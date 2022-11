1.Review Meeting on Bridges: সেতু নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক নবান্নে, গুরুত্বপূর্ণ 2 ব্রিজ নতুন করে তৈরির সিদ্ধান্ত

সেতু নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক হল নবান্নে (Review Meeting on Bridges)৷ সেই বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ 2টি ব্রিজ নতুন করে তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে (Morbi Bridge Collapse)৷

2.Gujarat Bridge Collapse: মোরবি নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে মোদি, দুর্গত পরিবারগুলির সংস্পর্শে থাকার নির্দেশ প্রশাসনকে

মোরবির দুর্ঘটনা (Gujarat Bridge Collapse) নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi)৷ দুর্ঘটনায় দুর্গত পরিবারগুলির সংস্পর্শে থাকার জন্য প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি ৷

3.CPIM: বাংলা-ত্রিপুরায় সংগঠনের হাল ফেরাতে আলোচনা সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে

গত তিনদিন দিল্লিতে সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক হয়েছে (CPIM Central Committee) । সেখানে বাংলা ও ত্রিপুরার সংগঠনের হাল ফেরানো নিয়ে আলোচনা হয় বলে জানা গিয়েছে ৷

4.CPIM: বোলপুরে শিল্প না হলে জমি ফেরতের দাবিতে পথে নামল সিপিএম

বাম আমলে বীরভূমের বোলপুরের (Bolpur) শিবপুর মৌজায় শিল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হয় । পরে তৃণমূল কংগ্রেসের (Trinamool Congress) সরকারও একই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ৷ কিন্তু সেখানে এখন আবাসন প্রকল্প তৈরি হচ্ছে ৷ তাই জমি ফেরতের দাবিতে শুরু হয়েছে আন্দোলন ৷

5.Minor Girl Raped: তান্ত্রিকের প্ররোচনায় দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রীকে ধর্ষণ, 14 দিনের জেল হেফাজত অভিযুক্ত শিক্ষকের

বাঁকুড়ায় দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রীকে ধর্ষণের ঘটনায় 14 দিনের জেল হেফাজতে পাঠানো হল বাঁকুড়ার অভিযুক্ত গৃহশিক্ষককে (14 days of JC for the accused in minor girl rape incident in Bankura) ৷ মঙ্গলবার ধৃত তান্ত্রিকেরও 14 দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালত ৷

6.Dev Slams Hiran: মাইক পেলে আবেগের বশে অনেকে অনেক কিছু বলেন, হিরণকে পালটা কটাক্ষ দেবের

পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালে কালীপুজোর উদ্বোধনে গিয়ে অভিনেতা তথা স্থানীয় সাংসদ দেবের (Dev) সমালোচনা করেছিলেন হিরণ চট্টোপাধ্যায় (Hiran Chatterjee) ৷ মঙ্গলবার ঘাটালে গিয়ে খড়গপুরের বিধায়কের সব প্রশ্নের জবাব দিলেন দেব ৷

7.Delhi Triple Murder: দিল্লিতে একই বাড়িতে খুন 3 জন, রক্ষা পেল 3 বছরের শিশু

একই বাড়িতে 3 জনের খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দিল্লিতে (Delhi Triple Murder) ৷ দুষ্কৃতীরা বাবা, মা'কে খুন করলেও রক্ষা পেয়েছে 3 বছরের শিশু ৷ খুন করা হয়েছে বাড়ির পরিচারিকাকেও (Triple Murder case in Delhi Harinagar area) ৷

8.Stop Child Marriage: জগদ্ধাত্রী পুজোয় মহিলার বেশে বাল্যবিবাহ রোধের প্রচারে শিক্ষক

মুখে মেকআপ ৷ গালে লাল দাগ ৷ কপালে ইয়া বড় লাল টিপ ৷ পরনে ঘাগরা ৷ হাতে রয়েছে পোস্টার আর তাতে লেখা, বাল্য বিবাহ(Stop Child Marriage)বন্ধ করুন ৷ জগদ্ধাত্রী পুজোর মন্ডপে এমনই একজনকে দেখা গেল ৷ কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতেই মিলল পরিচয় ৷

9.Morbi Bridge Collapse: পোস্তার সেতু কাটমানি দিয়ে তৈরি হচ্ছিল, মোরবির সঙ্গে তার তুলনা হয় না ! তোপ বঙ্গ বিজেপির

পোস্তার সেতু (Posta bridge collapse) কাটমানি দিয়ে তৈরি হচ্ছিল ৷ মোরবির সেতু বিপর্যয়ের সঙ্গে তার কোনও তুলনা হয় না ৷ প্রধানমন্ত্রী মন্তব্যের হয়ে সাফাই গেয়ে এ ভাবেই শাসকদলের বিরুদ্ধে তোপ দাগল বঙ্গ বিজেপি ৷

10.PM Modi Visits Morbi: মোরবির হাসপাতালে আহতদের সঙ্গে দেখা করলেন মোদি, গেলেন এসপি অফিসে

হাসপাতালে (Morbi hospital) গিয়ে মোরবির সেতু দুর্ঘটনায় (Gujarat Bridge collapse) আহতদের সঙ্গে দেখা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi Visits Morbi)৷ এরপর তিনি যান মোরবির পুলিশ সুপারের অফিসে ৷