1.Supreme Court: ধর্ষণের প্রমাণ পেতে করা যাবে না 'টু ফিঙ্গার টেস্ট', রায় শীর্ষ আদালতের

ধর্ষণের অভিযোগ প্রমাণের জন্য আর করা যাবে না 'টু ফিঙ্গার টেস্ট' (Two Finger Test) ৷ সোমবার এমনই নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court) ৷ এই প্রসঙ্গে শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ হল, যাঁরা ধর্ষণের শিকার হন, তাঁদের আনা অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য আজও টু ফিঙ্গার টেস্ট করা হয় !

2.Gujarat Bridge Tragedy: গুজরাতের সেতুর সলিল সমাধি উত্তাপ বাড়াচ্ছে রাজ্য রাজনীতিতে

গুজরাতের সেতুর সলিল সমাধির (Gujarat Bridge Tragedy) ঘটনায় উত্তাপ বাড়ছে রাজ্য রাজনীতিতে ৷ এই ঘটনায় বিজেপিকে একহাত নিয়েছে তৃণমূল (TMC slams BJP)৷ পালটা জবাব দিয়ে শাসক দলকে পোস্তা সেতু ভেঙে (Posta Bridge Collapse) পড়ার কথা মনে করিয়ে দিয়েছে গেরুয়া শিবির ৷

3.Dilip Ghosh: 'ব্রিজ তো কলকাতাতেও ভাঙে', গুজরাতের সেতু বিপর্যয়ে মন্তব্য দিলীপের

গুজরাতে সেতু বিপর্যয়ের (Gujarat Bridge Tragedy) ঘটনা নিয়ে প্রশ্নের জবাবে কলকাতা ও দক্ষিণ কোরিয়ার প্রসঙ্গ টানলেন বিজেপির সহসভাপতি দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh) ৷ দিলেন যান্ত্রিক ত্রুটির দোহাই ৷

4.Gujarat Bridge Collapse: গুজরাতে ব্রিজ ভেঙে মৃত্যু বর্ধমানের যুবকের

রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে 6টা নাগাদ গুজরাতের মোরবিতে মাচ্ছি নদীর ওপর একটি কেবল ব্রিজ ভেঙে পড়ে (Gujarat Bridge Collapse) ৷ তাতে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে ৷ মৃতদের মধ্যে একজন এ রাজ্যের বাসিন্দা ৷ তাঁর বাড়ি পূর্ব বর্ধমানের পর্বস্থলীতে ৷

5.Kharagpur IIT Student Death: খড়গপুর আইআইটি-তে ছাত্রের রহস্যমৃত্যুতে হাইকোর্টে মামলা পরিবারের

গত 14 অক্টোবর খড়্গপুর আইআইটি-র (Kharagpur IIT) লালা লাজপত রায় হলের একটি ঘর থেকে ফয়জল আহমেদ নামে এক ছাত্রের পচাগলা দেহ উদ্ধার হয় । পরিবারের দাবি, ফয়জলকে খুন করা হয়েছে ৷ সিআইডি (CID) বা সিটের অধীনে তদন্তের দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে পরিবার ৷

6.Menaka Gambhir: মেনকা গম্ভীরের বিদেশ যাত্রা সংক্রান্ত রিট পিটিশন গ্রহণ করল কলকাতা হাইকোর্ট

মাকে দেখতে যেতে চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন করেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্যালিকা মেনকা গম্ভীর (Menaka Gambhir Files Writ Petition in Calcutta HC) ৷ সেই আবেদন মঞ্জুর করল বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার বেঞ্চ ৷

7.Narendra Modi on Morbi Incident: ‘আমার মন পড়ে মোরবিতে’, জাতীয় ঐক্য দিবসের অনুষ্ঠানে শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর

তিনি একতা নগরে থাকলেও, তাঁর মন পড়ে মোরবিতে সেতু বিপর্যয়ে নিহত ও আহতদের কাছে ৷ জাতীয় ঐক্য দিবসের (National Unity Day) অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এমনটাই জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi on Morbi Incident) ৷

8.Naihati Clash: নৈহাটিকাণ্ডে পুলিশের জালে মূল অভিযুক্ত-সহ 2

গা ঢাকা দিয়েও শেষরক্ষা হল না । নৈহাটিকাণ্ডে অবশেষে পুলিশের জালে মূল অভিযুক্ত-সহ তার এক সঙ্গী (Two accused arrested) । বাঁশবাগান থেকে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ দু'জনকে হাতেনাতে ধরল পুলিশ ।

9.Aamir Mother Suffers Heart Attack: হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভরতি আমির খানের মা

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মুম্বইয়ের একটি হাসপাতালে ভরতি হলেন আমির খানের মা ৷ মায়ের সঙ্গে দীপাবলি উদযাপনের জন্য তাঁদের পঞ্চগিনির বাড়িতেই ছিলেন আমির ৷ আর সেখানেই হৃদরোগে আক্রান্ত হন তাঁর মা ৷ এরপর দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়(Aamir Khan mother Zeenat suffers heart attack) ৷

10.First Song of Kothamrito: মুক্তি পেল 'কথামৃত'র প্রথম গান, প্রেমে ডুব কৌশিক-অপরাজিতার

এক অসম্পূর্ণ দাম্পত্যের সম্পূর্ণ গল্প বলবে নতুন ছবি 'কথামৃত'। মুক্তি পেল এই সিনেমার প্রথম গান "থেকেছি ভাবে-আড়িতে" (First Song of Kothamrito is Out Now )। আগামী 18 নভেম্বর বড় পর্দায় মুক্তি পাবে ছবিটি ।