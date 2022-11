1. Rahul Gandhi Slams KCR: 'প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে কাজ করেন কেসিআর', আক্রমণ রাহুলের

কংগ্রেস সাংসদ তথা রাহুল গান্ধি এখন তেলেঙ্গানায় ৷ এখানে মসনদে কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী দল টিআরএস ৷ তাই ভারত জোড়ো যাত্রা রাজধানী হায়দরাবাদে আসতেই একে অপরের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করা শুরু হল (Telengana CM KCR versus Congress Leader Rahul Gandhi) ৷

2. Cattle Smuggling Case: গরুপাচারে বিপুল অর্থের লেনদেনে জড়িত কোন কোন ভুয়ো সংস্থা ! তদন্তে সিবিআই

গরুপাচার কাণ্ডের তদন্তে নেমেছে সিবিআই ৷ এই পাচার থেকে বিশাল অঙ্কের টাকা আসত পাচারকারীদের হাতে ৷ তদন্তকারীদের অনুমান, সেই টাকা বহু ভুয়ো সংস্থার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ত বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে (CBI tracking accounts of multiple shell entities used to divert Bengal cattle scam proceeds) ৷

3. Gujrat Bridge Collapse: স্ত্রী প্রয়াত শুনে সংজ্ঞা হারালেন স্বামী, জ্ঞান ফিরল না আর !

প্রতক্ষ্যদর্শীরা জানিয়েছেন, দুর্ঘটনায় স্ত্রী মীরা প্রয়াত হয়েছেন শুনেই সংজ্ঞা হারান স্বামী হর্ষ । পরে তাঁরও মৃত্যু হয়। মাত্র মাস পাঁচেক আগে বিয়ে হয় দু'জনের । মোরবিতে আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে এসে ঘটে গেল চরম দুর্ঘটনা (Rajkot man died after hearing the sad demise of his wife) ।

4. KMC Officials Show Caused : ফাইল ফেলে রাখার অভিযোগ, কলকাতা পৌরনিগমের 3 আধিকারিককে শো-কজ

টক টু মেয়রে (Talk to Mayor) প্রতিবারই সর্বোচ্চ অভিযোগের তালিকায় থাকে মিউটেশন সংক্রান্ত অভিযোগ । মেয়রের নির্দেশের পরেও বহু ক্ষেত্রেই সমস্যার মীমাংসা হয় না । এবার সেই মিউটেশনের ফাইল নিয়ে গড়িমসি করার অভিযোগে সম্পত্তি কর মূল্যায়ন এবং রাজস্ব আদায় বিভাগের তিন আধিকারিককে শো-কজ করল কলকাতা পৌরনিগম কর্তৃপক্ষ ৷

5. West Bengal Weather Update: উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা, দক্ষিণে রোদঝলমলে আকাশ

শীত আসছে ৷ শিশির জমছে ঘাসে ৷ তাপমাত্রা বাড়লেও তা অস্বস্তিজনক হয়ে উঠছে না ৷ হালকা শীতের অনুভূতি থাকছে রাতে (IMD Kolkata Weather Forecast) ৷

6. Kolkata Market Price: জগদ্ধাত্রী পুজোয় বাজারে সবজি-মাছ-মাংসের দাম কত ?

কী বলছে আজকের বাজারদর ? জেনে নিন একনজরে ৷ জগদ্ধাত্রী পুজো ঘিরে উৎসবের রেশ চলছে । এরইমধ্যে কী বলছে বাজারদর (Market Price in Kolkata) ?

7. Gujarat Bridge Collapse: মোরবি নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে মোদি, দুর্গত পরিবারগুলির সংস্পর্শে থাকার নির্দেশ প্রশাসনকে

মোরবির দুর্ঘটনা (Gujarat Bridge Collapse) নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi)৷ দুর্ঘটনায় দুর্গত পরিবারগুলির সংস্পর্শে থাকার জন্য প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি ৷

8. Ma Canteen: মা ক্যান্টিনে খেলেন মন্ত্রী বীরবাহা,পরিবেশনে জেলাশাসক

ঝাড়গ্রাম জেলা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল চত্বরে পৌরসভার উদ্যোগে খোলা হল মা ক্যান্টিন (Ma Canteen Started at Jhargram) ৷ ক্যান্টিনে খাবার খেলেন রাজ্যের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা ৷ খাবার পরিবেশন করলেন ঝাড়গ্রামের জেলাশাসক সুনীল কুমার আগরওয়াল । উপস্থিত সকলকে খাবার পরিবেশন করলেন জেলাশাসক । ক্যান্টিনের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী বীরবাহা । উদ্বোধনের পর ক্যান্টিন ঘুরে দেখেন মন্ত্রী। মেনুতে ছিল ভাত, ডাল, সবজি এবং ডিম সেদ্ধ । 2 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গোবিন্দ সোমানি সকলের পাতে এদিন ভাত বেড়ে দেন । তারপর জেলাশাসক মন্ত্রীর পাতে ডাল দিয়ে সকলকে ডাল দেন ।

9. Suvendu Slams Dev: এনামুলের টাকায় সিনেমা বানাচ্ছেন, মেদিনীপুরে দেবকে তীব্র কটাক্ষ শুভেন্দুর

মেদিনীপুরে গান্ধিমূর্তির কাছে আমরা ক'জন ক্লাবের জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধনের পর সংবাদমাধ্যমের কাছে তীব্র কটাক্ষ ছুড়ে দেন (Suvendu Adhikari slams MP Dev in Medinipur)। ঘাটালে দেবের কাটমানি না-নেওয়া প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "গরু পাচারকারী এনামুলের কাছ থেকে পাঁচ কোটি টাকা নিয়ে সেই টাকায় দেব ইন্ডাস্ট্রিতে সিনেমা করছে ।"

10. HBD SRK: শুনতে হয়েছে কু-কথা, মুখের উপর বন্ধ হয়েছে দরজা... সহজ নয় 'এসআরকে' হওয়া

বুধবার 57তম জন্মদিন বলিউডের বেতাজ বাদশা শাহরুখ খানের ৷ তবে লড়াইটা সহজ ছিল না শুরুতে ৷ আসুন আজ ফিরে দেখি তাঁর পুরোনো দিনের গল্প...