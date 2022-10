1.Mamata Banerjee: দেশের প্রধান বিচারপতির উপস্থিতিতে মিডিয়া ট্রায়াল নিয়ে সরব মমতা

দেশের প্রধান বিচারপতির সামনেই মিডিয়া ট্রায়াল প্রসঙ্গ তুললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিও ৷ মিডিয়া ট্রায়াল প্রসঙ্গে তাঁদের হস্তক্ষেপ দাবি করলেন তিনি (Mamata Banerjee express distress over Media Trial)৷

2.Uniform Civil Code: 'বিজেপির উদ্দেশ্য ভালো নয় !' অভিন্ন দেওয়ানি নীতি প্রসঙ্গে মন্তব্য কেজরির

শুধুমাত্র গুজরাতে নয়, সারা দেশে অভিন্ন দেওয়ানি নীতি (Uniform Civil Code) প্রয়োগের পক্ষে সওয়াল করলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল (Arvind Kejriwal) ৷ প্রশ্ন তুললেন বিজেপি-এর সদিচ্ছা নিয়েও ৷ ঠিক কী বললেন তিনি ?

3.Diego Armando Maradona: আর্জেন্তিনা থেকে মহানগর- মারাদোনার অবাধ বিচরণ

আজ ফুটবলের রাজপুত্র দিয়েগো মারাদোনার জন্মদিন ৷ 1960 সালের 30 অক্টোবর আর্জেন্তিনায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন ৷ 2020 সালে প্রয়াত হয়েছেন বিশ্বখ্যাত এই ফুটবলার ৷ আজও অমর (Diego Armando Maradona Birthday)৷

4.T20 World Cup: শেষ ওভারের থ্রিলারে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে 3 রানে জয় বাংলাদেশের

টি20 বিশ্বকাপের (T20 World Cup) সেমি-ফাইনালের দৌড়ে টিকে থাকল বাংলাদেশ ৷ এ দিন গ্রুপ 2-এ জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে 3 রানে ম্যাচ জিতে (Bangladesh Win by 3 Runs Against Zimbabwe), পয়েন্ট টেবিলে 2 নম্বরে উঠে এসেছেন সাকিব আল হাসানরা (Shakib Al Hasan)৷

5.Narendra Modi: প্রতিকূলতা পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে হবে, ভূস্বর্গের যুবসমাজকে বার্তা মোদির

রবিবার 'জম্মু ও কাশ্মীর রোজগার মেলা' (Jammu and Kashmir Rozgar Mela) উপলক্ষে ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi) ৷ উপত্যকার যুবসমাজের প্রতি তাঁর বার্তা, "প্রতিকূলতা পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে হবে ৷" একইসঙ্গে, দেশবাসীকে ছটপুজোর (Chhath Puja 2022) শুভেচ্ছাও জানালেন মোদি ৷

6.Chhath Puja 2022: উন্মুক্ত সীমান্তে ছটপুজো, ধরলা নদীতে নিরাপত্তার ঘেরাটোপ

কাঁটাতারবিহীন সীমান্তে (India Bangladesh Border) পালিত হবে ছটপুজো (Chhath Puja 2022) ৷ তাই কার্যত নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে কোচবিহারের মেখলিগঞ্জ ব্লকের চ্যাংড়াবান্ধা সীমান্তের ধরলা নদীকে (Dharla River)৷

7.Silpa Sathi Portal: শিল্পে উৎসাহ বৃদ্ধি ! নতুন সাজে আসছে শিল্প সাথী পোর্টাল

খুব শিগগিরি নতুন সাজে শিল্প সাথী পোর্টাল আসছে ৷ শিল্পকেন্দ্রিক সিঙ্গল উইন্ডো এই পোর্টালে শিল্পমহলের জন্য আরও সুযোগ-সুবিধে থাকবে বলে জানালেন শিল্পমন্ত্রী শশী পাঁজা (Minister Shashi Panja assures of Silpa Sathi Portal) ৷

8.Gaighata Body Recovered: গাইঘাটায় ব্যক্তির রহস্যমৃত্যু, ফুলের বাগান থেকে উদ্ধার দেহ

গাইঘাটায় এক ব্যক্তির রহস্যজনক মৃত্যু ৷ এ দিন সকালে ফুলের বাগানে তাঁর দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায় (Man Body Recovers at Garden in Gaighata) ৷ ঘটনায় পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে ৷

9.Rahul Gandhi: তেলেঙ্গানার রাস্তায় স্কুল পড়ুয়াদের সঙ্গে দৌড় রাহুলের, ধরা পড়ল সেই ছবি

রাহুল গান্ধি দৌড়চ্ছেন আর অন্যরা তাঁকে ধরার চেষ্টা করছে শিশুরা (Rahul Gandhi sprints others try to catch up) ৷ ভারত জোড়ো যাত্রার (Bharat Jodo Yatra) এমনই ছবির দেখা মিলল তেলেঙ্গানায় ।

10.Elephant Death: শালবনিতে মৃত্যু হল দক্ষিণবঙ্গের সবচেয়ে বয়স্ক হাতির

সাত সকালেই শোকের ছায়া! জঙ্গলমহলে মারা গেল দক্ষিণবঙ্গের সবচেয়ে পুরনো পূর্ণবয়স্ক হাতি (Elephant Death)। যদিও হাতির মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখছে বনদফতর। রবিবার মেদিনীপুর বন বিভাগের লালগড় রেঞ্জের অন্তর্গত শালবনি ব্লকের লক্ষ্মণপুর মাঠে একটি পূর্ণবয়স্ক দাঁতাল হাতিকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। বনদফতরের (Forest Department)অনুমান, দক্ষিণবঙ্গে এর চেয়ে বয়স্ক হাতি নেই । এই হাতির বয়স আনুমানিক 30-এর কাছাকাছি ৷