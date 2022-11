1.Abhishek Banerjee: অস্ত্রোপচারের পর প্রথম কর্মসূচি, আজ ডায়মন্ড হারবারে নজরে অভিষেক

আজ ডায়মন্ড হারবারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভা (Abhishek Banerjee in Diamond Harbour) ৷ আমেরিকায় অস্ত্রোপচারের পর আজ প্রথম কোনও জনসভা করবেন তিনি (After Surgery First Public Meeting of Abhishek Banerjee) ৷ পঞ্চায়েত নির্বাচনের আবহে কী বার্তা দেবেন অভিষেক, সেই দিকেই নজর রাজনৈতিকমহলের ৷

2.Jhalda Congress Councillor: ঝালদার কংগ্রেস কাউন্সিলর পিন্টু চন্দকে রক্ষাকবচ দিল হাইকোর্ট

ঝালদার কংগ্রেস কাউন্সিলর পিন্টু চন্দকে তপন কান্দু খুনের ঘটনায় তলব করেছে সিবিআই ৷ এছাড়া তাঁকে ঝালদা থানায় আগুন লাগানোর ঘটনায়ও পুলিশ নোটিশ পাঠিয়েছে ৷ এ নিয়ে তিনি আদালতের দ্বারস্থ হন (HC protection to Jhalda Congress Councillor) ৷

3.Dengue: চলতি বছরে রেকর্ড ডেঙ্গি সংক্রমণ, ভয় ধরাচ্ছে কলকাতার পরিসংখ্যান

চলতি বছরে ডেঙ্গি (Dengue) আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় 48 হাজার ৷ স্বাস্থ্য দফতরের অভ্যন্তরীণ রিপোর্টে এই তথ্য উঠে এসেছে ৷ গত কয়েক বছরের মধ্যে এবার রেকর্ড ডেঙ্গির সংক্রমণ হয়েছে ৷

4.T20 World Cup: টি-20 বিশ্বকাপে প্রথম হ্যাটট্রিকে নজির গড়লেন আয়ারল্যান্ডের জসুয়া লিটল

চলতি মরশুমে টি-20 বিশ্বকাপে প্রথম হ্যাটট্রিকে নজির গড়লেন আয়ারল্যান্ডের বোলার জসুয়া লিটল ৷ (Joshua Little) ৷ চলতি বিশ্বকাপে এটা অবশ্য দ্বিতীয় হ্যাটট্রিক । এর আগে কার্তিক মেইয়াপ্পান শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম হ্যাটট্রিকে নাম তুলেছেন ৷

5.Al Qaeda Terror Plan: কলকাতা-সহ দেশের বিভিন্ন শহরে নাশকতার ছক আল কায়দার !

রাজ্যে-সহ দেশের বিভিন্ন শহরে নাশকতার ছক কষেছে আল কায়দার (Al Qaeda Indian Module Plan to Attacks) ভারতীয় মডিউলের ৷ সম্প্রতি গ্রেফতার হওয়া আল কায়দা জঙ্গি মহম্মদ হাসনতকে জেরা করে এমনই বিস্ফোরক তথ্য এসেছে কলকাতা পুলিশের এসটিএফ এর হাতে (Kolkata Police Special Task Force) ৷

6.Delhi Air Pollution: বিষ-বায়ুতে ঢাকল দিল্লি, 'গুরুতর' দূষণে প্রাথমিক স্কুল বন্ধের নির্দেশ কেজরির

দিল্লির বায়ু দূষণের পরিস্থিতির আরও অবনতি হল (Delhi Air Pollution)৷ বাতাসের মান 'গুরুতর' অবস্থায় পৌঁছেছে (Haze covers Delhi-NCR skies)৷ দূষণ না কমা পর্যন্ত শনিবার থেকে প্রাথমিক স্কুল (Delhi Primary schools To Be Closed) বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল (Arvind Kejriwal)৷

7.Morbi Bridge Tragedy: মোরবি সেতু দুর্ঘটনা ! সাসপেন্ড পৌরসভার প্রধান আধিকারিক

আগের রবিবার অর্থাৎ 30 অক্টোবর গুজরাতে মোরবি সেতু ভেঙে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে ৷ মারা গিয়েছেন 130 জনেরও বেশি মানুষ ৷ জখম বহু (Morbi Bridge Accident) ৷ রাজ্য নগরোন্নয়ন দফতর কঠিন পদক্ষেপ করল ৷

8.HBD Tabu: জন্মদিনে ফিরে দেখা টাব্বুর রঙিন কেরিয়ারের কিছু ঝলক...

30 বছরের কেরিয়ারে একাধিক দারুণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন টাব্বু ৷ জন্মদিনে ফিরে দেখা অভিনেত্রীর কেরিয়ারের কয়েক ঝলক...

9.CBI Summons Bank Official: অনুব্রতর মামলায় ব্যাংক কর্তাকে ডাকল সিবিআই, আনতে হবে নথিপত্রও

হঠাৎ আগুন ? বোলপুরের ব্যাংকের আধিকারিকদের অনুব্রত-সহ তাঁর ঘনিষ্ঠদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য তলব করল সিবিআই (CBI summons Bank Officers) ৷

10.Ritwik Ghatak: 'চোখের জল হোক বা পানি সে তো নোনতাই থেকে যায়'...ঋত্বিক একটি যন্ত্রণার নাম

আজ কিংবদন্তি পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের জন্মদিন ৷ এদিনে ফের একবার ফিরে যাওয়া এই নির্মাতার সাদা কালো ছায়াছবির জগতে (Remembering Ritwik Ghatak on His Birthday)৷