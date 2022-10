1. Amit Mitra: বিজেপিকে ভোটে সাহায্য করে রাম রহিম ! প্রয়াত জেটলির প্রসঙ্গ টেনে সরব অমিত মিত্র

প্যারোলে ছাড়া পেয়ে বিতর্কে বাবা গুরমিত রাম রহিম (Gurmeet Ram Rahim) ৷ পুরনো ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে রাম রহিমের সঙ্গে বিজেপির সংযোগ রয়েছে কি না, প্রশ্ন তুলেছেন বাংলার প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র (Amit Mitra) ৷

2. Bratya Basu on Teacher Recruitment: 'আন্দোলন করলেই চাকরি নয়', রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগ প্রসঙ্গে মন্তব্য শিক্ষামন্ত্রীর

স্কুলে শিক্ষক পদে নিয়োগের দাবিতে চলছে চাকরিপ্রার্থীদের আন্দোলন ৷ তারই মাঝে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানালেন, নিয়োগ হবে যোগ্যতার ভিত্তিতে ৷ আন্দোলন করলেই চাকরি মিলবে না ৷

3. Sharad Pawar: অসুস্থ শরদ পাওয়ার, ভর্তি মুম্বইয়ের হাসপাতালে

অসুস্থ হয়ে এনসিপি-র (NCP) সভাপতি শরদ পাওয়ার (Sharad Pawar) ভর্তি হলেন মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ৷ তাঁকে তিনদিন চিকিৎসকরা পর্যবেক্ষণে রাখবেন বলে জানা গিয়েছে ৷

4. Twitter Blue Tick: টুইটারের ব্লু টিক ভেরিফায়েড অ্যাকাউন্ট পেতে এবার খসবে পকেট

টুইটারের ব্লু টিক (Twitter Blue Tick) ভেরিফায়েড অ্যাকাউন্ট পেতে হলে এ বার পকেট খসাতে হবে ৷ ব্লু টিক অ্যাকাউন্টের (Twitter New Feature) জন্য ব্যবহারকারীদের থেকে চার্জ নেওয়ার পরিকল্পনা করেছেন ইলন মাস্ক (Elon Musk)৷

5. PM Modi to Visit Morbi: মঙ্গলবার মোরবি সেতু দুর্ঘটনাস্থলে যাচ্ছেন মোদি

গুজরাতের সেতু বিপর্যয়ের (Gujarat Bridge Disaster) পর মোরবিতে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi to visit Morbi)৷ আগামিকাল, মঙ্গলবার তিনি সেখানে যাবেন বলে জানা গিয়েছে (PM Modi to visit Morbi)৷

6. Controversies of Aishwarya Rai: রূপ সাম্রাজ্ঞী ঐশ্বর্যর জীবনের এমন কিছু বিতর্ক, যা ঝড় তুলেছিল বলিউডে

একদিকে রূপের সাম্রাজ্ঞী আবার অন্যদিকে তাঁর জীবন ঘিরেই নানা বিতর্ক ৷ আসুন ফিরে দেখি ঐশ্বর্যর জীবনের কিছু বিতর্কিত অধ্যায় ৷

7. Vehicles Insurance: গাড়ির বিমা করানোর আগে কোন কোন দিকে নজর রাখবেন !

নতুন গাড়ি বা বাইকের ক্ষেত্রে বিমা খুব জরুরি (Vehicles Insurance) ৷ না হলে ট্রাফিক আইনে জরিমানা তো দিতেই হয় ৷ তাছাড়া গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়লে খরচ করতে হয় মালিককেই ৷

8. Gujarat Bridge Collapse: গুজরাতের সেতু বিপর্যয়ে মর্মাহত বিশ্ব, শোকবার্তা পুতিন-দেউবার

গুজরাতের সেতু বিপর্যয়ের (Gujarat Bridge Collapse) ঘটনায় শোকবার্তা পাঠালেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন (Vladimir Putin Gujarat Bride Collapse)৷ শোকাহত বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের নেতারা ৷

9. Siliguri Dengue Death: শিলিগুড়িতে ফের ডেঙ্গির থাবা, তৃণমূল নেতা-সহ মৃত 2

শিলিগুড়িতে ক্রমে বাড়ছে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা (Siliguri Dengue situation) ৷ সোমবার ডেঙ্গিতে মৃত্যু হয়েছে 2 জনের (two died of Dengue in Siliguri) ৷ বাড়ছে উদ্বেগ ৷

10. Rijiju Slams Mamata: বাংলায় তৃণমূলের আইনের শাসন চলে, মমতাকে কটাক্ষ রিজিজুর

বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে (Mamata Banerjee) কটাক্ষ করে টুইট করলেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী কিরেন রিজিজু (Union Law Minister Kiren Rijiju) ৷ তাঁর দাবি, বাংলায় আইনের শাসনের বদলে তৃণমূলের আইনের শাসন চলে ৷