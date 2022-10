1. India's Tour of NZ: বিশ্বকাপের মধ্যেই পরবর্তী দু'টি সফরের দলঘোষণা, নিউজিল্যান্ড সফরে নেতা বদল টিম ইন্ডিয়ার

রোটেশন মেনে বিশ্বকাপ পরবর্তী নিউজিল্যান্ড সফরে ভারতের টি-20 দলকে নেতৃত্ব দেবেন অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া ৷ কারণ, ওই সিরিজে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলিকে ৷ কিউয়িদের বিরুদ্ধে ওয়ান-ডে সিরিজে রোহিত-কোহলির সঙ্গে বিশ্রামে যাচ্ছেন পান্ডিয়াও ৷ ভারতীয় দল খেলবে শিখর ধাওয়ানের নেতৃত্বে (BCCI has picked the squads for upcoming New Zealand and Bangladesh tour) ৷

2. Morbi Bridge Collapse: মোরবির ব্রিজ বিপর্যয়ের ঘটনায় ধৃত 9

গুজরাতের মোরবিতে সেতু বিপর্যয় ও শতাধিক মানুষের মৃত্যুর ঘটনায় 9 জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ (Morbi Bridge Collapse) ৷ ধৃতরা সকলে সেতুটির দেখভালের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে জানা গিয়েছে ৷

3. Calcutta High Court: বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীকে চার সপ্তাহের মধ্যে পরীক্ষায় বসতে দিতে হবে, নির্দেশ হাইকোর্টের

প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের (Primary Education Board) ভুলে শিক্ষক নিয়োগের (Primary Teacher Recruitment) পরীক্ষায় বসতে পারেননি নেফাউর শেখ নামে এক ব্যক্তি ৷ কলকাতা হাইকোর্টের (Calcutta High Court) বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (Justice Abhijit Gangopadhyay) আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে তাঁকে পরীক্ষায় বসতে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন ৷

4. T-20 World Cup 2022: আইরিশদের বিরুদ্ধে জিতেও অজিদের সেমি-ফাইনালের অংক জটিল, গোলকধাঁধা গ্রুপ-1

টি-20 বিশ্বকাপে (T20 World Cup 2022) সেমি-ফাইনালের অংক জটিল গ্রুপ ওয়ানে ৷ বিশেষ করে গ্রুপ ওয়ানের দ্বিতীয় দল হিসাবে কারা সেমিতে পৌঁছবে, তা পুরোপুরি অংকের খেলা (Hard Equation in Group 1 for Semi Finals in T20 World Cup) ৷ এদিন আয়ারল্যান্ডকে 42 রানে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া (Australia Wins Against Ireland by 42 Runs) ৷

5.College Girl Dies by Suicide: শপিং মলে চকোলেট চুরির ভিডিয়ো ভাইরাল ! অপমানে 'আত্মঘাতী' ছাত্রী

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায় এক কলেজ ছাত্রীর চকোলেট চুরির ঘটনা ! তার জেরেই ওই তরুণী আত্মহত্য়া করেন (College Girl Dies by Suicide) বলে অভিযোগ ৷ আলিপুরদুয়ারের (Alipurduar) জয়গাঁ থানা এলাকার ঘটনা ৷

6. TMC Slams PM Modi: পোস্তা ব্রিজ ভাঙা নিয়ে মোদির মন্তব্যই মোরবি সেতু দুর্ঘটনায় হাতিয়ার তৃণমূলের

2016 সালে কলকাতায় ভেঙে পড়ে পোস্তা ব্রিজ ৷ সেই নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে (Mamata Banerjee) কটাক্ষ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Narendra Modi) ৷ এবার সেই প্রসঙ্গ টেনে মোদিকে বিঁধল তৃণমূল কংগ্রেস (Trinamool Congress) ৷

7. Partha Chatterjee: মেজাজ হারালেন, আদালতেই সাংবাদিকদের ধমক পার্থর

সাংবাদিকদের প্রশ্ন শুনে রেগে গেলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়(Partha Chatterjee)৷ আলিপুর আদালতের সামনেই মেজাজ হারিয়ে সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বললেন, চুপ থাকুন ৷

8. Man Dies Due to Rare Disease: বিরল রোগে আক্রান্ত হয়ে আর জি কর হাসপাতালে মৃত ব্যক্তি

বিরল রোগে আক্রান্ত হয়ে আর জি কর হাসপাতালে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির (Man Dies Due to Rare Disease)৷ উত্তর 24 পরগনার মধ্যমগ্রামের বাসিন্দা 44 বছরের ওই ব্যক্তির নাম মৃণ্ময় রায় ।

9. Kurseong Accident: কার্শিয়াংয়ে 250 মিটার খাদে গাড়ি, মৃত 3

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ল যাত্রীবাহী গাড়ি ৷ ঘটনাস্থলেই মৃত্যু 3 মহিলার ৷ চলতি বছরে কার্শিয়াংয়ে এটিই সব থেকে বড় দুর্ঘটনা বলে জানিয়েছে প্রশাসন(Kurseong Accident)৷

10. Partha Chatterjee: 'শরীর ভালো নেই, আমি আর পারছি না', আদালতে কাতর পার্থ

সোমবার ব্যাঙ্কশাল আদালতে তোলা হয় এসএসসি মামলায় ধৃত রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha Chatterjee) ও তাঁর ঘনিষ্ঠ অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে ৷