1.Morbi Bridge Tragedy: সেতু বিপর্যয়ের ঘটনা মৃত বেড়ে শতাধিক, সিট গঠন সরকারের, কর্মসূচিতে বদল মোদির

গুজরাতের মিউনিসিপ্যাল কমিশনার রাজকুমার বেনিওয়ালের নেতৃত্বে কাজ করবে এই বিশেষ তদন্তকারী দল । সাংবাদিকদের তিনি জানিয়েছেন, তদন্তকারী দলের প্রথম কাজ দুর্ঘটনার কারণ খুঁজে বের করা (Municipal Commissioner of Gujrat Rajkumar Beniwal will lead the probe team) ।

2.Jagadhatri Puja 2022: 'সঙ্গে থাকুন, খারাপ সময় এলেও দিদি পাশে থাকবে', অভয়বার্তা মমতার

পুজোর উদ্বোধনে এসে মুখ্যমন্ত্রী বলেন,"অ্যায়সেহি হামারে সাথ রহিয়ে। আপ দেখিয়ে আপকা কভি বুরা দিন নেহি আয়েঙ্গে। আপকা অগর বুরা দিন আ জায়ে তো দিদি আপকা পাস রহেগা।"

3.Suryakanta Mishra: সূর্যর ফেসবুক পেজে হানা, আইনি পথে সিপিএম

আচমকাই রবিবার রাতে বিষয়টি নজরে আসতে উদ্যোগ নিতে শুরু করে সিপিএমের ডিজিটাল টিম। কে বা কারা পেজটি হ্যাক করেছে তা জানার চেষ্টা শুরু হয়েছে। ফেসবুক কর্তৃপক্ষের কাছেও অভিযোগ জানানো হয়েছে বলে খবর (The digital team of CPIM lodged a complaint with Facebook authority)।

4.Kolkata Market Price: কী বলছে আজকের বাজারদর ? জেনে নিন একনজরে

আজ সপ্তাহের প্রথম কাজের দিন হলেও চারদিকে উৎসব। একদিকে ছটপুজো অন্যদিকে জগদ্ধাত্রী পুজো ঘিরে সরগরম চারপাশ। উৎসবের রেশ এসে পড়েছে বাজারদরেও । দেখুন কী বলছে বাজারদর (Market Price in Kolkata) ?

5.West Bengal Weather Update: জগদ্ধাত্রী পুজোতে বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই, পারদ পড়লেও শীত দূরেই

বঙ্গের বাতাসে ঠান্ডার ভাব বাড়ছে (Weather Update for today)। ইতিমধ্যেই যে উত্তরের বাতাসে ভর দিয়ে এপার বাংলা ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং এড়িয়েছিল, সেই বাতাসের হাত ধরেই ঠান্ডার শিরশিরানি অনুভূত হচ্ছে (Weather Forecast)। ইতিমধ্যেই 29 অক্টোবরে পারদ পতন এক দশকের রেকর্ড ভেঙেছে।

6.Gujarat Bridge Collapse: গুজরাতে ব্রিজ ভেঙে মৃত কমপক্ষে 60, বাড়ছে হতাহতের সংখ্যা

রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে 6টা নাগাদ গুজরাতের মোরবিতে মাচ্ছু নদীর উপর একটি কেবল ব্রিজ ভেঙে পড়ে (Gujarat Bridge Collapse)৷ এর জেরে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে ৷ ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷

7.IND vs SA: ব্যাটিং ব্যর্থতার দোসর জঘন্য ফিল্ডিং, প্রোটিয়াদের কাছে হারল রোহিতের ভারত

পারথে এদিন টসভাগ্য সঙ্গ দিলেও ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মার (Rohit Sharma) প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত ব্যুমেরাং হয়ে ফেরে ৷ সূর্যকুমার যাদবের (Suryakumar Yadav) ঝোড়ো অর্ধশতরান ছাড়া লুঙ্গি এনগিদি-ওয়েন পার্নেলদের সামনে চূড়ান্ত ব্যর্থ ভারতীয় ব্যাটিং 133 রান তোলে ৷

8.Child bites Snake: একরত্তির দুঃসাহসিক কীর্তি, শিশুর কামড়ে সাপের মৃত্যুতে চাঞ্চল্য ছত্তিশগড়ে!

সাপ এসে তাঁর হাতে কামড়ালে শিশুটির শরীরে কোনও বিরূপ প্রতিক্রিয়া তো হয়ইনি, উলটে সাপটির উপর রেগে গিয়ে হাতের মুঠোয় ধরে পালটা কামড় দেয় শিশুটি ৷ মৃত্যু হয় সরীসৃপটির (Snake bitten to death by Child) ৷

9.Football 4 Schools: ফিফার সঙ্গে হাত মিলিয়ে 'ফুটবল ফর স্কুলস' উদ্যোগ কেন্দ্রের, স্বাক্ষর হয়ে গেল মউ

উল্লেখযোগ্যভাবে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর (Gianni Infantino) উপস্থিতিতে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের 'ফুটবল ফর স্কুলস'-এর মউ চুক্তি এদিন স্বাক্ষর হয়ে গেল মুম্বইয়ে ৷ বাণিজ্যনগরীতে রবিবার সেই মাহেন্দ্রক্ষণের সাক্ষী থাকলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান (Dharmendra Pradhan) ৷

10.FIFA U17 Football WC: কলম্বিয়াকে হারিয়ে ভারতের মাটিতে যুব বিশ্বকাপ খেতাব ধরে রাখল স্পেনের মেয়েরা

প্রতিপক্ষ কলম্বিয়াকে হারিয়ে অনূর্ধ্ব-17 বিশ্বকাপ খেতাব ধরে রাখল স্পেনের মেয়েরা (Spain defends title after beating Colombia in final) ৷ রবিবাসরীয় মেগা ফাইনালে লাতিন আমেরিকার দেশটিকে ইউরোপিয়ান জায়ান্টরা হারাল 1-0 গোলে (Spain beat Colombia 1-0) ৷