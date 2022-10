1.Rijiju Slams Mamata: বাংলায় তৃণমূলের আইনের শাসন চলে, মমতাকে কটাক্ষ রিজিজুর

বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে (Mamata Banerjee) কটাক্ষ করে টুইট করলেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী কিরেন রিজিজু (Union Law Minister Kiren Rijiju) ৷ তাঁর দাবি, বাংলায় আইনের শাসনের বদলে তৃণমূলের আইনের শাসন চলে ৷

2.Bowbazar Metro Disaster: দুর্গাপিতুরি লেনে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য প্রথম পর্যায়ে তৈরি হবে 23টি বাড়ি

ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রো রেলের (East West Metro Rail Service) কাজে বিপর্যয় নেমে আসে বউবাজারে ৷ (Bowbazar Metro Disaster) ৷ বহু মানুষ গৃহহারা হন ৷ তাঁদের জন্য এবার বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করতে চলেছে কলকাতা মেট্রো রেল নিগম (Kolkata Metro Rail Corporation) বা কেএমআরসিএল (KMRCL) ৷ প্রাথমিক পর্যায়ে তৈরি হবে 23টি বাড়ি ৷

3.Human Sacrifice: হবু-স্বামীর দীর্ঘায়ুর জন্য প্রেমিককে খুন, গ্রেফতার প্রেমিকা

ফলের জুসে বিষ মিশিয়ে প্রেমিককে খাইয়ে খুন (Murder) ৷ এমনই তথ্য উঠে এসেছে তদন্তে ৷ পুলিশ অভিযুক্ত প্রেমিকাকে গ্রেফতার করেছে ৷

4.Woman Body Recovered: কন্যাসন্তান জন্মানোর পর রহস্যমৃত্যু মায়ের, শহরের হাসপাতালে রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার

কন্যাসন্তান জন্মের পর এক মায়ের রহস্যজনক মৃত্যুতে চাঞ্চল্য ছড়াল ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে (National Medical College)৷ হাসপাতাল থেকে উদ্ধার হয়েছে ওই মহিলার রক্তাক্ত দেহ ৷

5.Gujarat Bridge Collapse: গুজরাতে সেতু ভেঙে বিপর্যয়, মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি মর্মাহত দলাই লামার

গুজরাতের সেতু বিপর্যয়ের (Gujarat Bridge Collapse) ঘটনায় শোকপ্রকাশ করলেন বৌদ্ধ ধর্মগুরু দলাই লামা (Dalai Lama) ৷ চিঠি লিখে শোকবার্তা পাঠালেন গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেলকে (Bhupendra Patel) ৷

6.Eken Series New Venture: দলবল নিয়ে পর্দায় ফিরছেন একেনবাবু, এবার রহস্য রাজস্থানে

আগামী বছর তাঁর দলবল নিয়ে পর্দায় ফিরছেন একেনবাবু(Anirban Chakrabarti New Project) ৷ অনির্বান চক্রবর্তী, সোমক ঘোষ এবং সুহোত্র মুখোপাধ্য়ায়ের জুটিকে এবার দেখা যাবে মরুভূমিতে(The Eken Ruddhaswas Rajasthan is Coming Soon) ৷

7.Gujarat Bridge Collapse: মোরবি ব্রিজ দুর্ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে, 35 সেকেন্ডেই সব শেষ

প্রকাশ্যে এল মোরবি ব্রিজ দুর্ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ (CCTV Footage) ৷ সময় নিল না এক মিনিটও ৷ তার আগেই সব শেষ ৷ উল্লেখ্য, 11 অগস্ট 1979, এইদিনে গুজরাতের মোরবিতে মাচ্ছি নদীর ওপর এই কেবল ব্রিজটি ভেঙে যায় (Gujarat Bridge Collapse) ৷ সেই দুর্ঘটনাতেও বহু মানুষ মারা গিয়েছিলেন ৷ গতকাল, অর্থাৎ 30 অক্টোবর আবারও 43 বছর পর একই ঘটনা ঘটল ৷ 140 বছরের পুরনো এই ব্রিজটির অবস্থা জরাজীর্ণ থাকায় তার সংস্কারকার্য চলছিল ৷ কিন্তু সম্প্রতি এই কাজ শেষ হয় ৷ এরপর ব্রিজটি জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয় ৷ চলতি মাসের 26 অক্টোবর, অর্থাৎ তার ঠিক পাঁচ দিন পরে ফের অঘটন ঘটল ৷ ব্রিজটি গতকাল সন্ধ্যায় ভেঙে পড়ে ৷ সেই সময় ওই ব্রিজে থাকা 400 জনেরও বেশি মানুষ নদীতে ডুবে যায়।

8.Morbi Bridge Collapse: মোরবি ব্রিজ দুর্ঘটনায় প্রাণে বেঁচেও অনাথ হয়ে গেল 4 বছরের জিয়াংশ

মোরবির মাচ্ছু নদীতে (Machchhu River) ব্রিজ দুর্ঘটনায় (Morbi Bridge Collapse) প্রাণে বেঁচে গিয়েছে জিয়াংশ নামে 4 বছরের এক শিশু ৷ কিন্তু, তার বাবা-মা মারা গিয়েছেন ৷

9.Supreme Court: ধর্ষণের প্রমাণ পেতে করা যাবে না 'টু ফিঙ্গার টেস্ট', রায় শীর্ষ আদালতের

ধর্ষণের প্রমাণ পেতে আর করা যাবে না বিতর্কিত 'টু ফিঙ্গার টেস্ট' (Two Finger Test) ৷ ঝাড়খণ্ডের একটি মামলা প্রসঙ্গে সোমবার এই রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court) ৷

10.Juveniles Kill Youth: বোনকে উত্ত্যক্ত করায় প্রতিবাদ, দিল্লিতে কিশোরকে কুপিয়ে খুন 2 নাবালক ইভ-টিজারের

বোনকে উত্ত্যক্ত (Eve-teasing) করায় প্রতিবাদ জানিয়েছিল এক কিশোর ৷ তাকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল 2 জন নাবালক ইভ-টিজারের বিরুদ্ধে ৷ দিল্লির প্যাটেল (Delhi Murder) নগরে এই ঘটনা ঘটেছে (Juveniles Kill Youth)৷