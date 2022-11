1.Gujarat Assembly Election: মোদি-শাহর রাজ্যে কবে ভোট ? জানা যাবে দুপুরেই

আজ গুজরাত বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা হবে । তারপরই জানা যাবে মোদি-শাহর রাজ্যে ভোট কবে (Schedule for Gujarat assembly election to be announced today ) ।

2.Jagadhatri Puja 2022: বাবুল বনাম কাউন্সিলর সুদর্শনার 'কাজিয়া', জগদ্ধাত্রী পুজো হল গাড়িতেই !

কলকাতার ফার্ন রোডে জগদ্ধাত্রী পুজো নিয়ে তৃণমূলের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে ৷ প্রয়াত সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের এই পুজোর প্রকৃত উত্তরসূরি ঠিক কে ? এ নিয়ে বিধায়ক বনাম কাউন্সিলর- দুই পক্ষের মধ্যে মতানৈক্য ৷ শেষমেশ রাস্তার পুজো উঠে এলো গাড়িতে (Conflict over Jagadhatri Puja) ৷

3.Jagadhatri Puja 2022: ইশান পোড়েলের পুজোতে রামধনুর রঙের মেল বন্ধন, ভিড় দর্শনার্থীদের

আজ জগদ্ধাত্রী পুজোর দশমী (Jagadhatri Puja 2022) ৷ চন্দননগর রথের সড়কে এবারের থিম ঐক্যতান। নানা রঙের ফিতে দিয়ে মণ্ডপসজ্জা করা হয়েছে। রঙিন ফিতে ও জরি দিয়ে রামধনুর সাত রঙের মেল বন্ধনও চোখে পড়েছে।

4.West Bengal Weather Update: উত্তরে বৃষ্টির কারণে নামতে পারে ধস, দক্ষিণে ঠান্ডা-গরম আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা

দক্ষিণবঙ্গে চলছে তিন প্রকার আবহাওয়ার রূপ ৷ সকালে কুয়াশা, বেলা বাড়লে লাগছে গরম আর বিকেলের পর ঠান্ডা ৷ নম্ভেম্বরের শুরুতে বঙ্গবাসী যে শীত অনুভব করতে চলেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না ৷ অন্যদিকে উত্তরে চলছে বৃষ্টি ৷ ওপরের দুই জেলা কালিম্পং ও দার্জিলিংয়ে আজ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে যার কারণে পাহাড়ে ধস নামার সম্ভাবনা রয়েছে (Landslides Due to Rains) ৷

5.হ্যাকারদের কবল থেকে উদ্ধার সূর্যকান্ত মিশ্রের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজ

দলের রাজ্য কমিটির তরফে বুধবার রাতে এখবর জানানো হয়েছে । ফেসবুক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রেখে শেষমেশ ফেসবুক পেজটিকে হ্যাকারদের দখল মুক্ত করা গিয়েছে (State committee of the CPIM said that the Facebook page has been resorted )।

6.Kolkata Market Price: বাজারে যাওয়ার আগে জেনে নিন আজকের বাজারদর

উৎসব মরশুম একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে (Festival Season) ৷ এরইমধ্যে কী বলছে আজকের বাজারদর ? জেনে নিন একনজরে (Market Price in Kolkata) ৷

7.Mamata Requests Modi: গোবিন্দভোগ চালে রফতানি শুল্কে হ্রাস চেয়ে মোদিকে চিঠি মমতার

গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে কেন্দ্রীয় সরকার অতিরিক্ত 20 শতাংশ আবগারি শুল্ক লাগু করায় বিদেশে গোবিন্দভোগ চাল রফতানিতে দেখা দিয়েছে সমস্যা ৷ অবিলম্বে সেই শুল্ক প্রত্যাহার করা হোক ৷ এই মর্মে আবেদন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে খোলা চিঠি লিখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (CM Mamata Banerjee writes a letter to PM Modi) ৷

8.Lakshmir Bhandar: আরও 'মমতাময়ী' মুখ্যমন্ত্রী, বিধবারাও এবার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের আওতায়

এতদিন বিধবা ভাতা প্রাপকরা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের সুবিধা পেতেন না। এবার তাদেরকেও এই প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসা হল (Widows are included into the Lakshmir Bhandar scheme)। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে মহিলাদের ভোটব্যাঙ্কের কথা মাথায় রেখে মাস্টার স্ট্রোক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Mamata Banerjee) ৷

9.Virat Kohli: ক্যাঙারুর দেশে বিশ্বকাপের আসর বসবে, শুনেই আকর্ণ হেসেছিলেন কোহলি

চলতি বিশ্বকাপে পয়া অস্ট্রেলিয়ায় ফেলে আসা ছন্দই খুঁজে পেয়েছেন ভারতের রান-মেশিন বিরাট কোহলি (New Record for Virat) । কিন্তু অজিদের মাঠে ছন্দ ফিরে পাওয়ার বিষয়ে কি কোহলিও নিশ্চিত ছিলেন (T-20 World Cup) ?

10.Guardian of Destitute Children: মোদি-রাজ্যের মসিহা ! মোরবি বিপর্যয়ে অনাথ শিশুদের দায়িত্ব নিলেন সুরাতের শিল্পপতি

মোদি-ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী বসন্ত গজেরা (Vasant Gajera) । সুরাতের এই ব্যবসায়ী জানিয়ে দিলেন, মোরবি বিপর্যয়ে বাবা-মা হারা সন্তানদের দায়িত্ব নেবেন তিনি (Surat businessman will be the Guardian of Destitute Children) ।