠিক কতজনকে ছাঁটাই করা হয়েছে তা এখনও জানা যায়নি ৷

8. Lady Harassed in Kolkata: রাতের কলকাতায় মহিলা চিকিৎসকের গাড়ি আটকে গায়ে বাঁদর ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা !

রাতের কলকাতায় এক মহিলা চিকিৎসককে গাড়ি থামিয়ে হেনস্থা ও গায়ে বাঁদর ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ 3 যুবকের বিরুদ্ধে (three bikers harrassed lady doctor at night in Kolkata) ৷ শহরের নিরাপত্তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন ৷

9. Aindrila Sharma: লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন ঐন্দ্রিলা, ভুয়ো খবর ছড়ানো বন্ধ করার আর্জি সব্যসাচীর

লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন ঐন্দ্রিলা শর্মা (Aindrila Sharma)৷ এ কথা জানালেন তাঁর বন্ধু সব্যসাচী চৌধুরী (Sabyasachi Chowdhury)৷ তবে অভিনেত্রীকে নিয়ে নেতিবাচক খবর ছড়ানো বন্ধ করার আর্জি জানিয়েছেন তিনি ৷

10. Dhoni Moves Madras HC: আইপিএস অফিসারের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ, হাইকোর্টের দ্বারস্থ ধোনি

আদালত সূত্রে খবর, শুক্রবারই এই মামলাটি নথিভুক্ত হয়েছে । তবে কবে শুনানি হবে তা এখনও স্পষ্ট নয় (The matter was listed before HC on Friday) । আদালতে আবেদন করার আগে তামিলনাড়ুর এজির থেকে অনুমতি নেন ধোনি ।