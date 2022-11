1.Jagadhatri Puja LIVE: নবমী নিশিতে চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজো পরিক্রমা

নবমী নিশিতে চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজো পরিক্রমা(Jagadhatri Puja LIVE)৷ সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতের পর্দায় ...

2.IND vs BAN: ব্যাঘ্র শিকারে বিশ্বকাপে সেমির টিকিট কার্যত নিশ্চিত রোহিতদের

তিন ব্যাটারের শাসনে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে রানের পাহাড় গড়েছিল 'মেন ইন ব্লু' (India score 184 runs against Bangladesh) । ডাকওয়ার্থ-লুইস পদ্ধতিতে টার্গেট গিয়ে দাঁড়িয়েছিল 151 রানে । সেই রান তাড়া করতে গিয়ে 145 রানেই থেমে গেল শাকিবদের ইনিংস (India beat Bangladesh in T-20 World Cup) ।

3.Dilip Slams Anubrata: পঞ্চায়েত নির্বাচন পর্যন্ত জেলেই থাকা উচিত অনুব্রতর, নইলে ভোট রক্তাক্ত হবে: দিলীপ

পঞ্চায়েত নির্বাচন (Panchayat Election) পর্যন্ত জেলেই থাকা উচিত অনুব্রত মণ্ডলের (Anubrata Mondal)৷ নইলে ভোট রক্তাক্ত হবে ৷ বললেন দিলীপ ঘোষ (Dilip Slams Anubrata)৷ এই মন্তব্যের জন্য তাঁকে পালটা জবাব দিয়েছে শাসকদল ৷

4.All Party Meeting: নির্ভুল করতে হবে ভোটার তালিকা, সর্বদলীয় বৈঠকে সবার গলায় একই সুর

নির্ভুল করতে হবে ভোটার তালিকা ৷ ভোটার তালিকা সংশোধনের (Accurate Voter List) আগে নির্বাচন কমিশনের (Election Commission) ডাকা সর্বদলীয় বৈঠকে (All Party Meeting) এই সুরই শোনা গেল শাসক ও বিরোধী দলগুলির মুখে ৷

5.Amit Shah: হিমাচলের ভোটপ্রচারে কংগ্রেসকে 'মা-ছেলের দল' বলে কটাক্ষ অমিতের

দু'দিনের সফরে হিমাচলপ্রদেশে (Himachal Pradesh) এসে ভোটের প্রচার (Election Campaign) সারলেন বিজেপি-এর অন্যতম শীর্ষ নেতা তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Amit Shah) ৷ বুধবার হামিরপুর থেকে কংগ্রেসকে (Congress) নিশানা করলেন তিনি ৷

6.Crime in Kolkata: নো-মার্ডার সেপ্টেম্বর, বিরল ঘটনার সাক্ষী শহর কলকাতা

দেশজুড়ে প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে খুন (Murder), অপরাধ (Crime) ৷ গোয়েন্দারা প্রতি মুহূর্তে খুন থেকে নানা অপরাধমূলক ঘটনা রুখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন ৷ আর তার মাঝেই আশার আলো দেখছেন শহর কলকাতার গোয়েন্দারা ৷ 11 বছর পর, 2022 সালের সেপ্টেম্বর মাস হল 'নন হোমিসাইডাল মান্থ' বা 'খুন হীন' মাস। কলকাতা পুলিশের (Kolkata Police) গোয়েন্দা প্রধান মুরলিধর শর্মার এমনটাই দাবি।

7.Mamata on Law and Order: ডিসেম্বরে আইনশৃঙ্খলার অবনতি হতে পারে, মন্ত্রিসভায় আশঙ্কা প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে সতর্ক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) । তাঁর আশঙ্কা, নভেম্বরের শেষ থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে রাজ্যে অশান্তি করানো হতে পারে ৷ নবান্ন সূত্রে এই খবর পাওয়া গিয়েছে ৷

8.Virat Kohli: বিরাট ক্যারিশমা ! লঙ্কান কিংবদন্তিকে টপকে টি-20 বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ রানের মালিক কোহলি

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বিরাট নামার আগে টি-20 বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ রানের মালিকানা ছিল মাহেলা জয়বর্ধনের (Mahela Jayawardene) কাছে । টাইগারদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত 16 রানে পৌঁছনোর পরেই সেই রেকর্ড টপকে গেলেন কোহলি (Virat Kohli) । জয়বর্ধনের থেকে মাত্র 8টি ইনিংস কম খেলে তাজ মাথায় পরলেন বিরাট (Kohli becomes the highest run scorer in T20 World Cups) ।

9.Nisith on CAA: সারা দেশেই ধীরে ধীরে লাগু হবে সিএএ, জানালেন মোদির মন্ত্রী নিশীথ

গুজরাতের একটি অংশ নাগরিকত্ব আইন বলবৎ করা হয়েছে৷ এবার দেশের অন্য অংশেও সিএএ (CAA) বলবৎ করা হবে৷ বুধবার এমনটাই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র রাষ্ট্রমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক (Nisith Pramanik) ।

10.Jagadhatri Puja 2022: তিনফুটের জগদ্ধাত্রী প্রতিমা বানিয়ে তাক লাগাল চন্দননগরের ছোট্ট শ্রেয়ান

তিন ফুটের জগদ্ধাত্রী মূর্তি (Jagadhatri Idol) বানিয়ে ফেলল চন্দননগরের ছোট্টো শ্রেয়ান । ব্যান্ডেলের একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র সে ৷ আর এই ঠাকুর তৈরিতে যথেষ্ট উৎসাহীত করেছে তার পরিবার ।