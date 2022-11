1. Cattle Smuggling Case: গরুপাচার কাণ্ডে অনুব্রত-ঘনিষ্ঠ করিম খানকে তলব সিবিআইয়ের

গরুপাচার কাণ্ডে অভিযুক্ত অনুব্রত মণ্ডল এখন আসানসোলে জেল হেফাজতে ৷ তাঁর ঘনিষ্ঠ করিম খানকে আজই ডেকে পাঠিয়েছে সিবিআই (CBI summons an associate of Anubrata Mondal) ৷

2. 8 Fetuses in Newborn Girl: চিকিৎসাবিজ্ঞানে বিরলতম ! সদ্যোজাত শিশুকন্যার পেটে মিলল 8টি ভ্রূণ !

এক নবজাতকের পেট থেকে 8টি ভ্রূণ বের করেছেন চিকিৎসকেরা ৷ অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি ! এমনটা ঘটেছে ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে (Eight fetuses removed from stomach of newborn girl in Ranchi) ৷

3. Bypolls in 6 states: দেশের ছ'টি রাজ্যের 7টি বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন

আজ দেশজুড়ে উপনির্বাচন ৷ কোনও বিধানসভা কেন্দ্রে বিধায়কের পদ খারিজ হয়ে গিয়েছে, তো কোথাও জনপ্রতিনিধি প্রয়াত হওয়ায় কেন্দ্রটি ফাঁকা হয়ে গিয়েছে ৷ সকাল 7টা থেকে ভোট শুরু হয়েছে (Bypoll in 7 assembly constituencies in 6 states) ৷ চলবে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত ।

4. Gujarat Assembly Election: মোদি-শাহর রাজ্যে কবে ভোট ? জানা যাবে দুপুরেই

আজ গুজরাত বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা হবে । তারপরই জানা যাবে মোদি-শাহর রাজ্যে ভোট কবে (Schedule for Gujarat assembly election to be announced today ) ।

5. Jagadhatri Puja 2022: বাবুল বনাম কাউন্সিলর সুদর্শনার 'কাজিয়া', জগদ্ধাত্রী পুজো হল গাড়িতেই !

কলকাতার ফার্ন রোডে জগদ্ধাত্রী পুজো নিয়ে তৃণমূলের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে ৷ প্রয়াত সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের এই পুজোর প্রকৃত উত্তরসূরি ঠিক কে ? এ নিয়ে বিধায়ক বনাম কাউন্সিলর- দুই পক্ষের মধ্যে মতানৈক্য ৷ শেষমেশ রাস্তার পুজো উঠে এলো গাড়িতে (Conflict over Jagadhatri Puja) ৷

7. Fire in Mathura Hotel: মথুরার হোটেলে আগুন, প্রাণ গেল 2 কর্মচারী

সাতসকালে মথুরার হোটেলে আগুন (Fire in Mathura Hotel) ৷ ঘটনায় প্রয়াত হয়েছেন হোটেলের দুই কর্মচারী (Two employees injured) ৷

8. Jagadhatri Puja 2022: ইশান পোড়েলের পুজোতে রামধনুর রঙের মেল বন্ধন, ভিড় দর্শনার্থীদের

আজ জগদ্ধাত্রী পুজোর দশমী (Jagadhatri Puja 2022) ৷ চন্দননগর রথের সড়কে এবারের থিম ঐক্যতান। নানা রঙের ফিতে দিয়ে মণ্ডপসজ্জা করা হয়েছে। রঙিন ফিতে ও জরি দিয়ে রামধনুর সাত রঙের মেল বন্ধনও চোখে পড়েছে। আর এই রথের সড়কের পুজো দেখতে উপচে পড়েছে দর্শনার্থীদের ভিড় ৷ এবারের এই পুজো কমিটির থিম তৈরি করেছেন শিল্পী গৌরাঙ্গ কুইলা। আলোয় জৌলুসে সেজে উঠেছে এই মণ্ডপ। সেই আদলেই তৈরি হয়েছে প্রতিমা। হালকা গোলাপি রঙে সাজে মা জগদ্ধাত্রী সজ্জিত। এই পুজো কমিটির অন্যতম কর্মকর্তা বাংলার ক্রিকেটার ইশান পোড়েল (Ishan Porel)। নবমীর রাতে তাঁকেও দেখা গেল পুজো মণ্ডপে ৷

10. HBD Monali And Subhashree: জন্মদিনে ফিরে দেখা মোনালি-শুভশ্রীর 'পুরানো সেই দিনের কথা'

ছায়াছবি এবং গান হাত ধরে চলে পাশাপাশি ৷ ছবিতে নেপথ্য গায়িকার মুখ হয়ে ওঠেন অভিনেত্রী ৷ এমনই এক আশ্চর্য সমাপতন ঘটেছে 3 নভেম্বরও ৷ আজ একই সঙ্গে জন্মদিন ভাগ করে নিচ্ছেন এক নেপথ্য গায়িকা এবং এক জনপ্রিয় অভিনেত্রী ৷ তাঁরা হলেন মোনালি ঠাকুর এবং শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্য়ায় ৷ আসুন জন্মদিনে ফিরে দেখি তাঁদের পুরানো সেই দিনের কথা...