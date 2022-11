1. Bhadu Sheikh Murder Case: তৃণমূল নেতা ভাদু শেখ খুনে মূল অভিযুক্ত ফয়জুলকে গ্রেফতার সিবিআইয়ের

গত 21 মার্চ খুন হন বীরভূমের রামপুরহাটের তৃণমূল (Trinamool Congress) নেতা ভাদু শেখ ৷ সেই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত ফয়জুল ওরফে পলাশ খান ৷ মঙ্গলবার রাতে বীরভূমের বগটুই গ্রাম থেকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই (CBI) ৷

2. Dilip on CAA Implementation: রাজ্য সিএএ লাগু হওয়ার সম্ভাবনা কম, শুভেন্দুর উলটো সুর দিলীপের

রাজ্য সিএএ লাগু হবে কিনা, তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করলেন সাংসদ দিলীপ ঘোষ (CAA is Less Likely to be Implemented in West Bengal) ৷ শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari) যেখানে একদিকে সিএএ কার্যকর করা নিয়ে জোড় দিচ্ছেন, সেখানেই উলটো সুর দিলীপের (Dilip Ghosh) গলায় ৷

3. Husband Tweets to PMO: স্ত্রীর ছুরিতে ক্ষতবিক্ষত হাত, সাহায্য চেয়ে পিএমও-র দ্বারস্থ স্বামী

স্ত্রীর অত্যাচারে নাজেহাল স্বামী ৷ কোনও উপায় না পেয়ে শেষে প্রধানমন্ত্রীর দফতরে বিষয়টি জানালেন নির্যাতিত স্বামী ৷ স্ত্রী নাকি তাঁকে প্রাণে মারারও হুমকি দিয়েছেন (Karnataka man says wife beats him) ৷

4. SRK turns 57: 'কতটা পথ পেরোলে তবে শাহরুখ হওয়া যায়'...সেকেন্ড ইনিংস শুরুর মুখে বলিউডের বাদশাহ

আগামী বছর মুক্তি পেতে চলেছে কিং খানের তিন তিনটি ছবি ৷ তার জন্য এখনও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন ভক্তরা ৷ বেশ বড় বিরতির পর বড় পর্দায় ফিরছেন শাহরুখ ৷ ষাটের দিকে আরও এক পা বাড়িয়ে তাঁর এই সেকেন্ড ইনিংস শুরু করবেন বলিউডের বাদশাহ (SRK 57th birthday)৷ তাঁর জন্য় রইল শুভেচ্ছা ৷

5. 20 Years Imprisonment: ক্ষমতার লোভে জেহাদে নেতৃত্ব ! কানসাসের মহিলাকে 20 বছরের কারদণ্ড

ক্ষমতার লোভে আমেরিকার কানসাস (Kansas) ছেড়ে সিরিয়ায় (Syria) বসবাস করতে শুরু করেছিলেন অ্যালিসন ফ্লুক-একরেন ৷ সেই সময়েই জেহাদি কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন তিনি ৷ এর জন্য অ্য়ালিসনকে 20 বছরের কারাদণ্ড দিল আদালত (20 Years Imprisonment) ৷

6. Cattle Smuggling Case: গরুপাচার মামলায় মলয় পিঠকে নিজাম প্যালেসে তলব সিবিআইয়ের

গরুপাচার কাণ্ডে বীরভূমের ব্যবসায়ী মলয় পিঠকে আবার জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় সিবিআই ৷ সেই মতো এ দিন তাঁকে নিজাম প্যালেসে হাজিরা দিতে বলে নোটিশ পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (CBI Summons Business Man Malay Pith at Nizam Palace) ৷

7. Gangrape in Hathras: হাথরসের কলেজ চত্বরেই নাবালিকা ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ

উত্তর প্রদেশের হাথরসে নাবালিকা ছাত্রীকে স্থানীয় একটি কলেজের মধ্যে তুলে নিয়ে যায় কয়েকজন ৷ তারপর তাকে অচেতন করে গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে (Minor girl gangraped by injecting drug in Hathras) ৷

8. SRK New Film Pathaan Teaser: জন্মদিনে ফ্যানেদের 'পাঠান'-এর টিজার উপহার কিং খানের

শাহরুখ খানের নতুন ছবি 'পাঠান'-এর জন্য বহুদিন থেকেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন শাহরুখ অনুরাগীরা ৷ এবার তাঁর 57তম জন্মদিনে সামনে এল বহু প্রতীক্ষিত এই ছবির টিজার(Shah Rukh Khan unveils Pathaan teaser) ৷

9. Uttar Pradesh Road Accident: আলিগড়ে একাধিক গাড়িতে বেপরোয়া বাসের ধাক্কা, মৃত 5

বেপরোয়া বাসের ধাক্কায় মৃত্যু হল 5 জনের ৷ মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের আলিগড়ে (Five People Kill as Private Bus Ramps Several Vehicles) ৷ বেসরকারি ওই বাসটি বেপরোয়া গতিতে এসে একাধিক গাড়িতে ধাক্কা মারে বলে অভিযোগ ৷

10. Son Fights for Mother: মায়ের ভরণপোষণের মামলা জিততে আইন নিয়ে পড়াশোনা ছেলের, পেলেন সুবিচারও

বিচ্ছেদের 30 বছর পরও ভরণপোষণ পাননি মা ৷ ছোট থেকে সবই দেখেছিলেন তিনি ৷ মাকে এই মামলা জেতানোর জন্য আইন নিয়ে পড়লেন ছেলে ৷ অবশেষে মা পেলেন প্রাপ্য ভরণপোষণ (Mother-Son Story) ৷