1.CBI Summons Bank Official: অনুব্রতর মামলায় ব্যাংক কর্তাকে ডাকল সিবিআই, আনতে হবে নথিপত্রও

হঠাৎ আগুন ? বোলপুরের ব্যাংকের আধিকারিকদের অনুব্রত-সহ তাঁর ঘনিষ্ঠদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য তলব করল সিবিআই (CBI summons Bank Officers) ৷

2.Twitter Access Problem: দেশজুড়ে সাময়িক অচল টুইটার, লগইন সমস্যায় জেরবার গ্রাহকরা

জনপ্রিয় মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটার খুলছে না আজ ৷ রাত 3টে নাগাদ এর সূত্রপাত ৷ দেশের বহু মানুষ এই অসুবিধের সম্মুখীন হয়েছেন (Twitter down problem in India) ৷

3.US Condemns Attack on Imran: গুলিবিদ্ধ ইমরান ! ধিক্কার জানাল আমেরিকা, কানাডা

বৃহস্পতিবার দলীয় কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে গুলিবিদ্ধ হন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ৷ তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি করে এক আততায়ী ৷ তাঁর পায়ে গুলি লাগে ৷ এই ঘটনায় নিন্দার ঝড় উঠেছে বিশ্বজুড়ে (World condemns attack over PTI leader Imran Kham) ৷

4.Udayan on Nisith Attack: "নিশীথের বাড়ি থেকে বোমা-বন্দুক উদ্ধার হবে", বিস্ফোরক দাবি উদয়নের

কোচবিহারের সিতাইয়ে নিশীথ প্রামাণিকের কনভয়ে হামলা নিয়ে রীতিমতো উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে রাজ্য রাজনীতি ৷ এই হামলার প্রতিক্রিয়ায় দিনহাটার তৃণমূল বিধায়ক দাবি করলেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বাড়িতে সমাজবিরোধী আছে (Udayan Guha reaction over Nisith Pramanik) ৷

5.ED Raids in 2 States: সেনার জমি দখল মামলায় বাংলা ও ঝাড়খণ্ডের 12টি জায়গায় ইডি অভিযান

সেনার জমি দখল করার অভিযোগ সংক্রান্ত একটি মামলার তদন্তে পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডের একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছে ইডি (ED Conducting Raids) ৷ সল্টকেল ও ঝাড়খণ্ডের মোট 12টি জায়গায় সেনার জমি জবরদখলের মামলায় এই তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে ইডি ৷

6.Death Sentence to Minor Rapist: যোগীরাজ্যে নাবালিকাকে গণধর্ষণ-খুনের চেষ্টা, দোষীদের ফাঁসির নির্দেশ আদালতের

উত্তর প্রদেশের প্রতাপগড় জেলায় এক নাবালিকাকে গণধর্ষণ করে তিনজন ৷ তারপর তাকে রেললাইনে ফেলে পালিয়ে যায় ৷ এই নৃশংস ঘটনায় দু'জন অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে জেলা দায়রা আদালত (Two get death sentence for rape attempt to kill minor in UP) ৷

7.Sandy Saha: কোন ধরনের চরিত্রে নিজেকে দেখতে চান স্যান্ডি ?

দ্বিতীয়বার ধারাবাহিকে দেখা যাবে স্যান্ডি সাহাকে (Sandy Saha on His New Serial)। তাঁকে ঘিরে অলোচনা সমালোচনার অন্ত নেই সামাজিক মাধ্যমে। কীভাবে সেগুলিকে সামলে চলেন তিনি? স্যান্ডি সাহার ইমেজের বাইরে কোন চরিত্রে অভিনয় করতে চান তিনি? জানালেন নিজেই (Sandy Saha Shares His Thoughts with ETV Bharat )।

8.Madhya Pradesh Road Accident: মধ্যপ্রদেশে বাস ও গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ, 2 শিশু-সহ 11 জনের মৃত্যু

মধ্যপ্রদেশের (Madhya Pradesh) বেতুলে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় 11 জনের মৃত্যু হয়েছে (11 Died in Car and Bus Collision) ৷ রাত 2টো নাগাদ একটি বাসের সঙ্গে গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে ৷

9.Karisma and Kareena in London: শুটিংয়ের ফাঁকে লন্ডনে ছুটির মেজাজে করিনা-করিশ্মা

করিনা কাপুর খান এবং করিশ্মা কাপুর এখন ছুটি কাটাতে ব্যস্ত লন্ডনে (Karisma Kapoor)৷ দুই বোনের ছুটি কাটানোর একটি ছবি এই মুহূর্তে রীতিমতো ভাইরাল সোশাল মিডিয়ায় (Karisma Kareena in London)৷

10.Dilip Ghosh: 'উনি ডেঙ্গি-মন্ত্রী, ডেঙ্গির চেয়ারম্যান', ফিরহাদকে কড়া কটাক্ষ দিলীপের

প্রতিদিনের মতো শুক্রবারও প্রাতঃভ্রমণ সারলেন বিজেপির সহসভাপতি দিলীপ ঘোষ ৷ সল্টলেকের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গণে (Vivekananda Yuba Bharati Krirangan)প্রাতঃভ্রমণ সারার পর এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করেন তিনি ৷ পাশাপাশি কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম থেকে শুরু করে তৃণমূলের একাধিক নেতাকেও কটাক্ষ করেছেন তিনি (Dilip Ghosh) ৷