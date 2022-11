1. Gujarat Minorities Citizenship: ভোটমুখী গুজরাতে সংখ্যালঘু শরণার্থীদের নাগরিকত্ব ! সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের

গুজরাতের কিছু জেলায় প্রতিবেশী আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ থেকে হিন্দু ছাড়াও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করেন ৷ তাঁদের ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে কেন্দ্র (Centre over citizenship to minorities in Gujarat) ৷

2. Minor Girl Raped: 'দোষ' কাটাতে নাবালিকা ছাত্রীকে ধর্ষণ ! পুলিশের জালে অভিযুক্ত শিক্ষক, পরামর্শদাতা তান্ত্রিক

দ্বিতায় শ্রেণির ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ । দোষ কাটাতে ওই কুকর্ম করেছে খোদ গৃহশিক্ষক ৷ এমনই অভিযোগ উঠেছে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত একটি গ্রামে (Minor Girl Raped by Private Tutor) ।

3. Petrol-Diesel Price Drop: সাত মাস পর প্রথম পেট্রল-ডিজেলের দাম কমল দেশে

বেশ কিছু দিন ধরেই বিশ্বের বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম অপরিবর্তিত রয়েছে ৷ এমনকী তা আগের থেকে হ্রাস পেয়েছে ৷ তাই দেশেও কমল জ্বালানির দাম (Petrol Diesel Price Drop) ৷

4. Dr JJ Irani Demise: চলে গেলেন 'স্টিল ম্যান অফ ইন্ডিয়া' জামশেদ জে ইরানি

বিশ্বে তিনি ভারতের স্টিল ম্যান বলেই খ্যাত ৷ চার দশকেরও বেশি সময় তিনি টাটা স্টিল পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ৷ 2011 সালে অবসর নেন ৷ সোমবার রাতে মারা গিয়েছেন জামশেদ জে ইরানি (Jamshed J Irani passes away) ৷

5. Bappi Lahiri: প্রতিবাদের ভাষা বাপ্পিদার 'জিমি জিমি', লকডাউনের বিরুদ্ধে 'ভারতীয়'র গানই হাতিয়ার চিনা জনতার

গান বারবার হয়ে উঠেছে প্রতিবাদের ভাষা ৷ বার ফের একবার প্রতিবাদের ভাষা হিসাবে গানকেই বেছে নিলেন চিনা নাগরিকরা ৷ কঠোর লকডাউন এবং চিনা সরকারের কঠিন জিরো কোভিড নীতির চাপে পড়ে লক্ষ লক্ষ সাধারণ জনতার কণ্ঠে উঠে এল প্রয়াত ডিস্কো কিং বাপ্পি লাহিড়ির 'জিমি জিমি আযা আযা' গানকে (New Anthem In China To Protest Covid Lockdowns) ৷

6. Sudipta Chakraborty: আজকের প্রজন্মের সবকিছু রাতারাতি পাওয়ার প্রবণতা: সুদীপ্তা

অনিমেষ বসু পরিচালিত 'তৃতীয়' ছবিতে জয় সেনগুপ্তর সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন সুদীপ্তা চক্রবর্তী (Sudipta Chakraborty Shares Her Thoughts)। অভিনয়ের পাশাপাশি চলছে সঞ্চালনা এবং অভিনয় শিক্ষার স্কুল । আজকের প্রজন্মের অভিনয় শিক্ষার্থীদের নিয়ে নিজের মতামত জানালেন সুদীপ্তা চক্রবর্তী (Sudipta Chakraborty on New Film)।

7. Virat Kohli: বিরাটের হোটেল রুমের ভিডিয়ো ভাইরালে ক্ষমা চাইল কর্তৃপক্ষ, সাসপেন্ড অভিযুক্ত কর্মী

বিরাট কোহলির রুমের ভিডিয়ো প্রকাশের ঘটনায় (Virat Kohli Hotel Room Footage), ক্ষমা চাইল পারথের ওই হোটেল কর্তৃপক্ষ (Perth Hotel Issues Apology to Virat Kohli) ৷ সেই সঙ্গে সেখানকার কর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে ৷

8. CFL Kolkata Derby: প্রথম জয়ের খোঁজে লাল-হলুদ, অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হতে চায় মহমেডান

মঙ্গলবার দুপুরে কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামে মহামেডান স্পোর্টিং এবং ইস্টবেঙ্গল একে অপরের মুখোমুখি । কলকাতা লিগের সুপার সিক্সের ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল কোনও বিদেশি ফুটবলার খেলায়নি । প্রতিপক্ষ দলের সাফল্যের রসায়নে বিদেশিদের ভূমিকা বড় (Mohammedan SC versus East Bengal Club) ।

9. Syed Mushtaq Ali Trophy: হিমাচল প্রদেশের চ্যালেঞ্জ সামলাতে দলগত সংহতিতে জোর লক্ষ্মীরতনের

আজ বাংলার মুখোমুখি হিমাচল প্রদেশ ৷ সল্টলেকের ভিডিয়োকন অ্যাকাডেমির মাঠে মুস্তাক আলি টি-20'র ম্যাচে মঙ্গলবার বাংলার শেষ চারে ওঠার লড়াই (Bengal and Himachal Pradesh in Mushtaq Ali T20) ৷

10. Katrina Halloween Look: হ্যালোউইনে পারফেক্ট হার্লে কুইনের অবতারে ক্যাটসুন্দরী

হ্যালোউইনের (Katrina Halloween Look) সাজে নয়া অবতারে ধরা দিলেন ক্যাটরিনা কাইফ (Katrina Kaif)৷ তাঁর ছবি ফোন ভূতের (Phone Bhoot) মুক্তির আগে পারফেক্ট হার্লে কুইনের (Harley Quinn) সাজে হাজির ক্যাটসুন্দরী ৷