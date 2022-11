1. US Condemns Attack on Imran: গুলিবিদ্ধ ইমরান ! ধিক্কার জানাল আমেরিকা, কানাডা

বৃহস্পতিবার দলীয় কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে গুলিবিদ্ধ হন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ৷ তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি করে এক আততায়ী ৷ তাঁর পায়ে গুলি লাগে ৷ এই ঘটনায় নিন্দার ঝড় উঠেছে বিশ্বজুড়ে (World condemns attack over PTI leader Imran Kham) ৷

2. Nandigram Bribe controversy: চাকরির নামে 'প্রতারণা', তৃণমূল নেতাকে ইলেকট্রিক খুঁটিতে বাঁধল এলাকাবাসী

তাঁর নাম সঞ্জু গুড়িয়া। তিনি পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম 2 নম্বর ব্লকের আমদাবাদ 2 নম্বর অঞ্চলের রানিচক বুথের তৃণমূল সভাপতি ৷ তাঁকেই ইলেকট্রিক পোস্টে বেঁধে রাখলেন গ্রামবাসীরা । শুধু তাই নয়, এই অবস্থায় তিনি চাকরির নামে কাদের থেকে কত টাকা নিয়েছেন, তাও 'স্বীকার' করতে বাধ্য় করা হয় ৷

3. Patha Bhavan School: মিলছে না বিতন, বিক্ষোভে সামিল পাঠভবন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা

প্রধান শিক্ষিকার দাবি স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির নির্বান ঘিরে তৈরি জটিলতার জন্য বেতন নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে । আইনি পথে সমাধান না হওয়া পর্যন্ত সকলকেই অপেক্ষা কতে হবে (Headmistress of the school said the matter is subjudice) ।

4. Kolkata Market Price: বাজারে যাওয়ার আগে জেনে নিন আজকের বাজারদর

আজকের বাজারদর কত ওঠনামা করল তা বাজার করতে যাওয়ার আগে জেনে নিন একনজরে (Market Price in Kolkata) ৷

5. West Bengal Weather Update: বঙ্গে আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া, তবে আগামী সপ্তাহে নিম্নচাপের সম্ভাবনা

দক্ষিণবঙ্গের মতো উত্তরবঙ্গও আপাতত শুষ্ক হাওয়া থাকবে ৷ আকাশও থাকবে মেঘলা। কিন্তু আগামী 7 নম্ভেম্বর উত্তরের আবহাওয়ায় দেখা যাবে একটু পরিবর্তন ৷ পাহাড়ি জেলায় রয়েছে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা (Weather Update) ৷ পাশাপাশি আবহাওয়া দফতর এও জানান দিয়েছে, আগামী সপ্তাহে বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ ঘনীভূত হতে পারে ( A new low Pressure area is expected to form next week) ৷

6. Abhishek Banerjee: চাকরির বিনিময়ে তরুণীকে কুপ্রস্তাব, দাঁইহাটের পৌরপ্রধানকে পদত্য়াগ করতে বললেন অভিষেক

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পদত্যাগের নির্দেশ দিলেন দাঁইহাটের পুরপ্রধানকে (Abhishek Banerjee directs to the chairman of Dainhat municipality) ৷ চাকরি পাইয়ে দেবেন, বিনিময়ে তরুণীকে তাঁর শয্যাসঙ্গী হতে হবে ৷ সম্প্রতি এক তরুণীকে এমনই কুপ্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে ৷

7. Coal Smuggling Case: কয়লাপাচার কাণ্ডে মমতার মন্ত্রীর ভাইকে এবার দিল্লিতে তলব ইডি'র

রাজ্যে কয়লাপাচার কাণ্ডের তদন্তে নেমে ইতিমধ্যেই এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট-এর গোয়েন্দারা একাধিক বেআইনি আর্থিক লেনদেনের উপর বিশেষভাবে নজর রেখেছেন (Coal Smuggling Case) ।

8. Imran Khan: 'মানুষকে ভুল-বোঝানো ইমরানকেই মারতে চেয়েছিলাম', ধরা পড়েও নির্লিপ্ত আততায়ী

আজানের সময় ইমরান খানের (Former Pakistan PM Imran Khan) কন্টেনারে গান চলছিল । তখনই প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রীকে মারার সিদ্ধান্ত নেয় আততায়ী (Wanted to assassinate former Pakistan PM Imran Khan) । প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রীকে লক্ষ্য করে কয়েক রাউন্ড গুলি ছুঁড়ে অবশেষে পুলিশের জালে ধরা পড়েছে সে ।

9. Haringhata Meat in Qatar: বিশ্বের দরবারে বাংলা, কাতারে ফুটবলপ্রেমীদের উদরপূর্তির দায়িত্বে 'হরিণঘাটা মিট'

ফুটবল উৎসবে (Qatar Football World Cup 2022) যোগ দিতে কাতারে জড়ো হবেন দেশ-বিদেশের কয়েক লক্ষ ফুটবল-ভক্ত (Haringhata meat will be served at Qatar)। তাদের উদরপূর্তির দায়িত্ব বর্তেছে বাংলার নিজস্ব ব্র্যান্ড, 'হরিণঘাটা মিট' (Haringhata Meat)-এর কাঁধে ।

10. National Fountain Pen Day: জাতীয় ঝর্না কলম দিবসের গুরুত্ব বোঝালেন পেনপ্রেমী সুবীর

প্রতি বছর নভেম্বর মাসের প্রথম শুক্রবার পালিত হয় জাতীয় ঝর্না কলম দিবস (National Fountain Pen Day) ৷ এই দিনের গুরুত্ব কী ? তা জানতেই মালদা শহরের বাসিন্দা সুবীরকুমার সাহার মুখোমুখি হয়েছিল ইটিভি ভারত ৷ সুবীরের ব্যক্তিগত সংগ্রহে রয়েছে 1 হাজারেরও বেশি কলম !