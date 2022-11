1.Mamata-Stalin Meet: চেন্নাই সফরে মুখ্যমন্ত্রী, মমতা-স্তালিন সাক্ষাৎ ঘিরে বাড়ছে জল্পনা

আগামিকাল চেন্নাই যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ সরকারি আমন্ত্রণে সেখানে গিয়ে তিনি তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্তালিনের সঙ্গে দেখা করবেন ৷ দেশের দু'প্রান্তের বিজেপি বিরোধী দুই শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে কী কথা হবে (BJP Opposition TMC and DMK) ?

2.Suvendu on CAA Implementation: এক যাত্রায় তো পৃথক ফল হয় না, রাজ্যেও চালু হবে সিএএ: শুভেন্দু

রাজ্যে চালু হবে নাগরকিত্ব সংশোধনী আইন (CAA) ৷ দাবি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর (Suvendu Adhikari)৷

3.Gujarat Minorities Citizenship: ভোটমুখী গুজরাতে সংখ্যালঘু শরণার্থীদের নাগরিকত্ব ! সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের

গুজরাতের কিছু জেলায় প্রতিবেশী আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ থেকে হিন্দু ছাড়াও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করেন ৷ তাঁদের ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে কেন্দ্র (Centre over citizenship to minorities in Gujarat) ৷

4.Twitter Bans Accounts in India: যৌনতা-সন্ত্রাস ছড়ানোয় ভারতের 54 হাজার অ্যাকাউন্ট নিষিদ্ধ করল টুইটার

যৌনতা ও সন্ত্রাস ছড়ানোয় (Accounts in India promoting sexual content terror) ভারতের 54 হাজার অ্যাকাউন্ট নিষিদ্ধ করল টুইটার (Twitter Bans Accounts in India)৷ 26 অগস্ট থেকে 25 সেপ্টেম্বরের মধ্যে এই অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে যৌনতা ও সন্ত্রাস ছড়ানোর অভিযোগ রয়েছে ৷

5.Digital Currency Payment: ইন্টারনেট ছাড়াই করুন ডিজিটাল কারেন্সি পেমেন্ট

এবার বেশি করে টাকা পকেটে নিয়ে ঘুরতে হবে না ৷ আপনার ফোন থেকেই করুন ডিজিটাল কারেন্সি পেমেন্ট ৷ এর জন্য কোনও ইন্টারনেট বা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের প্রয়োজন নেই । আর এটি ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (আরবিআই) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত । কী এই ডিজিটাল কারেন্সি (What is Digital Currency)? কী এর সুবিধাগুলি ? চলুন জেনে নিন ৷

6.Gujarat Bridge Disaster: মোরবি বিপর্যয়ে বুধে শোক পালন গুজরাতে, প্রযুক্তিগত ত্রুটিকেই দায়ী করছে পুলিশ

মোরবি বিপর্যয়ের (Gujarat Bridge Disaster) জন্য বুধবার রাজ্যে শোক পালনের কথা ঘোষণা করল গুজরাত সরকার (Gujarat to mourn Morbi disaster)৷ সেতু ভেঙে পড়ার জন্য প্রযুক্তিগত ত্রুটিকেই দায়ী করছে পুলিশ ৷

7.Sampurna Lahiri: অভিনয়, প্রযোজনা, রান্নাবান্না নিয়ে ত্রিকোণ প্রেমের আড্ডায় সম্পূর্ণা লাহিড়ী

11 নভেম্বর মুক্তি পাচ্ছে অনিমেষ বসু পরিচালিত বাংলা ছবি 'তৃতীয়'। সেখানে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন সম্পূর্ণা লাহিড়ী। অনেকদিন পর বড় পর্দায় কামব্যাক তাঁর। এরই মাঝে প্রযোজক হিসেবেও অভিষেক ঘটেছে তাঁর (Sampurna Lahiri on Her New Film)। আসন্ন বাংলা ধারাবাহিক 'বাংলা মিডিয়াম'-এও একটি বলিষ্ঠ চরিত্রে অভিনয় করতে চলেছেন তিনি। এত ব্যস্ততার মাঝেও রান্না নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করেন তিনি। একইসঙ্গে খাদ্যরসিক সম্পূর্ণা। অভিনয়, প্রযোজনা এবং রান্নাবান্না নিয়ে দেদার আড্ডা দিলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধির সঙ্গে (Sampurna Shares Her Thoughts With ETV Bharat)।

8.TMC Factionalism in Panihati: তৃণমূলের পার্টি অফিস দখল ঘিরে ধুন্ধুমার পানিহাটিতে

দুই তৃণমূল কাউন্সিলরের বিবাদ ও হাতাহাতিতে ধুন্ধুমার পানিহাটিতে (TMC Factionalism in Panihati) । সংঘর্ষে জড়ালেন অনুগামীরাও । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনল বিশাল পুলিশবাহিনী ।

9.Rains Lash Tamil Nadu: টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন তামিলনাড়ু, স্কুলে ছুটি ঘোষণা

তামিলনাড়ুতে 29 অক্টোবর থেকে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বৃষ্টি শুরু হয়েছে । ফলে জলমগ্ন তামিলনাড়ু (Heavy Rainfall) ৷ চেন্নাই, কাঞ্চিপুরম, তিরুভাল্লুর, চেঙ্গেলপেট, নাগাপট্টিনম, থাঞ্জাভুর এবং তিরুভারুর জেলায় স্কুলে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে ।

10.First Date: প্রথম ডেট'কে করুন পকেটফ্রেন্ডলি, রইস কয়েকটি টিপস

ডেটিং আজকাল খুব ব্যয়বহুল । 2021 সালে, টিন্ডার ফিউচার অফ ডেটিং রিপোর্ট প্রকাশ করেছে যে সারা বিশ্বের তরুণরা সহজ এবং সৃজনশীল ডেটিং পছন্দ করে । এই বছর বেশ কয়েকটি ডেটিং অ্যাপের সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, বেশিরভাগই সাশ্রয়ী মূল্যের ডেটিংয়ে ঝুঁকছে (First Date)।