1. PM Modi Visits Morbi: মোরবির হাসপাতালে আহতদের সঙ্গে দেখা করলেন মোদি, গেলেন এসপি অফিসে

হাসপাতালে (Morbi hospital) গিয়ে মোরবির সেতু দুর্ঘটনায় (Gujarat Bridge collapse) আহতদের সঙ্গে দেখা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi Visits Morbi)৷ এরপর তিনি যান মোরবির পুলিশ সুপারের অফিসে ৷

2. Dev Slams Hiran: মাইক পেলে আবেগের বশে অনেকে অনেক কিছু বলেন, হিরণকে পালটা কটাক্ষ দেবের

পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালে কালীপুজোর উদ্বোধনে গিয়ে অভিনেতা তথা স্থানীয় সাংসদ দেবের (Dev) সমালোচনা করেছিলেন হিরণ চট্টোপাধ্যায় (Hiran Chatterjee) ৷ মঙ্গলবার ঘাটালে গিয়ে খড়গপুরের বিধায়কের সব প্রশ্নের জবাব দিলেন দেব ৷

3. Green Signal for VVIPs: শহরের রাস্তায় 15 ভিভিআইপি চাইলেই পাবেন সবুজ সিগন্যাল, তালিকায় কারা ?

শহরের রাস্তায় 15 জন ভিভিআইপি চাইলেই পাবেন সবুজ সিগন্যাল (Green Signal for VVIPs)৷ এই তালিকায় আছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, বিরোধী দলনেতা, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ আরও অনেকে ৷

4. Sankrail Kash Product: স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কর্মীদের সাহায্যে কাশফুলের পণ্য তৈরির উদ্যোগ সাঁকরাইলে ব্লক প্রশাসনের

গতবছর হাওড়ায় এক প্রশাসনিক সভায় প্রথমবার কাশফুল থেকে বালিশ, পাশবালিশ, লেপ তৈরির এই পরামর্শ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী (Mamata Banerjee) ৷ তাঁর সেই পরামর্শকে বাস্তবায়িত করতে উদ্যোগ নিল সাঁকরাইল ব্লক প্রশাসন (Initiative to Make Kash Product) ৷ আর তার জন্য বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর (Self Help Groups) সাহায্য শুরু হয়েছে কাশফুল সংগ্রহের কাজ ৷

5. Sovan Chatterjee: 'পোস্তা ব্রিজ ভেঙে যাওয়ার দায় এই সরকারের নয়', গুজরাত বিপর্যয়ের প্রসঙ্গ টেনে তৃণমূলের পাশে শোভন

নারদা মামলায় (Narada Case) ইডির করা কেসে মঙ্গলবার ব্যাঙ্কশাল আদালতে হাজিরা দেন ফিরহাদ হাকিম, শোভন চট্টোপাধ্যায় ও মদন মিত্র (Firhad Hakim,Sovan Chatterjee Madan Mitra appears in court in Narada Case) ।

6. Santragachi Bridge to be Closed: মোরবি থেকে শিক্ষা ! দেড় মাস বন্ধ রেখে মেরামতি হবে সাঁতরাগাছি সেতুর

একটানা দেড় মাসের জন্য বন্ধ হতে চলেছে সাঁতরাগাছি সেতু (Santragachi Bridge to be Closed)। সেতু বন্ধের জেরে দুর্ভাগে পড়তে পারেন নিত্যযাত্রীরা (Santragachi bridge repair)।

7. HBD SRK: শুনতে হয়েছে কু-কথা, মুখের উপর বন্ধ হয়েছে দরজা... সহজ নয় 'এসআরকে' হওয়া

বুধবার 57তম জন্মদিন বলিউডের বেতাজ বাদশা শাহরুখ খানের ৷ তবে লড়াইটা সহজ ছিল না শুরুতে ৷ আসুন আজ ফিরে দেখি তাঁর পুরোনো দিনের গল্প...

8. Babil Khan Debut Film Qala: কবে আসছে ইরফান-পুত্রের প্রথম ছবি 'কালা'?

এবার পর্দায় অভিষেক করতে চলেছেন প্রয়াত অভিনেতা ইরফান খানের পুত্র বাবিল খান ৷ নেটফ্লিক্সের নতুন প্রজেক্ট 'কালা'-এর মাধ্যমে অভিনয় জগতে পা রাখতে চলেছেন তিনি ৷ নির্মাতারা জানিয়েছেন এই গল্পটি মুক্তি পেতে চলেছে আগামী 1 ডিসেম্বর(Tripti Dimri Babil Khan film release date) ৷

9. Duare sarkar Camp: আজ থেকে হাওড়ায় ফের শুরু দুয়ারে সরকার, যুক্ত হয়েছে দুটি নতুন পরিষেবা

আবার নতুন করে হাওড়াতে শুরু হল দুয়ারে সরকার প্রকল্পের ক্যাম্প (Duare sarkar Camp) । এবার ক্যাম্পে যুক্ত হচ্ছে আরও দুই নতুন পরিষেবা ।

10. CAA in Gujarat: গুজরাতে উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব প্রদান, ঘুরপথে সিএএ লাগুর সম্ভাবনা দেখছে বিরোধীরা

মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের (Ministry of Home Affairs) তরফে একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। যাতে স্পষ্ট বলা বয়েছে গুজরাতের দুই জেলা মেহসানা ও আনন্দে আফগানিস্তান, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে আগত শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে (Minorities From 3 countries living in two Gujarat districts to get citizenship)। যদিও এক্ষেত্রে অমুসলিম অর্থাৎ হিন্দু, শিখ, জৈন, খ্রিষ্টান, পার্সি, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী শরণার্থীদেরই এই নাগরিকত্ব দেওয়া হবে।