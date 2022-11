প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের (Imran Khan) উপর হামলার পর সেদেশের পরিস্থিতির উপর সর্বক্ষণ নজর রাখছে ভারত ৷ একথা জানালেন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচী (Arindam Baghchi) ৷

2. National Fountain Pen Day: জাতীয় ঝর্না কলম দিবসের গুরুত্ব বোঝালেন পেনপ্রেমী সুবীর

প্রতি বছর নভেম্বর মাসের প্রথম শুক্রবার পালিত হয় জাতীয় ঝর্না কলম দিবস (National Fountain Pen Day) ৷ এই দিনের গুরুত্ব কী ? তা জানতেই মালদা শহরের বাসিন্দা সুবীরকুমার সাহার মুখোমুখি হয়েছিল ইটিভি ভারত ৷ সুবীরের ব্যক্তিগত সংগ্রহে রয়েছে 1 হাজারেরও বেশি কলম !

3. Haringhata Meat in Qatar: বিশ্বের দরবারে বাংলা, কাতারে ফুটবলপ্রেমীদের উদরপূর্তির দায়িত্বে 'হরিণঘাটা মিট'

ফুটবল উৎসবে (Qatar Football World Cup 2022) যোগ দিতে কাতারে জড়ো হবেন দেশ-বিদেশের কয়েক লক্ষ ফুটবল-ভক্ত (Haringhata meat will be served at Qatar)। তাদের উদরপূর্তির দায়িত্ব বর্তেছে বাংলার নিজস্ব ব্র্যান্ড, 'হরিণঘাটা মিট' (Haringhata Meat)-এর কাঁধে ।

4. Imran Khan Shot: 'আল্লাহর কৃপায় নতুন জীবন পেলাম', প্রাণে বেঁচে বললেন ইমরান

বৃহস্পতিবার পিটিআই'য়ের লং মার্চে দুই অজ্ঞাতপরিচয় আততায়ী প্রকাশ্যে একে 47 এবং পিস্তল নিয়ে হামলা চালালে গুলিবিদ্ধ হন ইমরান (Imran Khan) ও তাঁর সহযোদ্ধারা ৷ এদিন ঘটনার সময় কন্টেনারে চেপে অনুগামীদের সমর্থন আদায় করছিলেন ৷ ইমরান-ঘনিষ্ঠ রাউফ হাসান (Rauf Hasan) যদিও সংবাদসংস্থা এএফপি-কে আশ্বস্ত করে জানিয়েছেন, বিপদ কাটিয়ে আপাতত স্থিতিশীল দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ৷

5. Manoj Tigga: উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীর উস্কানিতেই নিশীথের কনভয়ে হামলা হয়েছে ! দাবি মনোজের

নিশীথ প্রামাণিকের কনভয়ে হামলার (Attack on Nisith Pramanik Convoy) জন্য সরাসরি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহকে (Udayan Guha) কাঠগড়ায় তুললেন মাদারিহাটের বিধায়ক তথা বিজেপি নেতা মনোজ টিগ্গা (Manoj Tigga) ৷ কী বললেন তিনি ?

6. Sandakphu: সান্দাকফুতে জিটিএ-র শাখা কার্যালয় খোলার উদ্য়োগ অনিত থাপার

বিশ্বের অন্যতম পর্বতশৃঙ্গ সান্দাকফুতে এবার জিটিএ (GTA)-র শাখা কার্যালয় খোলার উদ্যোগ নিলেন ওই অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সিইও অনিত থাপার (Anit Thapa) । এর ফলে সমস্যা মিটবে বিদ্যুৎ, পানীয় জলের । চালু হবে পর্যটন হেল্প ডেস্ক ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র ।

7. Supreme Court: সর্বত্র জাতীয় নিরাপত্তার দোহাই দেওয়া যায় না ! মিডিয়া ওয়ান মামলায় পর্যবেক্ষণ শীর্ষ আদালতের

জাতীয় নিরাপত্তার (National Security Threat) দোহাই দিয়ে কেন্দ্র সর্বত্র 'স্ট্রেট জ্যাকেট ফরমুলা' প্রয়োগ করতে পারে না ৷ বৃহস্পতিবার মিডিয়া ওয়ান মামলায় (Media One Case) রায়দান স্থগিত রেখে একথা বলল সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court) ৷

8. Cooch Behar Rasmela: কোচবিহারে রাসমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আসতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী

কোচবিহারে রাসমেলার (Cooch Behar Rasmela) উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আসতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) । বুধবার রাস মেলার কাজ পরিদর্শনে এসে এমনটাই জানালেন কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ । এদিন তিনি বলেন এ বছর কোচবিহারে 210তম রাসউৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে । উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যাতে মুখ্যমন্ত্রী আসেন সেজন্য মুখ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে । এবছর 7 নভেম্বর রাসচক্র ঘুরিয়ে রাস উৎসবের সূচনা করবেন কোচবিহারের জেলাশাসক পবন কাদিয়ান। পরদিন 8 নভেম্বর রাসমেলা ময়দানে মেলার উদ্বোধন হবে । সেই মেলার উদ্বোধন করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে কোচবিহার পৌরসভা। তারই প্রস্তুতি তুঙ্গে ৷

9. Sujan Slams TMC: রাজ্যের নিরাপত্তার হাল স্পষ্ট হচ্ছে, নিশীথের উপর হামলা প্রসঙ্গে মন্তব্য সুজনের

বৃহস্পতিবার কোচবিহারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের (Nisith Pramanik) উপর হামলা হয় বলে অভিযোগ ৷ সেই নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকেই (Trinamool Congress) নিশানা করলেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী ৷

10. India Rejects China-Pak Statement: কাশ্মীর নিয়ে চিন-পাকিস্তানের বিবৃতি খারিজ করল দিল্লি

কাশ্মীর (Jammu and Kashmir) নিয়ে চিন ও পাকিস্তানের যৌথ বিবৃতি খারিজ করল দিল্লি (India rejects China-Pak Statement)৷ বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচী জানিয়েছেন যে, বিবৃতিতে কাশ্মীর নিয়ে "অযৌক্তিক উল্লেখ" রয়েছে ৷