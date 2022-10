1. Calcutta League 2022: তিলোত্তমায় ব্ল্যাক প্যান্থার রাজ, টানা দ্বিতীয়বার লিগ জয় মহমেডানের

কলকাতা লিগে টানা দু'বার ট্রফি গেল মহমেডানে (Mohammedan SC) ৷ রবিবার এরিয়ান বনাম ভবানীপুর ম্যাচ ড্র হতেই কলকাতা লিগে সেরার শিরোপা পেল ব্ল্যাক প্যান্থাররা (Calcutta League 2022) ৷

2. IND vs SA: অক্ষরের পরিবর্তে একাদশে হুডা, প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে প্রথমে ব্যাটিং ভারতের

জিতলে কার্যত নিশ্চিত সেমিফাইনাল ৷ এমতাবস্থায় পারথে সুপার 12-এর তৃতীয় ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টস জিতে প্রথমে ব্যাটিং'য়ের সিদ্ধান্ত নিলেন রোহিত শর্মা (India win the toss and elect to bat first) ৷

3. Mamata Banerjee at Chhath Puja: ছটপুজোর অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, জানালেন শুভেচ্ছা

ছটপুজোর শুভেচ্ছা জানাতে একাধিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গঙ্গার বিভিন্ন ঘাটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee in Chhath Puja)৷

4. Mamata Banerjee: দেশের প্রধান বিচারপতির উপস্থিতিতে মিডিয়া ট্রায়াল নিয়ে সরব মমতা

দেশের প্রধান বিচারপতির সামনেই মিডিয়া ট্রায়াল প্রসঙ্গ তুললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিও ৷ মিডিয়া ট্রায়াল প্রসঙ্গে তাঁদের হস্তক্ষেপ দাবি করলেন তিনি (Mamata Banerjee express distress over Media Trial) ৷

5. T20 World Cup 2022: টি20 বিশ্বকাপে অবশেষে জয় পাকিস্তানের, ডাচদের 6 উইকেটে হারালেন বাবররা

টি20 বিশ্বকাপের মঞ্চে অবশেষ জয়ের মুখ দেখল পাকিস্তান ৷ নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে 6 উইকেটে জিতেছে পাক ক্রিকেটদল (Pakistan Win by 6 Wickets Against Netherlands) ৷ যদিও, ডাচদের বিরুদ্ধে মাত্র 92 রান তাড়া করতে নেমে 4 উইকেট হারায় পাকিস্তান ৷

6. Delhi Air Quality: দিল্লির বাতাস আরও 'বিষাক্ত', সমালোচনায় বিদ্ধ কেজরিওয়াল

রাজধানী দিল্লির বাতাসের মান উদ্বেগ বাড়াচ্ছে (Delhi Air Quality) ৷ রবিবার রাজাধানীর বাতাসের গুণগত মান বা একিউ 350 এ নেমেছে (Delhi air quality drops to very poor category) ৷

7. FIFA World Cup 2022: বিশ্বকাপের আগে কাতারে অভিবাসী শ্রমিকদের উচ্ছেদ প্রশাসনের !

কাতার ফুটবল বিশ্বকাপের (FIFA World Cup 2022) আগে অভিবাসী শ্রমিকদের উচ্ছেদ করা শুরু করল দোহা প্রশাসন (Qatar Evicts Migrant Workers) ৷ গত বুধবার থেকে দোহার বিভিন্ন বহুতলে হানা দিয়ে অভিবাসী শ্রমিকদের উচ্ছেদ করা শুরু হয়েছে ৷

8. Uniform Civil Code: 'বিজেপির উদ্দেশ্য ভালো নয় !' অভিন্ন দেওয়ানি নীতি প্রসঙ্গে মন্তব্য কেজরির

শুধুমাত্র গুজরাতে নয়, সারা দেশে অভিন্ন দেওয়ানি নীতি (Uniform Civil Code) প্রয়োগের পক্ষে সওয়াল করলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল (Arvind Kejriwal) ৷ প্রশ্ন তুললেন বিজেপি-এর সদিচ্ছা নিয়েও ৷ ঠিক কী বললেন তিনি ?

9. University of Calcutta: রাজ্য-রাজ্যপালের ইগোর লড়াই ! খেসারত দিচ্ছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

রাজ্য সরকার (State Government) এবং রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান বা রাজ্যপালের (Governor) দ্বন্দ্বের শিকার কলকাতা বিশ্ববিদ্য়ালয়ের (University of Calcutta) উপাচার্য সোনালী চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায় (Sonali Chakraborti Banerjee) ৷ কেন বলা হচ্ছে একথা ?

10. Diego Armando Maradona: আর্জেন্তিনা থেকে মহানগর- মারাদোনার অবাধ বিচরণ

আজ ফুটবলের রাজপুত্র দিয়েগো মারাদোনার জন্মদিন ৷ 1960 সালের 30 অক্টোবর আর্জেন্তিনায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন ৷ 2020 সালে প্রয়াত হয়েছেন বিশ্বখ্যাত এই ফুটবলার ৷ আজও অমর (Diego Armando Maradona Birthday) ৷