1.Aamir Mother Suffers Heart Attack: হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভরতি আমির খানের মা

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভরতি হলেন আমির খানের মা ৷ মায়ের সঙ্গে দীপাবলি উদযাপনের জন্য তাঁদের পঞ্চগিনির বাড়িতেই ছিলেন আমির ৷ আর সেখানেই হৃদরোগে আক্রান্ত হন তাঁর মা ৷ এরপর দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়(Aamir Khan mother Zeenat suffers heart attack) ৷

2.First Song of Kothamrito: মুক্তি পেল 'কথামৃত'র প্রথম গান, প্রেমে ডুব কৌশিক-অপরাজিতার

এক অসম্পূর্ণ দাম্পত্যের সম্পূর্ণ গল্প বলবে নতুন ছবি 'কথামৃত'। মুক্তি পেল এই সিনেমার প্রথম গান "থেকেছি ভাবে-আড়িতে" (First Song of Kothamrito is Out Now )। আগামী 18 নভেম্বর বড় পর্দায় মুক্তি পাবে ছবিটি ।

3.French Open Badminton 2022: ফ্রেঞ্চ ওপেন ব্যাডমিন্টনে পুরুষদের ডবলস চ্যাম্পিয়ন সাত্বিক-চিরাগ জুটি

ফ্রেঞ্চ ওপেন ব্যাডমিন্টনে (French Open Badminton 2022) ইতিহাস সাত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি (Satwiksairaj Rankireddy) এবং চিরাগ শেট্টি (Chirag Shetty) জুটির ৷ 39 বছর পর পুরুষদের ডবলস চ্যাম্পিয়ন তাঁরা ৷

4.Sonali Chakrabarti Passes Away : প্রয়াত অভিনেত্রী সোনালী চক্রবর্তী

ফের টলিউড হারাল এক নক্ষত্রকে (Death of Sonali Chakrabarti)। প্রয়াত হলেন অভিনেত্রী সোনালী চক্রবর্তী । কয়েকদিন ধরেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভরতি ছিলেন।

5.Virat Kohli: 'বিরাট' রেকর্ড! টি-20 বিশ্বকাপে হাজার রান কোহলির

পারথে গতকাল দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভারত হারলেও উজ্বল বিরাট কোহলি (Virat Kohli)। দ্বিতীয় ব্যাটার হিসেবে টি-20 বিশ্বকাপে করলেন 1000 রান (Virat Kohli Becomes the 2nd Batter to Score 1000 Runs)।

6.Paeng Hits Philippines: ফিলিপিন্সে ভয়াবহ ‘পেয়াং’ ঝড়ে প্রায় 100 জনের মৃত্যু

ফিলিপিন্সে ভয়াবহ ঝড় পেয়াং (Severe Tropical Storm Paeng)-এর জেরে প্রায় 100 জনের মৃত্যু (Death Toll Nears Hundred in Philippines) ৷ সপ্তাহ শেষে এই ঝড় আছড়ে পড়েছে ফিলিপিন্সের বিভিন্ন এলাকায় ৷ বহু মানুষ আহত এবং নিখোঁজ রয়েছেন ৷

7.Elephant in Siliguri: দলছুট হাতির শাবক, ফেরত নিতে 'অস্বীকার' বাবা-মার

বয়স মাত্র আট মাস। বাবা-মা সন্তান হিসেবে মেনে নিতে নারাজ। জায়গা হয়নি দলেও । দলের কেউ সদস্য হিসেবে মেনে নেয়নি। দলে জায়গা না পেয়ে এই গ্রাম, সেই গ্রাম ঘুরে আন্তর্জাতিক সীমান্ত (Border) পার করে শেষমেশ ঢুকে পড়ে ভীন দেশে। আর এবার তাকে দেশে ফেরাতে রেসকিউ অপারেশন হতে চলেছে ভীন দেশে ৷ কোনও মানুষ নয়। ঘটনাটি মাত্র আট মাস বয়সের একটি হাতির শাবকের (Elephant Cub)।

8.Sayan Ghosh: ব্লাড ক্যানসারে আক্রান্ত সায়ন ঘোষের বোন, অনুরাগীদের সাহায্য চাইলেন অভিনেতা

ব্লাড ক্যানসারে ভুগছেন সায়ন ঘোষের বোন ৷ চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন প্রায় 50 লক্ষ টাকা । অনুরাগীদের কাছে সাহায্যের আবেদন জানালেন অভিনেতা (Actor Sayan Ghosh Seeks Help form The Netizen)৷

9.Morbi Bridge Tragedy: সেতু বিপর্যয়ের ঘটনা মৃত বেড়ে শতাধিক, সিট গঠন সরকারের, কর্মসূচিতে বদল মোদির

গুজরাতের মিউনিসিপ্যাল কমিশনার রাজকুমার বেনিওয়ালের নেতৃত্বে কাজ করবে এই বিশেষ তদন্তকারী দল । সাংবাদিকদের তিনি জানিয়েছেন, তদন্তকারী দলের প্রথম কাজ দুর্ঘটনার কারণ খুঁজে বের করা (Municipal Commissioner of Gujrat Rajkumar Beniwal will lead the probe team) ।

10.Ashok Gehlot: 'ঈদে ছাগল কেনার মতো বিরোধী বিধায়ক কিনছে বিজেপি', দাবি গেহলতের

তিনি বলেন, "বিজেপির আচরণে গণতন্ত্রাতিক ব্যবস্থার ক্ষতি হচ্ছে । নির্বাচনী বন্ডের সাহায্যে বিধায়ক কিনে একের পর এক সরকার ফেলে দিচ্ছে বিজেপি । লোকে যেভাবে ঈদের সময় ছাগল কেনে সেভাবে বিজেপি বিধায়ক কিনছে । (Gehlot accused BJP of poaching opposition MLAS)"