1. Dr JJ Irani Demise: চলে গেলেন 'স্টিল ম্যান অফ ইন্ডিয়া' জামশেদ জে ইরানি

বিশ্বে তিনি ভারতের স্টিল ম্যান বলেই খ্যাত ৷ চার দশকেরও বেশি সময় তিনি টাটা স্টিল পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ৷ 2011 সালে অবসর নেন ৷ সোমবার রাতে মারা গিয়েছেন জামশেদ জে ইরানি (Jamshed J Irani passes away) ৷

2. West Bengal Weather Update: মেঘলা আকাশ, শুষ্ক আবহাওয়ায় শীতের আভাস নেই

আগামী ক'দিন আবহাওয়া শুষ্ক থাকলেও তাপমাত্রার তেমন একটা পরিবর্তন হবে না ৷ বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই ৷ শীতও এখনই পড়ছে না (Winter Forecast) ৷

3. Syed Mushtaq Ali Trophy: হিমাচল প্রদেশের চ্যালেঞ্জ সামলাতে দলগত সংহতিতে জোর লক্ষ্মীরতনের

আজ বাংলার মুখোমুখি হিমাচল প্রদেশ ৷ সল্টলেকের ভিডিয়োকন অ্যাকাডেমির মাঠে মুস্তাক আলি টি-20'র ম্যাচে মঙ্গলবার বাংলার শেষ চারে ওঠার লড়াই (Bengal and Himachal Pradesh in Mushtaq Ali T20) ৷

4. Market Price in Kolkata: বাজার যাওয়ার আগে দেখে নিন সবজি থেকে ডিম, মাছ, মাংসের দাম

বেশ কয়েকটি সবজির দাম বেড়েছে । মাছের দামে বিশেষ হেরফের নেই । মাংসের দাম বিশেষ একটা বদল হয়নি (Market Price of Vegetables Fish and Meat in kolkata)। বাজার করতে যাওয়ার আগে দেখে নিন আজকের বাজারদর (Market Price in Kolkata) ৷

5. Gujarat Bridge Collapse: সেতু রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নামি ঘড়ি প্রস্তুতকারক সংস্থা, কিন্ত কেন ? উত্তর অজানা মোরবি প্রশাসনের

মোরবিতে এখনও পর্যন্ত বিপর্যয়ের বলি 134, নিখোঁজ বহু ৷ কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয় এই বিপর্যয়ের দায় কার ? তাহলে সামনে আসবে স্থানীয় প্রশাসনের চূড়ান্ত গাফিলতি এবং অপেশাদারিত্ব ৷ সর্বপ্রথম উল্লেখ্য যে বিষয়টি সেটি হল, ব্রিটিশ আমলে তৈরি হওয়া মোরবি সেতুর সাম্প্রতিক সময়ে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল এক ঘড়ি প্রস্তুতকারক সংস্থার হাতে (Clock manufacturing firm entrusted with Morbi bridge upkeep preponed its opening) ৷ যা চমকে দেওয়ার মতো ৷

6. Asansol Criminal Flees: চিকেন পক্সে আইসোলেশনে, হাসপাতালের জানালা ভেঙে পালাল আসামি

পুলিশের গাফিলতির সুযোগ নিয়ে আসানসোল জেলা হাসপাতাল (Asansol District Hospital) থেকে জানালা ভেঙে পালাল এক আসামি ৷ ওয়ার্ডের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে (Criminal Flees) ৷

7. Partha Chatterjee: একশো শতাংশ দলের সঙ্গে আছি, আদালত থেকে বেরিয়ে বললেন পার্থ

সোমবার আলিপুর আদালতে (Alipore Court) পেশ করা হয় প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে (Partha Chatterjee) ৷ আদালত তাঁকে আবারও জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে ৷ জেল থেকে বের হওয়ার সময় পার্থ জানান যে তিনি একশো শতাংশ তৃণমূলের (Trinamool Congress) সঙ্গে আছেন ৷

8. Morbi Bridge Collapse: মোরবির ঘটনায় উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠকে মোদি, মঙ্গলে যাচ্ছেন ঘটনাস্থলে

মোরবি নদীর উপর ব্রিজ বিপর্যয় নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Narendra Modi) ৷ মঙ্গলবার তাঁর ঘটনাস্থলে যাওয়ার কথা ৷

9. Partha Chatterjee: 30 নভেম্বর পর্যন্ত বিচারবিভাগীয় হেফাজতেই পার্থ-অর্পিতা

সোমবার ব্যাঙ্কশাল আদালতে তোলা হয় এসএসসি মামলায় ধৃত রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha Chatterjee) ও তাঁর ঘনিষ্ঠ অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে ৷ পার্থর আর্জি সায় নেই বিচারকের ৷ আরও একমাস বিচারবিভাগীয় হেফাজতেই পার্থ-অর্পিতা ৷

10. Ganja Smuggling: বিপুল পরিমাণ ফেনসিডিল ও গাঁজা-সহ আটক 2 পাচারকারী

ফেনসিডিল ও গাঁজা-সহ আটক করা হল দুই পাচারকারীকে ৷ ধৃতদের থেকে 8.5 কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয় (Ganja Smuggling) ৷