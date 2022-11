1. Gujarat Minorities Citizenship: ভোটমুখী গুজরাতে সংখ্যালঘু শরণার্থীদের নাগরিকত্ব ! সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের

গুজরাতের কিছু জেলায় প্রতিবেশী আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ থেকে হিন্দু ছাড়াও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করেন ৷ তাঁদের ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে কেন্দ্র (Centre over citizenship to minorities in Gujarat) ৷

2. Gujarat Bridge Collapse: সেতু রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নামি ঘড়ি প্রস্তুতকারক সংস্থা, কিন্ত কেন ? উত্তর অজানা মোরবি প্রশাসনের

মোরবিতে এখনও পর্যন্ত বিপর্যয়ের বলি 134, নিখোঁজ বহু ৷ কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয় এই বিপর্যয়ের দায় কার ? তাহলে সামনে আসবে স্থানীয় প্রশাসনের চূড়ান্ত গাফিলতি এবং অপেশাদারিত্ব ৷ সর্বপ্রথম উল্লেখ্য যে বিষয়টি সেটি হল, ব্রিটিশ আমলে তৈরি হওয়া মোরবি সেতুর সাম্প্রতিক সময়ে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল এক ঘড়ি প্রস্তুতকারক সংস্থার হাতে (Clock manufacturing firm entrusted with Morbi bridge upkeep preponed its opening) ৷ যা চমকে দেওয়ার মতো ৷

3. Atal Bridge: মোরবি সেতু বিপর্যয়ের জের, অটল ব্রিজে মানুষের ওঠায় নিয়ন্ত্রণ আমেদাবাদ পৌরনিগমের

সবরমতী নদীর উপরে তৈরি হওয়া অটল ব্রিজে মানুষের ওঠায় নিয়ন্ত্রণ লাগু করা হবে (Restricts Number of Visitors in Atal Bridge) ৷ এমনটাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমেদাবাদ পৌরনিগম কর্তৃপক্ষ ৷ মোরবিতে ব্রিজ বিপর্যয়ের (Gujarat Bridge Collapse) জেরে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷

4. Petrol-Diesel Price Drop: সাত মাস পর প্রথম পেট্রল-ডিজেলের দাম কমল দেশে

বেশ কিছু দিন ধরেই বিশ্বের বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম অপরিবর্তিত রয়েছে ৷ এমনকী তা আগের থেকে হ্রাস পেয়েছে ৷ তাই দেশেও কমল জ্বালানির দাম (Petrol Diesel Price Drop) ৷

5. Pulwama Attack: পুলওয়ামা হামলা নিয়ে অবমাননাকর পোস্ট, 5 বছরের কারাদণ্ড বেঙ্গালুরুর ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়ার

পুলওয়ামা হামলা নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় অবমাননাকর পোস্ট (Derogatory Posts on Pulwama Attack) করেছিল বেঙ্গালুরুর এক ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া ৷ 2019 সালের সেই মামলায় ফইজ রাশিদ নামে ওই যুবককে 5 বছরের কারাদণ্ডের (Bengaluru Student Sentences 5 Years Jail) নির্দেশ দিয়েছে বেঙ্গালুরুর বিশেষ আদালত ৷

6. Minor Girl Raped: 'দোষ' কাটাতে নাবালিকা ছাত্রীকে ধর্ষণ ! পুলিশের জালে অভিযুক্ত শিক্ষক, পরামর্শদাতা তান্ত্রিক

দ্বিতায় শ্রেণির ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ । দোষ কাটাতে ওই কুকর্ম করেছে খোদ গৃহশিক্ষক ৷ এমনই অভিযোগ উঠেছে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত একটি গ্রামে (Minor Girl Raped by Private Tutor) ।

7. Bappi Lahiri: প্রতিবাদের ভাষা বাপ্পিদার 'জিমি জিমি', লকডাউনের বিরুদ্ধে 'ভারতীয়'র গানই হাতিয়ার চিনা জনতার

গান বারবার হয়ে উঠেছে প্রতিবাদের ভাষা ৷ বার ফের একবার প্রতিবাদের ভাষা হিসাবে গানকেই বেছে নিলেন চিনা নাগরিকরা ৷ কঠোর লকডাউন এবং চিনা সরকারের কঠিন জিরো কোভিড নীতির চাপে পড়ে লক্ষ লক্ষ সাধারণ জনতার কণ্ঠে উঠে এল প্রয়াত ডিস্কো কিং বাপ্পি লাহিড়ির 'জিমি জিমি আযা আযা' গানকে (New Anthem In China To Protest Covid Lockdowns) ৷

8. Four Tigers in Sundarbans: সুন্দরবনের জঙ্গলে একসঙ্গে চারটি বাঘ, বিরল দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি পর্যটকদের

সুন্দরবনে দেখা মিলল এক বিরল দৃশ্যের ৷ জঙ্গলে নদীর পাড়ে একসঙ্গে চারটি বাঘ বসে রয়েছে (Four Tigers in Sundarbans) ৷ শুধু তাই নয়, বাচ্চাগুলোকে নিয়ে আবার সাঁতারও শেখাচ্ছে বাঘিনী ৷ আর এই দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করলেন ঘুরতে আসা পর্যটকেরা ৷

9. HBD Aishwarya Rai Bachchan: ছবি না-করেও কানে প্রতিবার ডাক পান ঐশ্বর্য, কেন জানেন ?

বিশ্ব সুন্দরী ঐশ্বর্য রাই বচ্চন 1 নভেম্বর তাঁর 49 তম জন্মদিন উদযাপন করছেন। এই উপলক্ষ্যে চলুন জেনে নেওয়া যাক অভিনেত্রীর কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ট্রিপ সংক্রান্ত কিছু বিশেষ কথা।

10. Virat Kohli: বিরাটের হোটেল রুমের ভিডিয়ো ভাইরালে ক্ষমা চাইল কর্তৃপক্ষ, সাসপেন্ড অভিযুক্ত কর্মী

বিরাট কোহলির রুমের ভিডিয়ো প্রকাশের ঘটনায় (Virat Kohli Hotel Room Footage), ক্ষমা চাইল পারথের ওই হোটেল কর্তৃপক্ষ (Perth Hotel Issues Apology to Virat Kohli) ৷ সেই সঙ্গে সেখানকার কর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে ৷