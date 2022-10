1. IND vs SA: ব্যাটিং ব্যর্থতার দোসর জঘন্য ফিল্ডিং, প্রোটিয়াদের কাছে হারল রোহিতের ভারত

পারথে এদিন টসভাগ্য সঙ্গ দিলেও ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মার (Rohit Sharma) প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত ব্যুমেরাং হয়ে ফেরে ৷ সূর্যকুমার যাদবের (Suryakumar Yadav) ঝোড়ো অর্ধশতরান ছাড়া লুঙ্গি এনগিদি-ওয়েন পার্নেলদের সামনে চূড়ান্ত ব্যর্থ ভারতীয় ব্যাটিং 133 রান তোলে ৷

2. June Malia at Chhath Puja: ছটপুজোয় অনুষ্ঠান মঞ্চ ভেঙে বিপত্তি, অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন জুন মালিয়া

ছটপুজোর শুভেচ্ছা জানাতে রবিবার মেদিনীপুরের কংসাবতী ঘাটে উপস্থিত হন পশ্চিম মেদিনীপুরের বিধায়ক জুন মালিয়া(June Malia at Chhath Puja)৷ সেখানেই মেদিনীপুর পৌরসভা আয়োজিত ছটপুজোর অনুষ্ঠান মঞ্চ ভেঙে বিপত্তি ৷ অল্পের জন্য বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পান জুন মালিয়া-সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা (Stage breaks during Chhat Puja in West Medinipur) ৷

3. Gujarat Bridge Broke: গুজরাতে মাঝ নদীর উপর ভাঙল ব্রিজ, তলিয়ে গেলেন বহু

রবিবার সন্ধ্যায় ভয়ংকর দুর্ঘটনা ঘটল গুজরাতের মরবি এলাকায় ৷ এখানকার মাচ্ছু নদীর উপর একটি কেবল ব্রিজ ভেঙে নদীর জলে বহু মানুষ তলিয়ে গিয়েছেন বলে খবর ৷ শুরু হয়েছে উদ্ধারকাজ ৷ ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী (Morbi Zulta bridge suddenly broke many people fell in the water) ৷

4. Juan Ferrando: ডার্বিতে গোল করার আনন্দ ভুলে মিশন মুম্বইয়ে মনোযোগ ফেরান্দোর

ডার্বি জয় অতীত ৷ সামনেই প্রতিপক্ষ মুম্বই সিটি এফসি (Mumbai City FC) ৷ আপাতত সেদিকেই মনোনিবেশ করছেন মোহনবাগান (Mohun Bagan) কোচ জুয়ান ফেরান্দো (Juan Ferrando)।

5. Shantanu Thakur: মতুয়ারা কাকে ভোট দেবেন, রাজ্য নেতৃত্ব জানে ! শান্তনুর মন্তব্য়ে জল্পনা

রাজ্য়ের আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে (Panchayat Election 2023) মতুয়ারা (Matua Vote) কোন দিকে থাকবেন, তা তাঁর জানা নেই ! কেন একথা বললেন কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী তথা সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসংঘের (All India Matua Mahasangha) সংঘাধিপতি শান্তনু ঠাকুর (Shantanu Thakur) ?

6. Bread Price: 20 নভেম্বর থেকে রাজ্যে বাড়ছে পাঁউরুটির দাম

রাজ্যে বাড়তে চলেছে পাঁউরুটির দাম(Bread Price)৷ 20 নভেম্বর থেকে বর্ধিত নতুন দাম কার্যকর হবে বলে জানিয়েছে বেকারি মালিক জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি ৷

7. Chhath Puja 2022: ছটপুজোয় শিবপুর ঘাটে গঙ্গায় ডুবে মহিলার মৃত্যু

হাওড়ায় শিবপুর ঘাটে জলে তলিয়ে মৃত্যু হল এক মহিলার (Woman Drowns in Hooghly River at Shibpur Ghat) ৷ জানা গিয়েছে, পুজো দিতে এসে স্নান করতে নেমেছিলেন তিনি ৷ হঠাৎ করেই তিনি জলে তলিয়ে যান ৷ প্রায় 20-25 মিনিটের চেষ্টার পর তাঁকে অজ্ঞান অবস্থায় জল থেকে তোলা হয় ৷ হাসপাতালে নিয়ে গেলে ওই মহিলাকে মৃত ঘোষণা করা হয় ৷

8. PM Modi in Gujarat: ভোটমুখী গুজরাতে সি-295 বিমান তৈরির কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন মোদির

রবিবার গুজরাতের ভদোদরায় ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হল সি-295 বিমান তৈরির কারখানার (PM Modi lays foundation for C-295 aircraft manufacturing unit) ৷ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷

9. University of Calcutta: রাজ্য-রাজ্যপালের ইগোর লড়াই ! খেসারত দিচ্ছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

রাজ্য সরকার (State Government) এবং রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান বা রাজ্যপালের (Governor) দ্বন্দ্বের শিকার কলকাতা বিশ্ববিদ্য়ালয়ের (University of Calcutta) উপাচার্য সোনালী চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায় (Sonali Chakraborti Banerjee) ৷ কেন বলা হচ্ছে একথা ?

10. Narendra Modi: মহাকাশ গবেষণায় ভারতের সাফল্য বিশ্বকে চমকে দিয়েছে ! দাবি মোদির

মহাকাশ সংক্রান্ত গবেষণায় ভারতের সাফল্য নিয়ে ফের প্রশংসায় পঞ্চমুখ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi) ৷ রবিবার 'মন কি বাত' (Mann Ki Baat) অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'ভারতের এই সাফল্য বিশ্বকে অবাক করেছে ।'