1. Cattle Smuggling Case: গরুপাচার মামলায় মলয় পিঠকে নিজাম প্যালেসে তলব সিবিআইয়ের

গরুপাচার কাণ্ডে বীরভূমের ব্যবসায়ী মলয় পিঠকে আবার জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় সিবিআই ৷ সেই মতো এ দিন তাঁকে নিজাম প্যালেসে হাজিরা দিতে বলে নোটিশ পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (CBI Summons Business Man Malay Pith at Nizam Palace) ৷

2. Gangrape in Hathras: হাথরসের কলেজ চত্বরেই নাবালিকা ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ

উত্তর প্রদেশের হাথরসে নাবালিকা ছাত্রীকে স্থানীয় একটি কলেজের মধ্যে তুলে নিয়ে যায় কয়েকজন ৷ তারপর তাকে অচেতন করে গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে (Minor girl gangraped by injecting drug in Hathras) ৷

3. ED summons Jharkhand CM: ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সরেনকে তলব করল ইডি

ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সরেনকে (Jharkhand CM Hemant Soren) তলব ইডির (ED) ৷ অবৈধ খনন

ও তোলাবাজি সংক্রান্ত টাকা তছরুপের মামলায় (Money Laundering Case) বৃহস্পতিবার ইডির সামনে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে তাঁকে ৷ এর আগে এই মামালায় তিনজনকে গ্রেফতার করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (Enforcement Directorate) আধিকারিকরা ৷

4. Rahul Gandhi Slams KCR: 'প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে কাজ করেন কেসিআর', আক্রমণ রাহুলের

কংগ্রেস সাংসদ তথা রাহুল গান্ধি এখন তেলেঙ্গানায় ৷ এখানে মসনদে কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী দল টিআরএস ৷ তাই ভারত জোড়ো যাত্রা রাজধানী হায়দরাবাদে আসতেই একে অপরের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করা শুরু হল (Telengana CM KCR versus Congress Leader Rahul Gandhi) ৷

5. 501 Runs Scored in T-20: দক্ষিণ আফ্রিকার ঘরোয়া টি-20 ম্যাচে উঠল 501 রান ! ভাঙল সব রেকর্ড

দক্ষিণ আফ্রিকা টি-20 চ্যালেঞ্জের (CSA T20 Challenge) একটি ম্যাচে রেকর্ড 501 রান উঠল ৷ টাইটন বনাম নাইটদের ম্যাচে প্রথম ইনিংসে 271 রান তোলে টাইটনরা ৷ আর দ্বিতীয় ইনিংসে নাইটরা করে 230 রান (T20 World Record 501 Runs Scored) ৷

6. Cattle Smuggling Case: গরুপাচারে বিপুল অর্থের লেনদেনে জড়িত কোন কোন ভুয়ো সংস্থা ! তদন্তে সিবিআই

গরুপাচার কাণ্ডের তদন্তে নেমেছে সিবিআই ৷ এই পাচার থেকে বিশাল অঙ্কের টাকা আসত পাচারকারীদের হাতে ৷ তদন্তকারীদের অনুমান, সেই টাকা বহু ভুয়ো সংস্থার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ত বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে (CBI tracking accounts of multiple shell entities used to divert Bengal cattle scam proceeds) ৷

7. Gujrat Bridge Collapse: স্ত্রী প্রয়াত শুনে সংজ্ঞা হারালেন স্বামী, জ্ঞান ফিরল না আর !

প্রতক্ষ্যদর্শীরা জানিয়েছেন, দুর্ঘটনায় স্ত্রী মীরা প্রয়াত হয়েছেন শুনেই সংজ্ঞা হারান স্বামী হর্ষ । পরে তাঁরও মৃত্যু হয়। মাত্র মাস পাঁচেক আগে বিয়ে হয় দু'জনের । মোরবিতে আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে এসে ঘটে গেল চরম দুর্ঘটনা (Rajkot man died after hearing the sad demise of his wife) ।

8. KMC Officials Show Caused : ফাইল ফেলে রাখার অভিযোগ, কলকাতা পৌরনিগমের 3 আধিকারিককে শো-কজ

টক টু মেয়রে (Talk to Mayor) প্রতিবারই সর্বোচ্চ অভিযোগের তালিকায় থাকে মিউটেশন সংক্রান্ত অভিযোগ । মেয়রের নির্দেশের পরেও বহু ক্ষেত্রেই সমস্যার মীমাংসা হয় না । এবার সেই মিউটেশনের ফাইল নিয়ে গড়িমসি করার অভিযোগে সম্পত্তি কর মূল্যায়ন এবং রাজস্ব আদায় বিভাগের তিন আধিকারিককে শো-কজ করল কলকাতা পৌরনিগম কর্তৃপক্ষ ৷

9. West Bengal Weather Update: উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা, দক্ষিণে রোদঝলমলে আকাশ

শীত আসছে ৷ শিশির জমছে ঘাসে ৷ তাপমাত্রা বাড়লেও তা অস্বস্তিজনক হয়ে উঠছে না ৷ হালকা শীতের অনুভূতি থাকছে রাতে (IMD Kolkata Weather Forecast) ৷

10. Kolkata Market Price: জগদ্ধাত্রী পুজোয় বাজারে সবজি-মাছ-মাংসের দাম কত ?

কী বলছে আজকের বাজারদর ? জেনে নিন একনজরে ৷ জগদ্ধাত্রী পুজো ঘিরে উৎসবের রেশ চলছে । এরইমধ্যে কী বলছে বাজারদর (Market Price in Kolkata) ?