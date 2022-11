1.Anubrata Mondal: 1 কোটি টাকা পেয়েছিলেন অনুব্রত, বোলপুরের সেই লটারি কাউন্টারে হানা সিবিআইয়ের

বীরভূমে তৃণমূল কংগ্রেসের (Trinamool Congress) জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল (Anubrata Mondal) লটারিতে 1 কোটি টাকা জিতেছিলেন ৷ সত্যিই কি তিনি জিতেছিলেন, নাকি এর পিছনেও কোনও দুর্নীতি আছে, জানতে তদন্তে সিবিআই (CBI) ৷

2.Arms-Fake Note Recovered: খাস কলকাতায় উদ্ধার বিপুল আগ্নেয়াস্ত্র ও জাল নোট

খাস কলকাতায় উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্র ও জাল নোট (Arms-Fake Note Recovered)৷ এই ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করেছেন কলকাতা পুলিশের (Kolkata Police) স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের গোয়েন্দারা ।

3.HC on TET Recruitment: চলতি প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ নয়, জানালেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

চলতি প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কোনওরকম হস্তক্ষেপ আদালত করবে না কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta HC will Not Interfere in Ongoing TET Recruitment) ৷ শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত একাধিক মামলার শুনানিতে শুক্রবার এমনটাই জানালেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ৷

4.Suvendu Adhikari: অবমাননাকর মন্তব্য ! শুভেন্দু অধিকারীকে আপাতত নিম্ন আদালতে হাজিরা দিতে হচ্ছে না

অবমাননাকর মন্তব্য ইস্যুতে শুভেন্দু অধিকারীকে (Suvendu Adhikari) আপাতত নিম্ন আদালতে সশরীরে হাজিরা দিতে হবে না । জানিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court) ৷

5.Dengue Claims Doctor Life: ডেঙ্গিতে মৃত বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালের অ্যাসিট্যান্ট সুপার

প্রয়াত হলেন বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালের অ্যাসিট্যান্ট সুপার অনির্বাণ হাজরা (Dengue Claims Doctor Life)৷ জানা গিয়েছে, ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে (Beleghata ID Hospital Assistant Superintendent)৷

6.Abhishek Banerjee: অস্ত্রোপচারের পর প্রথম কর্মসূচি, আজ ডায়মন্ড হারবারে নজরে অভিষেক

আজ ডায়মন্ড হারবারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভা (Abhishek Banerjee in Diamond Harbour) ৷ আমেরিকায় অস্ত্রোপচারের পর আজ প্রথম কোনও জনসভা করবেন তিনি (After Surgery First Public Meeting of Abhishek Banerjee) ৷ পঞ্চায়েত নির্বাচনের আবহে কী বার্তা দেবেন অভিষেক, সেই দিকেই নজর রাজনৈতিকমহলের ৷

7.Jhalda Congress Councillor: ঝালদার কংগ্রেস কাউন্সিলর পিন্টু চন্দকে রক্ষাকবচ দিল হাইকোর্ট

ঝালদার কংগ্রেস কাউন্সিলর পিন্টু চন্দকে তপন কান্দু খুনের ঘটনায় তলব করেছে সিবিআই ৷ এছাড়া তাঁকে ঝালদা থানায় আগুন লাগানোর ঘটনায়ও পুলিশ নোটিশ পাঠিয়েছে ৷ এ নিয়ে তিনি আদালতের দ্বারস্থ হন (HC protection to Jhalda Congress Councillor) ৷

8.Cafu in Kolkata: শহরে চার দিনের সফরে ব্রাজিলের বিশ্বকাপ জয়ী প্রাক্তন অধিনায়ক কাফু

কলকাতায় এসে পৌঁছলেন ব্রাজিলের বিশ্বকাপ জয়ী প্রাক্তন অধিনায়ক কাফু (Former Brazilian Captain Cafu in Kolkata for Four Day Tour) ৷ আগামী 4 দিন তিনি কলকাতায় থাকবেন ৷ আগামিকাল তিনি পুলিশ ফ্রেন্ডশিপ কাপের উদ্বোধন করবেন ৷ সেই সঙ্গে নেতাজির 125 তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে পিয়ারনেস অলস্টার ইলেভেন বনাম কলকাতা পুলিশ অলস্টার ইলেভেনের প্রদর্শনী ম্যাচে অংশ নেবেন কাফু ৷ শোনা যাচ্ছে, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গেও একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন প্রাক্তন ব্রাজিলিয়ান রাইট ব্যাক ৷

9.Extra Marital Affair: প্রেমিককে দেওয়া গয়নার কথা লুকোতে স্বামীকে খুন, গ্রেফতার 2

ঘটনা ঘটেছে অন্ধ্রপ্রদেশের (Andhra Pradesh) নেল্লোরে ৷ পুলিশ নিহতের স্ত্রী ও প্রেমিককে গ্রেফতার করেছে ৷

10.Dengue: চলতি বছরে রেকর্ড ডেঙ্গি সংক্রমণ, ভয় ধরাচ্ছে কলকাতার পরিসংখ্যান

চলতি বছরে ডেঙ্গি (Dengue) আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় 48 হাজার ৷ স্বাস্থ্য দফতরের অভ্যন্তরীণ রিপোর্টে এই তথ্য উঠে এসেছে ৷ গত কয়েক বছরের মধ্যে এবার রেকর্ড ডেঙ্গির সংক্রমণ হয়েছে ৷